Северяне получат больше всех: названы категории пенсионеров, чьи выплаты вырастут уже в ноябре

7:09
Экономика

В ноябре 2025 года часть российских пенсионеров получит повышение выплат. Об этом сообщил член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин (фракция "Единая Россия"). Перерасчёт проведёт Социальный фонд России (СФР), и он затронет пожилых граждан старше 80 лет, инвалидов I группы, а также ряд работников с особыми условиями труда.

Пенсионерка
Фото: www.freepik.com is licensed under Free More info
Пенсионерка

Кому повысят пенсию

"Пенсионеры, которым исполняется 80 лет, получат удвоенную фиксированную выплату к страховой пенсии", — Алексей Говырин в беседе с ТАСС.

Размер фиксированной выплаты с января 2025 года составляет 8 907,70 рубля, сообщил СФР. После достижения 80 лет она автоматически удваивается — до 17 815,40 рубля. К ней также начисляется надбавка за уход — 1 314 рублей, которая была проиндексирована с февраля на 7,3 %.

Аналогичное правило применяется и к инвалидам I группы, независимо от возраста. Их фиксированная часть страховой пенсии также удваивается, а компенсация за уход выплачивается в том же размере.

Если пенсионер проживает в районе с установленным районным коэффициентом, сумма выплаты увеличивается пропорционально. В северных регионах надбавка может составлять от 15 до 90 % к базовому размеру пенсии.

"В результате житель северного региона после 80 лет может получить прибавку свыше 10 тысяч рублей", — уточнил Алексей Говырин в комментарии ТАСС.

Перерасчёт для отдельных категорий

Для членов летных экипажей гражданской авиации и работников угольной промышленности перерасчёт проходит регулярно — несколько раз в год, пояснил парламентарий.

"Доплата зависит от вредности и продолжительности спецстажа. Минимальный стаж для мужчин — 25 лет, для женщин — 20. Перерасчёт осуществляется на основании данных ЕГИССО и трудовой книжки, дополнительные документы не нужны", — отметил депутат в беседе с ТАСС.

Он подчеркнул, что все расчёты проводятся автоматически, а результаты отражаются в личном кабинете гражданина на сайте Социального фонда.

Точные коэффициенты и процент повышения для этих категорий зависят от федеральных постановлений, действующих на момент перерасчёта.

Индексация и льготы в 2025 году

С начала 2025 года Социальный фонд проиндексировал ежемесячные денежные выплаты (ЕДВ) федеральным льготникам.

"Индексация на 9,5 % довела средний размер ЕДВ до 4 191 рубля, а с учётом набора социальных услуг — до 3 580 рублей", — рассказал Алексей Говырин .

Кроме того, с 2025 года возобновлена ежегодная индексация страховых пенсий работающих пенсионеров. После завершения трудовой деятельности все накопленные индексации учитываются автоматически, и пенсия назначается уже с учётом всех увеличений.

"В итоге сумма пенсии после перерасчёта может заметно увеличиться, особенно если человек работал несколько лет подряд без индексации", — добавил Алексей Говырин, комментируя данные ТАСС.

Федеральная социальная доплата

Прожиточный минимум пенсионера в России в 2025 году установлен на уровне около 15 000 рублей.

"Тем, чья пенсия не достигает этой суммы, назначается федеральная социальная доплата. Проверить размер своей надбавки можно в личном кабинете на портале "Госуслуг” или через сайт Социального фонда России", — сообщил депутат.

По его словам, перерасчёт выполняется без заявлений — все данные поступают в СФР через электронные системы. Это позволяет начислять надбавки автоматически и без задержек.

Основные подтверждённые изменения

Категория Изменение Размер повышения
Пенсионеры старше 80 лет Удвоение фиксированной части страховой пенсии +8 907,70 ₽
Инвалиды I группы Удвоение фиксированной части + надбавка за уход +8 907,70 ₽ + 1 314 ₽
Жители северных регионов Применение районного коэффициента +15-90 %
Пенсионеры с низким доходом Федеральная социальная доплата До уровня ПМП (~15 000 ₽)

Как проверить перерасчёт

  • Через портал "Госуслуг”: раздел "Социальные выплаты и пособия".
  • На сайте Социального фонда России (sfr.gov.ru): в личном кабинете по СНИЛС.
  • В отделении СФР или МФЦ: при предъявлении паспорта и пенсионного удостоверения.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: подавать заявление на удвоение выплаты после 80 лет.
    Последствие: лишние обращения, перерасчёт всё равно автоматический.
    Альтернатива: дождаться автоматического начисления в следующем месяце после дня рождения.
  • Ошибка: не учитывать районный коэффициент.
    Последствие: неверное планирование бюджета.
    Альтернатива: уточнить коэффициент через СФР или портал "Госуслуг".
  • Ошибка: не проверять личный кабинет в "Госуслугах".
    Последствие: можно не заметить начисленную прибавку.
    Альтернатива: регулярно проверять раздел "Пенсия и соцвыплаты".

Часто задаваемые вопросы

Нужно ли подавать заявление на перерасчёт после 80 лет

Нет, всё происходит автоматически — данные поступают в СФР из ЕГИССО.

Когда поступят увеличенные выплаты

Повышенные суммы будут начислены вместе с ноябрьской пенсией.

Как узнать, назначена ли доплата за уход

Информация доступна в личном кабинете СФР или на "Госуслугах".

Три интересных факта

  • Удвоенная фиксированная часть пенсии после 80 лет действует в России с 2015 года.
  • Перерасчёт и назначение доплат происходят автоматически — заявление не требуется.
  • Районные коэффициенты увеличивают выплаты на Севере до 1,9 раза.

Исторический контекст

  • В 2011 году вступил в силу закон, закрепивший механизм страховых пенсий и надбавок по возрасту.
  • В 2023 году создан Социальный фонд России, объединивший ПФР и ФСС.
  • В 2024 году полностью заработала система ЕГИССО, обеспечивающая автоматический учёт данных пенсионеров.
Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Ким Чен Ын на сцене с российскими артистами: как прошло выступление Шамана в Пхеньяне
