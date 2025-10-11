Зарплатный бум в России: в каких сферах экономики средняя зарплата превысила 200 000 рублей

По данным Росстата, в России три экономические отрасли продемонстрировали среднюю ежемесячную оплату труда, превышающую 200 тысяч рублей. К ним относятся финансовый и страховой сектор, табачное производство, а также добыча нефти и газа.

Лидеры по уровню зарплат

Как следует из информации ведомства, лидерами по уровню зарплат в июле стали финансисты и страховщики со средним показателем в 221,9 тысячи рублей. В первую тройку также вошли работники, занятые в производстве табачных изделий (206,3 тысячи рублей) и в нефтегазовой сфере (200,3 тысячи рублей).

Зарабатывают более 150 тысяч рублей

В середине лета более 150 тысяч рублей в месяц в среднем зарабатывали сотрудники четырех сфер деятельности: информационных технологий и связи (176,2 тысячи рублей), добычи металлических руд (164,4 тысячи), научных исследований и разработок (162,3 тысячи), а также рыболовства и рыбоводства (159,6 тысячи рублей).

В этих секторах зарплата более 100 тысяч рублей

При этом в 16 секторах экономики зарплата превысила отметку в 100 тысяч рублей. В частности, такую оплату труда получали работники фармацевтических производств (133,8 тысячи рублей), металлурги (122,7 тысячи), специалисты по ремонту машин и оборудования (112,3 тысячи), а также сотрудники автомобильной промышленности (105,6 тысячи рублей).

Среднемесячная зарплата в июле

Cреднемесячная зарплата в июле достигла 99,3 тысячи рублей, что выше прошлогоднего показателя в 85 тысяч рублей.

Годом ранее ни одна отрасль не демонстрировала среднюю зарплату выше 200 тысяч рублей.

Следует отметить, что среднемесячная начисленная заработная плата рассчитывается до уплаты налогов и включает премии, а также учитывает доходы всех категорий сотрудников, в том числе с очень высокими зарплатами, сообщает РИА Новости.