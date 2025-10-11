Президент Польши Кароль Навроцкий заявил председателю Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен, что Польша не потерпит никаких попыток со стороны институтов ЕС навязать ей переселение мигрантов в пределах её границ.
Навроцкий напомнил фон дер Ляйен, что Варшава выделила "значительные ресурсы" на защиту границ ЕС и поддержку украинских беженцев.
"Мы предложили не только свои дома, но и государственную поддержку, которая была необходима. Польша проявила солидарность, хотя и не была обязана это делать", — сказал польский лидер.
Польский президент добавил, что его предвыборная кампания была направлена на то, чтобы поляки чувствовали себя в безопасности в своей стране и был сохранён национальный суверенитет.
Навроцкий также отметил, что против переселения мигрантов выступают представители всего политического спектра Польши, включая, по крайней мере в теории, левое коалиционное правительство премьер-министра Дональда Туска.
"Если кому-то в Европе придёт в голову мысль о том, что Польша должна взять на себя другие обязательства, то, независимо от того, кто это скажет, я отвечу, что Польша этого не сделает", — констатировал президент Польши. Об этом пишет Zero Hedge.
Методика "30-30-30" обещает ускорить метаболизм и улучшить здоровье. Разбираемся, стоит ли ей доверять и кому она подходит на самом деле.