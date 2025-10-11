Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Индекс Мосбиржи уходит в пике: падение пункта будоражит инвесторов и валютный рынок

Индекс Мосбиржи снизился до 2621 пунктов по данным БКС Мир инвестиций
4:59
Экономика

Рынок завершил четверг заметным снижением: большинство российских индексов просели, а настроения инвесторов колебались под влиянием политических комментариев, валютных движений и ожиданий по энергетическому сектору. Тем не менее даже на фоне общего снижения нашлись активы, которые сумели показать небольшой рост и привлекли внимание как "тихие гавани".

Рынок падает
Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Рынок падает

Итоги торгов и ключевые колебания

В течение почти всего дня динамика российских площадок была неравномерной: преобладал умеренный негатив, который к вечеру усилился. Инвесторы реагировали на новости вокруг дипломатических инициатив и возможных сценариев переговоров между Россией и США.

"Индекс Мосбиржи почти весь день двигался в умеренном минусе, но к вечеру резко увеличил темпы снижения. Рынок оценивал заявления президента РФ Владимира Путина о мирном плане президента США Дональда Трампа", — отметил эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Александр Шепелев.

Параллельно с этим курс юаня снизился на 6 копеек, опустившись до 11 рублей. На валютном рынке участники торгов внимательно отслеживали реакцию доллара, который по прогнозам должен оставаться в диапазоне 78-80 рублей.

Какие акции выделялись на фоне общего снижения

На общем "красном поле" выделились привилегированные бумаги "Россети Ленэнерго", продемонстрировавшие небольшой, но всё же рост. Аналитики связывают это с защитным характером эмитента: подобные активы нередко воспринимаются как более устойчивые в периоды общей турбулентности.

"Вероятно, на фоне общего снижения рынка эти бумаги рассматриваются как защитные", — указала ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.

Больше всего инвесторов расстроили акции "Юнипро": они подешевели на 3,4%. Рынок опасается возможных ответных мер в отношении иностранных компаний, что может открыть широкие дискуссии о перспективах национализации.

"Инвесторы опасаются, что в случае ответа России на изъятие ее заблокированных активов эта компания станет первым кандидатом на национализацию", — поясняет Мильчакова.

А что если рынок продолжит снижение

Вероятность дальнейшей коррекции всегда существует, особенно в периоды политической неопределённости. Однако для долгосрочного инвестора снижение может стать возможностью открыть позиции по более привлекательным ценам. Важно ориентироваться не на краткосрочный шум, а на фундаментальные характеристики компаний.

FAQ

Сколько стоит начать инвестировать?
Многие брокеры позволяют открывать счёт без минимального порога, но оптимально начинать от 5-10 тысяч рублей.

Что лучше: доллар или юань?
С точки зрения ликвидности доллар остаётся предпочтительнее, однако юань может быть удобным инструментом для диверсификации.

Мифы и правда

  1. Миф: защитные акции приносят маленькую прибыль.
    Правда: они часто выигрывают на длинных горизонтах за счёт стабильности.

  2. Миф: валютные колебания не влияют на долгосрочные вложения.
    Правда: они формируют реальную доходность, особенно при диверсификации.

Интересные факты

• Привилегированные акции часто показывают меньшую волатильность.
• Энергетические компании традиционно считаются индикатором промышленной активности.
• Колебания курса юаня стали заметным фактором для российских инвесторов за последние два года.

Исторический контекст

  1. Волатильность в энергетическом секторе традиционно усиливается в периоды международных решений по активам.

  2. Валютные скачки в России часто связаны с глобальными тенденциями и внутренними решениями Центрального банка.

Автор Александр Жемчугов
Александр Жемчугов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
