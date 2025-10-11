Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Ходите в зал, а результата нет? Вот ошибки, из-за которых жим не растёт месяцами
Таблетки не помогут: названо заблуждение, из-за которого люди годами мучаются от головокружений
Первое свидание: что происходит, когда новорождённый смотрит прямо в глаза матери
Кошка исчезает, как только приходят гости: это не каприз, а тайный сигнал хозяину
Дерево растёт, но урожая нет: три причины, почему грецкий орех обиделся на хозяина
Ресницы дышат — и выглядят лучше: формула без химии творит с ними то, чего не смогли люксовые бренды
Хотите белковый завтрак без лишних калорий? Индийцы давно знают, как это сделать
Боитесь выхлопов — а зря: главный яд скрывается не снаружи, а внутри салона автомобиля
Евродрама с хэппи-эндом: как превратить золотые стены и глянцевые потолки в уютный интерьер

Взрывной рост: нацпроект Семья готовится к беспрецедентному финансированию

1:08
Экономика

В 2025 году финансирование национального проекта "Семья" вырастет на 144 миллиарда рублей и достигнет 3,1 триллиона.

семья с детьми
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
семья с детьми

Соответствующие изменения в закон о федеральном бюджете на 2025 год, проанализированные ТАСС, указывают на это.

Прежде предполагалось выделить на нацпроект "Семья" в 2025 году 2,9 триллиона рублей. Согласно данным на 1 сентября 2025 года, исполнение нацпроекта уже достигло 2,1 триллиона рублей.

Дополнительно, на 30 миллионов рублей, будет увеличено финансирование национального проекта "Молодёжь и дети", общая сумма расходов достигнет 469,3 миллиарда рублей.

Бюджеты национальных проектов "Продолжительная и активная жизнь" и "Кадры" останутся без изменений.

Расходы на государственную программу "Социальная поддержка граждан" будут уменьшены на 21 миллион рублей.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
Перехват века: в небе над Китаем случилось то, чего США боялись 20 лет
Военные новости
Перехват века: в небе над Китаем случилось то, чего США боялись 20 лет
Дешёвые шины спасли рынок, но подвели на дорогах: как проявился эффект замещения
Авто
Дешёвые шины спасли рынок, но подвели на дорогах: как проявился эффект замещения
Мир без страданий стал ловушкой: эксперимент, в котором испытуемые забыли, зачем жить
Наука и техника
Мир без страданий стал ловушкой: эксперимент, в котором испытуемые забыли, зачем жить
Популярное
Новый фитнес-тренд набирает обороты: как правило 30-30-30 меняет тело и привычки

Методика "30-30-30" обещает ускорить метаболизм и улучшить здоровье. Разбираемся, стоит ли ей доверять и кому она подходит на самом деле.

Новый фитнес-тренд набирает обороты: как правило 30-30-30 меняет тело и привычки
Один раствор — и болезни бегут: осенняя процедура, которая делает деревья неуязвимыми
Один раствор — и болезни бегут: осенняя процедура, которая делает деревья неуязвимыми
Гиганты рек, которые не помещались в лодки: пять чудовищ, реально пойманных человеком
Собака для императора: как гены древних воинов делают кане-корсо лучшим защитником в мире
Двухколёсный автомобиль: как один русский граф почти изменил транспортную историю Сергей Милешкин Трамп против России: как президент готовил почву для начала СВО на Украине Любовь Степушова Между прибылью и Родиной: почему АЗС и ритейл не входят в Крым Александр Шторм
Перехват века: в небе над Китаем случилось то, чего США боялись 20 лет
Обычная тыква — а домашние просят добавки: осенний десерт, который никого не оставит равнодушным
Клещи уже внутри — и кошка становится их первой целью: как обезопасить питомца в квартире
Клещи уже внутри — и кошка становится их первой целью: как обезопасить питомца в квартире
Последние материалы
Первое свидание: что происходит, когда новорождённый смотрит прямо в глаза матери
Кошка исчезает, как только приходят гости: это не каприз, а тайный сигнал хозяину
Взрывной рост: нацпроект Семья готовится к беспрецедентному финансированию
Дерево растёт, но урожая нет: три причины, почему грецкий орех обиделся на хозяина
Ресницы дышат — и выглядят лучше: формула без химии творит с ними то, чего не смогли люксовые бренды
Хотите белковый завтрак без лишних калорий? Индийцы давно знают, как это сделать
Боитесь выхлопов — а зря: главный яд скрывается не снаружи, а внутри салона автомобиля
Евродрама с хэппи-эндом: как превратить золотые стены и глянцевые потолки в уютный интерьер
Эти здания притягивают туристов сильнее, чем море и солнце — вот где искать чудеса архитектуры
Машинка не справится, если не знать этот трюк: формула, которой пользуются в лучших химчистках
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.