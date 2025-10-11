Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Прогулка-бег помогает снять напряжение у активных пород — Topetmou
Алла Пугачёва была близкой подругой Нонны Мордюковой
Посещать парилку запретили детям до трех лет — педиатр Рабият Зайниддинова
Сильные морозы до −40 °C угрожают выживанию отдельных сортов — Шубина
Авария Starship ставит под вопрос полёты к Красной планете — инженеры
Черный тмин снижает уровень плохого холестерина — профессора Акико Кодзима-Юасы
Получение X3 сертификата лётной годности в Китае по данным 110km
Аргентинский танцор Луис Сквиччиарини готовится к отцовству с Лерчек
Уютное жильё повышает уверенность и продуктивность — дизайнер Родина

Криптовалютные инвестиции превращаются в ловушку: как мошенники играют на жадности без риска для себя

Криптоаферисты используют гарантию прибыли без рисков — МВД РФ
5:08
Экономика

Инвестиции в цифровые активы давно перестали быть чем-то экзотическим, однако вместе с ростом интереса к криптовалютам увеличилось и количество схем, построенных исключительно на желании злоумышленников нажиться на доверчивости людей. Потенциальным вкладчикам нередко обещают мгновенную прибыль, демонстрируют яркие графики и приводят восторженные "истории успеха". Всё это создаёт иллюзию солидности, хотя на деле часто скрывает прямую мошенническую схему.

В руках злоумышленника
Фото: Desingned by Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
В руках злоумышленника

Как подчёркивают в профильных структурах, сейчас особенно важно уметь отличать реальный инвестиционный инструмент от поддельных платформ, замаскированных под современные цифровые сервисы. Преступники используют понятный и уже привычный пользователям интерфейс, ранжируют вложения, собирают контактные данные, предлагают консультанта и даже дают доступ к личному кабинету. При этом их цель неизменна — сформировать доверие и вынудить человека как можно быстрее отправить деньги.

"Более трети всех блокируемых мошеннических ресурсов предлагают инвестиции в криптовалюты. Главные признаки таких афер: гарантия прибыли без рисков, много непонятной графики и статистики, отзывы 'успешных' инвесторов", — сказали в управлении.

По данным специалистов, вторая частая уловка — навязывание скорости. Вас могут просить принять решение "прямо сейчас", объясняя это ограниченным количеством мест, уникальными условиями или внезапно возросшим спросом на "новый цифровой продукт". Кроме того, мошенники намеренно скрывают юридическую сторону деятельности: не публикуют номер лицензии, не выкладывают договор, не дают доступ к реквизитам компании.

Почему криптопроекты стали удобной мишенью для мошенников

Криптовалютный рынок продолжает активно развиваться, но при этом остаётся мало регулируемым: здесь проще создать поддельный сервис, не вызывающий подозрений. Фальшивые сайты используют реальную терминологию, копируют визуальный стиль известных площадок, демонстрируют "анализ динамики" и придумывают сложные формулы доходности. Пользователь, особенно без опыта, может легко принять такое за профессиональный подход.

Мошенникам помогает и общая привлекательность темы: многие рассматривают криптовалюты как способ быстро заработать без глубокого погружения в механизмы рынка. Этим и пользуются создатели фиктивных проектов, создавая ощущение, что заработок доступен каждому — нужно только сделать первый взнос.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  1. Ошибка: доверие к "гарантированной доходности".
    Последствие: потеря всех вложений.
    Альтернатива: использование консервативных инструментов — банковский вклад, облигации известных эмитентов.

  2. Ошибка: отправка денег без изучения юридической информации.
    Последствие: невозможность вернуть средства даже через суд.
    Альтернатива: выбор сервисов с лицензиями, публичными отчётами и открытыми реквизитами.

А что если…

…мошенничество замаскировано под международную площадку?
Такие схемы часто используют английские домены и создают ощущение, будто сервис работает в десятках стран. Важно помнить: вне зависимости от языка интерфейса платформа обязана иметь юридические документы, а сотрудники — не давить на клиента.

FAQ

Как выбрать безопасную платформу?
Проверяйте лицензии, читайте независимые отзывы, смотрите дату регистрации домена и избегайте проектов, где требуют быстрых решений.

Что лучше новичку — крипта или традиционные активы?
Начинать безопаснее с инструментов с фиксированным риском, параллельно изучая базовые принципы рынка цифровых активов.

Интересныq факт

  1. Первые криптоаферы появились почти сразу после запуска биткоина.

Исторический контекст

  1. Появление первых "облачных майнингов" без оборудования.

  2. Распространение финансовых пирамид под видом ICO.

  3. Рост числа фишинговых бирж, копировавших интерфейс реальных площадок.

Автор Александр Жемчугов
Александр Жемчугов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Снег в России зимой чаще сменяется дождем из-за потепления — климатолог Киселев
Наука и техника
Снег в России зимой чаще сменяется дождем из-за потепления — климатолог Киселев
АКПП уходят с конвейеров из-за расхода топлива — владелец автосервисов
Авто
АКПП уходят с конвейеров из-за расхода топлива — владелец автосервисов
Кошки используют руки хозяина для ощущения безопасности — Lemagduchat
Домашние животные
Кошки используют руки хозяина для ощущения безопасности — Lemagduchat
Популярное
Природа вернула забытое: в реке появилось существо, исчезнувшее век назад и всколыхнувшее экосистему

Впервые за сто лет в реке МакКлауд появилось существо, исчезнувшее из неё почти век назад. Его неожиданный возврат ставит новые вопросы о силе природных инстинктов.

Королевский лосось впервые за век вернулся в МакКлауд — NOAA
Средиземное море признано одной из тревожных зон — Mercator Ocean Internation
Планета трещит по водному шву: Средиземное море вступает в самый опасный этап своей истории
День превратится в вечер, а горизонт загорится по кругу: Солнце исчезнет почти на семь минут
Украина за Тайвань: неожиданный ход Си Цзиньпина в разговоре с Трампом
Си Цзиньпин раскрыл двухходовку Трампа и использовал её в дипломатической игре Любовь Степушова Представления о женском колдовстве совпадают в разных культурах — данные антропологов Игорь Буккер ЛиАЗ выпустил опытный автобус-гармошку в 1962 году Сергей Милешкин
АвтоВАЗ выбрал нового врага для Niva Travel: отечественный SUV нацелился на китайского конкурента
Семь лет спустя Марс раскрыл новую правду: подо льдом оказалось вовсе не то, о чём говорили прежде
Коллагеновая бомба из аптеки: 5 бюджетных кремов стирают морщины и возвращают коже упругость
Коллагеновая бомба из аптеки: 5 бюджетных кремов стирают морщины и возвращают коже упругость
Последние материалы
Посещать парилку запретили детям до трех лет — педиатр Рабият Зайниддинова
Сильные морозы до −40 °C угрожают выживанию отдельных сортов — Шубина
Авария Starship ставит под вопрос полёты к Красной планете — инженеры
Черный тмин снижает уровень плохого холестерина — профессора Акико Кодзима-Юасы
Получение X3 сертификата лётной годности в Китае по данным 110km
Аргентинский танцор Луис Сквиччиарини готовится к отцовству с Лерчек
Уютное жильё повышает уверенность и продуктивность — дизайнер Родина
Криптоаферисты используют гарантию прибыли без рисков — МВД РФ
Дельфины смотрят на дверь в ожидании знакомого человека — исследователи
Бабкина считает, что все мамы ждут подарков в День матери
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.