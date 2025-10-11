Африканское золото: как Демократическая Республика Конго диктует условия кобальтового рынка

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
2:46
Экономика

Демократическая Республика Конго (ДРК) анонсировала введение экспортных квот на кобальт после завершение восьмимесячного моратория на поставки, которое произойдет на следующей неделе.

Флаг Демократической Республики Конго
Фото: ru.wikipedia.org by Nightstallion is licensed under free for commercial use
Флаг Демократической Республики Конго

Ключевая африканская страна, контролирующая значительную часть мирового производства кобальта, используемого в аккумуляторах электромобилей, а также в аэрокосмической и оборонной отраслях, стремится обуздать избыточное предложение на рынке путем введения жесткого контроля. Рост производства в последние годы, вызванный увеличением добычи китайской CMOC Group Ltd. на крупных рудниках, оказал давление на цены.

Принцип распределения квот

Квоты, вступающие в силу с 16 октября, рассчитаны на основе пропорционального подхода, учитывающего объёмы экспорта компаний за три года до конца 2024 года. Информация об этом была предоставлена Управлением по регулированию и контролю рынков стратегических минеральных веществ Республики Конго (ARECOMS). Ранее регулятор сообщал, что общий объем экспорта составит немногим более 18 тыс. тонн до конца года и не более 96,6 тыс. тонн в 2026 и 2027 годах, что составляет меньше половины прошлогодней добычи.

Квоты для крупнейших производителей

ARECOMS обнародовала объемы кобальта, доступные для отгрузки компаниями до конца текущего года, с автоматическим продлением декабрьских квот на каждый месяц следующего года. CMOC, получившему около трети квоты на оставшуюся часть 2025 года, разрешено экспортировать 31,2 тыс. тонн в 2026 году, что составляет лишь 27% от объемов, произведенных на конголезских рудниках в прошлом году. Несмотря на ограничения, добыча CMOC в первой половине текущего года даже немного выросла. Вторым и третьим по величине производителями являются Glencore Plc и Eurasian Resources Group Sarl, получившие 22% и 12% квот.

Влияние на рынок

Первоначальное объявление о приостановке экспорта было сделано в феврале, с последующим продлением в июне и решением о введении квот в сентябре. На момент введения запрета цены на кобальт упали ниже 10 долларов за фунт, достигнув минимальных значений за 21 год. После введения ограничений цены удвоились, а цена на гидроксид кобальта выросла более чем втрое, пишет Bloomberg.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
