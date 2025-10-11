Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Земля стала отражать меньше солнца: учёные фиксируют ускорение потепления
Магия тыквенного чизкейка: как простой десерт восстанавливает эмоциональное равновесие
Он крепче алюминия и разлагается в компосте: биоматериал, который уничтожит пластик без войны
Ваша вишня не скажет вам спасибо! Почему осенняя обрезка — это катастрофа
Красота до кончиков пальцев — и до первых трещин: что на самом деле портит ногти после салона
Игрушка из детства стала оружием против жира: как скакалка покоряет мир тренировок
Двигатель подаёт сигналы тревоги: как звуки предупреждают о грядущем ремонте
Ваш пёс — вулкан на поводке? Есть способ превратить бешеную прогулку в удовольствие для вас обоих
Где дух прошлого всё ещё дышит сквозь камни: путешествие в крепость, которую нельзя забыть

Трамп инициировал шторм: сколько чиновников лишатся рабочих мест

1:55
Экономика

Административно-бюджетное управление США сообщило, сколько сотрудников определено для увольнения и какие отделы столкнутся с сокращениями. Согласно документам, сокращение затронет от 4132 до 4232 федеральных служащих.

Мужчина
Фото: www.freepik.com by Drazen Zigic is licensed under Free More info
Мужчина

Распределение увольнений по министерствам

Согласно документации, отделы распределяются следующим образом:

  • 315 сотрудников министерства торговли,
  • 466 от министерства образования,
  • 187 от министерства энергетики,
  • 1100 — 1200 от министерства здравоохранения и социальных служб,
  • 442 от министерства жилищного строительства и городского развития,
  • 176 от министерства внутренней безопасности,
  • 1446 от министерства финансов.

Ситуация среди федеральных служащих

С начала приостановки работы правительства издание Business Insider пообщалось с двумя десятками сотрудников различных агентств. Некоторые из них были отправлены в неоплачиваемый отпуск, а другие остались на своих постах без оплаты. Большинство из них уже готовилось к плохим новостям.

С тех пор как Дональд Трамп вступил в должность в январе, более 200 000 федеральных служащих потеряли работу. Также тысячи людей ушли с государственных должностей по причине выхода на пенсию, увольнения по собственному желанию или отставки.

Решение Верховного суда

Решение Верховного суда от 8 июля дало администрации Трампа зелёный свет на продолжение массовых увольнений. Однако это решение на деле усугубляет ситуацию в системе социального обеспечения, на почте, в аэропортах, в национальных парках и т. д.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
Контратака провалилась: российская армия стерла с лица земли бригаду ВСУ
Военные новости
Контратака провалилась: российская армия стерла с лица земли бригаду ВСУ
Печь не нужно — яблоки сами превращаются в десерт: воздушные оладьи, которые заменят пирог
Еда и рецепты
Печь не нужно — яблоки сами превращаются в десерт: воздушные оладьи, которые заменят пирог
Популярное
Новый фитнес-тренд набирает обороты: как правило 30-30-30 меняет тело и привычки

Методика "30-30-30" обещает ускорить метаболизм и улучшить здоровье. Разбираемся, стоит ли ей доверять и кому она подходит на самом деле.

Новый фитнес-тренд набирает обороты: как правило 30-30-30 меняет тело и привычки
Один раствор — и болезни бегут: осенняя процедура, которая делает деревья неуязвимыми
Один раствор — и болезни бегут: осенняя процедура, которая делает деревья неуязвимыми
Гиганты рек, которые не помещались в лодки: пять чудовищ, реально пойманных человеком
Собака для императора: как гены древних воинов делают кане-корсо лучшим защитником в мире
Двухколёсный автомобиль: как один русский граф почти изменил транспортную историю Сергей Милешкин Трамп против России: как президент готовил почву для начала СВО на Украине Любовь Степушова Между прибылью и Родиной: почему АЗС и ритейл не входят в Крым Александр Шторм
Перехват века: в небе над Китаем случилось то, чего США боялись 20 лет
Обычная тыква — а домашние просят добавки: осенний десерт, который никого не оставит равнодушным
Клещи уже внутри — и кошка становится их первой целью: как обезопасить питомца в квартире
Клещи уже внутри — и кошка становится их первой целью: как обезопасить питомца в квартире
Последние материалы
Земля стала отражать меньше солнца: учёные фиксируют ускорение потепления
Магия тыквенного чизкейка: как простой десерт восстанавливает эмоциональное равновесие
Он крепче алюминия и разлагается в компосте: биоматериал, который уничтожит пластик без войны
Ваша вишня не скажет вам спасибо! Почему осенняя обрезка — это катастрофа
Красота до кончиков пальцев — и до первых трещин: что на самом деле портит ногти после салона
Трамп инициировал шторм: сколько чиновников лишатся рабочих мест
Игрушка из детства стала оружием против жира: как скакалка покоряет мир тренировок
Двигатель подаёт сигналы тревоги: как звуки предупреждают о грядущем ремонте
Ваш пёс — вулкан на поводке? Есть способ превратить бешеную прогулку в удовольствие для вас обоих
Где дух прошлого всё ещё дышит сквозь камни: путешествие в крепость, которую нельзя забыть
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.