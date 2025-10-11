Инфляция атакует: нацбанк Казахстана спасает экономику от безудержного роста цен

Национальный Банк Казахстана принял решение об увеличении базовой процентной ставки на 1,5%, подняв её с 16,5% до 18% годовых с допустимым отклонением в один процентный пункт.
Об этом официально заявили в пресс-релизе регулятора. Согласно данным Trading Economics, это наивысший показатель за всю историю наблюдений. Данное повышение стало первым с марта текущего года.
По заявлению представителей регулятора, необходимость ужесточения монетарной политики обусловлена ускорением инфляционных процессов, признаками превышения потребительского спроса над возможностями предложения и активной государственной экономической политикой. Эти факторы требуют решительных мер для стабилизации инфляции и предотвращения раскручивания инфляционной спирали, пишет РБК.
