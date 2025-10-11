Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Под поверхностью Мёртвого моря идёт стройка: учёные наблюдают, как вода превращается в камень
Вы моете машину перед сном, а она страдает всю ночь: что делает влага в темноте
Крылья длиной с автомобиль и яйца весом с кирпич: мир пернатых, где размер решает всё
Начать с нуля и не сорваться: система тренировок, которая работает даже при ожирении
Секрет силы империи: что ели наши предки, чтобы не знать усталости до вечера
Пни, которые не воскреснут: три дачных приёма, чтобы деревья не прорастали снова
Куда туристы летят за адреналином и красотой: самые гипнотические водопады мира
Жить здорово превратилось в триллер: Малышева показала смерть в прямом эфире
Живот бурлит, кожа шалит, сил нет: как спасти себя после таблеточной атаки

Китай обгоняет планету: масштабные солнечные станции на Тибете удивляют мир

Экономика

На Тибетском нагорье, на высоте почти 3000 метров, солнечные панели простираются до самого горизонта, покрывая площадь, в семь раз превышающую Манхэттен. 

Выработка электроэнергии
Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Выработка электроэнергии

Амбиции Китая в области чистой энергии

Китай строит огромную сеть предприятий чистой энергетики на Тибетском нагорье с целью использовать яркое солнце, низкие температуры и высокую высоту для производства недорогой возобновляемой энергии. Это позволит обеспечить плато почти всей необходимой энергией, включая центры обработки данных для разработки искусственного интеллекта.

Обещание сократить выбросы углерода

Китай по-прежнему сжигает столько же угля, сколько весь остальной мир, но в прошлом месяце председатель Си Цзиньпин во время выступления в ООН заявил, что страна сократит выбросы парниковых газов и увеличит использование возобновляемых источников энергии в ближайшие годы.

Талатанский солнечный парк

Главной частью этого проекта является Талатанский солнечный парк, который затмевает остальные солнечные электростанции мира и занимает площадь 162 квадратных мили в малонаселённой провинции Цинхай.

Поддержка электросетей и электромобилей

Возобновляемая энергия помогает Китаю обеспечивать электроэнергией высокоскоростные железнодорожные пути и растущий парк электромобилей. Дешёвая электроэнергия также позволяет стране производить больше солнечных панелей, что укрепляет её позиции на мировом рынке.

Экономия на электроэнергии

Электроэнергия, получаемая от солнечной и ветровой энергии в Цинхае, стоит примерно на 40% дешевле, чем энергия, производимая сжиганием угля.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
Гиганты рек, которые не помещались в лодки: пять чудовищ, реально пойманных человеком
Домашние животные
Гиганты рек, которые не помещались в лодки: пять чудовищ, реально пойманных человеком
Осенняя атака на слизней: одно простое средство навсегда решит проблему с вредителями в саду
Садоводство, цветоводство
Осенняя атака на слизней: одно простое средство навсегда решит проблему с вредителями в саду
Новый фитнес-тренд набирает обороты: как правило 30-30-30 меняет тело и привычки
Новости спорта
Новый фитнес-тренд набирает обороты: как правило 30-30-30 меняет тело и привычки
Популярное
Новый фитнес-тренд набирает обороты: как правило 30-30-30 меняет тело и привычки

Методика "30-30-30" обещает ускорить метаболизм и улучшить здоровье. Разбираемся, стоит ли ей доверять и кому она подходит на самом деле.

Новый фитнес-тренд набирает обороты: как правило 30-30-30 меняет тело и привычки
Один раствор — и болезни бегут: осенняя процедура, которая делает деревья неуязвимыми
Один раствор — и болезни бегут: осенняя процедура, которая делает деревья неуязвимыми
Гиганты рек, которые не помещались в лодки: пять чудовищ, реально пойманных человеком
Собака для императора: как гены древних воинов делают кане-корсо лучшим защитником в мире
Двухколёсный автомобиль: как один русский граф почти изменил транспортную историю Сергей Милешкин Трамп против России: как президент готовил почву для начала СВО на Украине Любовь Степушова Между прибылью и Родиной: почему АЗС и ритейл не входят в Крым Александр Шторм
Перехват века: в небе над Китаем случилось то, чего США боялись 20 лет
Обычная тыква — а домашние просят добавки: осенний десерт, который никого не оставит равнодушным
Клещи уже внутри — и кошка становится их первой целью: как обезопасить питомца в квартире
Клещи уже внутри — и кошка становится их первой целью: как обезопасить питомца в квартире
Последние материалы
Польша сказала ЕС твёрдое нет: почему страна отказывается принимать мигрантов
Южное солнце и северный уют: этот рецепт помидорного масла изменит ваш взгляд на кулинарию
Холод не виноват: вы сами портите кожу каждую зиму — привычками, что сушат её до трещин
Киты — древние пришельцы из суши: кто научил их говорить и слышать сквозь воду
Запах приключений или сигнал тревоги: что не брать в придорожных кафе даже у улыбчивых поваров
Басков ищет жену и готовится к переменам — и, похоже, они выйдут за рамки личной жизни
Посадили Соколицу — и забыли про болезни: малина, которая сама себя защищает
Мойка двигателя, которая спасает: как не перепутать средство и не остаться без машины
Почки работают на износ: эти семь продуктов помогают им выжить в современном ритме
Земля стала отражать меньше солнца: учёные фиксируют ускорение потепления
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.