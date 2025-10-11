Бензиновый ад Германии: 18 ценовых скачков в день держат водителей в напряжении

2:04 Your browser does not support the audio element. Экономика

В Германии зафиксировано увеличение динамики цен на автозаправочных станциях, достигающее в среднем 18 изменений за день, и эта тенденция продолжает набирать обороты.

Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use Заправка бензином

Автомобилисты обеспокоены

Данный факт, выявленный в ходе анализа Федеральной антимонопольной службы в феврале, вызывает обеспокоенность среди автомобилистов, которым становится все труднее отыскать периоды наиболее выгодных цен для заправки.

Региональные власти рассматривают возможность внедрения механизма "ценового ограничителя", который позволит повышать стоимость топлива лишь единожды в течение суток, при этом снижать цены можно в любое время.

Наиболее благоприятным временем для заправки считается период после 19:00, когда стоимость топлива, как правило, ниже. По состоянию на октябрь 2025 года, средняя цена на бензин в Германии составляет около $1,66 евро за литр (около 162 рублей).

Ожидается, что предложение о "ценовом ограничителе" будет вынесено на обсуждение 17 октября. Предполагается, что оно получит поддержку, поскольку удовлетворение потребностей потребителей является приоритетом для руководства страны.

Изучается опыт Австрии

В качестве примера Германия изучает опыт Австрии, где операторы АЗС могут увеличивать цены лишь один раз в сутки — в полночь. Снижение стоимости топлива разрешено в любое время. Это также позволит сократить административные издержки, поскольку введение ограничения повлияет на объем данных, которые АЗС обязаны предоставлять.

Стоимость топлива на автозаправочных станциях, расположенных на автомагистралях в Северной Германии, особенно высока. Ассоциация по защите интересов автозаправочных станций приветствует введение ценового ограничителя, полагая, что это поможет стабилизировать ситуацию в стране.