Польша сказала ЕС твёрдое нет: почему страна отказывается принимать мигрантов

Президент Польши Кароль Навроцкий заявил председателю Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен, что Польша не потерпит никаких попыток со стороны институтов ЕС навязать ей переселение мигрантов в пределах её границ.

Миграционное давление на восточной границе

Навроцкий напомнил фон дер Ляйен, что Варшава выделила "значительные ресурсы" на защиту границ ЕС и поддержку украинских беженцев.

"Мы предложили не только свои дома, но и государственную поддержку, которая была необходима. Польша проявила солидарность, хотя и не была обязана это делать", — сказал польский лидер.

Польский президент добавил, что его предвыборная кампания была направлена на то, чтобы поляки чувствовали себя в безопасности в своей стране и был сохранён национальный суверенитет.

Единый фронт против переселения мигрантов

Навроцкий также отметил, что против переселения мигрантов выступают представители всего политического спектра Польши, включая, по крайней мере в теории, левое коалиционное правительство премьер-министра Дональда Туска.

"Если кому-то в Европе придёт в голову мысль о том, что Польша должна взять на себя другие обязательства, то, независимо от того, кто это скажет, я отвечу, что Польша этого не сделает", — констатировал президент Польши. Об этом пишет Zero Hedge.