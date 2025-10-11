Взрывной рост: нацпроект Семья готовится к беспрецедентному финансированию

Экономика

В 2025 году финансирование национального проекта "Семья" вырастет на 144 миллиарда рублей и достигнет 3,1 триллиона.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ семья с детьми

Соответствующие изменения в закон о федеральном бюджете на 2025 год, проанализированные ТАСС, указывают на это.

Прежде предполагалось выделить на нацпроект "Семья" в 2025 году 2,9 триллиона рублей. Согласно данным на 1 сентября 2025 года, исполнение нацпроекта уже достигло 2,1 триллиона рублей.

Дополнительно, на 30 миллионов рублей, будет увеличено финансирование национального проекта "Молодёжь и дети", общая сумма расходов достигнет 469,3 миллиарда рублей.

Бюджеты национальных проектов "Продолжительная и активная жизнь" и "Кадры" останутся без изменений.

Расходы на государственную программу "Социальная поддержка граждан" будут уменьшены на 21 миллион рублей.