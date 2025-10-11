Трамп инициировал шторм: сколько чиновников лишатся рабочих мест

Административно-бюджетное управление США сообщило, сколько сотрудников определено для увольнения и какие отделы столкнутся с сокращениями. Согласно документам, сокращение затронет от 4132 до 4232 федеральных служащих.

Распределение увольнений по министерствам

Согласно документации, отделы распределяются следующим образом:

315 сотрудников министерства торговли,

466 от министерства образования,

187 от министерства энергетики,

1100 — 1200 от министерства здравоохранения и социальных служб,

442 от министерства жилищного строительства и городского развития,

176 от министерства внутренней безопасности,

1446 от министерства финансов.

Ситуация среди федеральных служащих

С начала приостановки работы правительства издание Business Insider пообщалось с двумя десятками сотрудников различных агентств. Некоторые из них были отправлены в неоплачиваемый отпуск, а другие остались на своих постах без оплаты. Большинство из них уже готовилось к плохим новостям.

С тех пор как Дональд Трамп вступил в должность в январе, более 200 000 федеральных служащих потеряли работу. Также тысячи людей ушли с государственных должностей по причине выхода на пенсию, увольнения по собственному желанию или отставки.

Решение Верховного суда

Решение Верховного суда от 8 июля дало администрации Трампа зелёный свет на продолжение массовых увольнений. Однако это решение на деле усугубляет ситуацию в системе социального обеспечения, на почте, в аэропортах, в национальных парках и т. д.