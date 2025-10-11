110 стран мира: география экспорта мяса расширяется — куда Россия поставляет

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Согласно представленным данным Россельхознадзора, за первые три квартала текущего года экспорт свинины и свиных субпродуктов продемонстрировал значительный подъём, увеличившись на 36% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, и достиг общего объёма в 266,1 тыс. тонн.

Фото: commons.wikimedia.org by Joxemai, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Изменения в экспорте говядины и мясных продуктов

В то же время поставки говядины за тот же период показали снижение на 7%, составив 30,5 тыс. тонн. Экспорт готовой мясной продукции остался стабильным, сохранившись на уровне прошлого года и составив 64 тыс. тонн.

Сокращение экспорта рыбной продукции

Данные системы "ВетИС" свидетельствуют о снижении отгрузок рыбной продукции за период с января по сентябрь на 17%, до уровня 1,09 млн тонн.

Расширение географии экспорта

Российские производители продукции животноводства имеют возможность экспортировать свои товары в 110 стран мира. В течение 2025 года был открыт доступ на рынки 11 новых стран, включая:

  • для рыбной продукции: Гвинея, Пакистан, ЮАР;
  • для мясной и молочной продукции: Гвинея, Малайзия, Филиппины, Босния и Герцеговина;
  • для кормов и живых животных: Гвинея, Филиппины, Бразилия, ЮАР, Гонконг, Оман, Катар.

Глава Россельхознадзора Сергей Данкверт подчеркнул, что разработанная в России цифровая система оформления экспортных ветеринарных сертификатов служит стимулом для других стран к развитию в аналогичном направлении, пишет "Агроэксперт".

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
