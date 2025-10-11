Африканское золото: как Демократическая Республика Конго диктует условия кобальтового рынка

Демократическая Республика Конго (ДРК) анонсировала введение экспортных квот на кобальт после завершение восьмимесячного моратория на поставки, которое произойдет на следующей неделе.

Флаг Демократической Республики Конго

Ключевая африканская страна, контролирующая значительную часть мирового производства кобальта, используемого в аккумуляторах электромобилей, а также в аэрокосмической и оборонной отраслях, стремится обуздать избыточное предложение на рынке путем введения жесткого контроля. Рост производства в последние годы, вызванный увеличением добычи китайской CMOC Group Ltd. на крупных рудниках, оказал давление на цены.

Принцип распределения квот

Квоты, вступающие в силу с 16 октября, рассчитаны на основе пропорционального подхода, учитывающего объёмы экспорта компаний за три года до конца 2024 года. Информация об этом была предоставлена Управлением по регулированию и контролю рынков стратегических минеральных веществ Республики Конго (ARECOMS). Ранее регулятор сообщал, что общий объем экспорта составит немногим более 18 тыс. тонн до конца года и не более 96,6 тыс. тонн в 2026 и 2027 годах, что составляет меньше половины прошлогодней добычи.

Квоты для крупнейших производителей

ARECOMS обнародовала объемы кобальта, доступные для отгрузки компаниями до конца текущего года, с автоматическим продлением декабрьских квот на каждый месяц следующего года. CMOC, получившему около трети квоты на оставшуюся часть 2025 года, разрешено экспортировать 31,2 тыс. тонн в 2026 году, что составляет лишь 27% от объемов, произведенных на конголезских рудниках в прошлом году. Несмотря на ограничения, добыча CMOC в первой половине текущего года даже немного выросла. Вторым и третьим по величине производителями являются Glencore Plc и Eurasian Resources Group Sarl, получившие 22% и 12% квот.

Влияние на рынок

Первоначальное объявление о приостановке экспорта было сделано в феврале, с последующим продлением в июне и решением о введении квот в сентябре. На момент введения запрета цены на кобальт упали ниже 10 долларов за фунт, достигнув минимальных значений за 21 год. После введения ограничений цены удвоились, а цена на гидроксид кобальта выросла более чем втрое, пишет Bloomberg.