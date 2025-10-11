Китай обгоняет планету: масштабные солнечные станции на Тибете удивляют мир

На Тибетском нагорье, на высоте почти 3000 метров, солнечные панели простираются до самого горизонта, покрывая площадь, в семь раз превышающую Манхэттен.

Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use Выработка электроэнергии

Амбиции Китая в области чистой энергии

Китай строит огромную сеть предприятий чистой энергетики на Тибетском нагорье с целью использовать яркое солнце, низкие температуры и высокую высоту для производства недорогой возобновляемой энергии. Это позволит обеспечить плато почти всей необходимой энергией, включая центры обработки данных для разработки искусственного интеллекта.

Обещание сократить выбросы углерода

Китай по-прежнему сжигает столько же угля, сколько весь остальной мир, но в прошлом месяце председатель Си Цзиньпин во время выступления в ООН заявил, что страна сократит выбросы парниковых газов и увеличит использование возобновляемых источников энергии в ближайшие годы.

Талатанский солнечный парк

Главной частью этого проекта является Талатанский солнечный парк, который затмевает остальные солнечные электростанции мира и занимает площадь 162 квадратных мили в малонаселённой провинции Цинхай.

Поддержка электросетей и электромобилей

Возобновляемая энергия помогает Китаю обеспечивать электроэнергией высокоскоростные железнодорожные пути и растущий парк электромобилей. Дешёвая электроэнергия также позволяет стране производить больше солнечных панелей, что укрепляет её позиции на мировом рынке.

Экономия на электроэнергии

Электроэнергия, получаемая от солнечной и ветровой энергии в Цинхае, стоит примерно на 40% дешевле, чем энергия, производимая сжиганием угля.