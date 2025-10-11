Северяне получат больше всех: названы категории пенсионеров, чьи выплаты вырастут уже в ноябре

В ноябре 2025 года часть российских пенсионеров получит повышение выплат. Об этом сообщил член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин (фракция "Единая Россия"). Перерасчёт проведёт Социальный фонд России (СФР), и он затронет пожилых граждан старше 80 лет, инвалидов I группы, а также ряд работников с особыми условиями труда.
"Пенсионеры, которым исполняется 80 лет, получат удвоенную фиксированную выплату к страховой пенсии", — Алексей Говырин в беседе с ТАСС.
Размер фиксированной выплаты с января 2025 года составляет 8 907,70 рубля, сообщил СФР. После достижения 80 лет она автоматически удваивается — до 17 815,40 рубля. К ней также начисляется надбавка за уход — 1 314 рублей, которая была проиндексирована с февраля на 7,3 %.
Аналогичное правило применяется и к инвалидам I группы, независимо от возраста. Их фиксированная часть страховой пенсии также удваивается, а компенсация за уход выплачивается в том же размере.
Если пенсионер проживает в районе с установленным районным коэффициентом, сумма выплаты увеличивается пропорционально. В северных регионах надбавка может составлять от 15 до 90 % к базовому размеру пенсии.
"В результате житель северного региона после 80 лет может получить прибавку свыше 10 тысяч рублей", — уточнил Алексей Говырин в комментарии ТАСС.
Для членов летных экипажей гражданской авиации и работников угольной промышленности перерасчёт проходит регулярно — несколько раз в год, пояснил парламентарий.
"Доплата зависит от вредности и продолжительности спецстажа. Минимальный стаж для мужчин — 25 лет, для женщин — 20. Перерасчёт осуществляется на основании данных ЕГИССО и трудовой книжки, дополнительные документы не нужны", — отметил депутат в беседе с ТАСС.
Он подчеркнул, что все расчёты проводятся автоматически, а результаты отражаются в личном кабинете гражданина на сайте Социального фонда.
Точные коэффициенты и процент повышения для этих категорий зависят от федеральных постановлений, действующих на момент перерасчёта.
С начала 2025 года Социальный фонд проиндексировал ежемесячные денежные выплаты (ЕДВ) федеральным льготникам.
"Индексация на 9,5 % довела средний размер ЕДВ до 4 191 рубля, а с учётом набора социальных услуг — до 3 580 рублей", — рассказал Алексей Говырин .
Кроме того, с 2025 года возобновлена ежегодная индексация страховых пенсий работающих пенсионеров. После завершения трудовой деятельности все накопленные индексации учитываются автоматически, и пенсия назначается уже с учётом всех увеличений.
"В итоге сумма пенсии после перерасчёта может заметно увеличиться, особенно если человек работал несколько лет подряд без индексации", — добавил Алексей Говырин, комментируя данные ТАСС.
Прожиточный минимум пенсионера в России в 2025 году установлен на уровне около 15 000 рублей.
"Тем, чья пенсия не достигает этой суммы, назначается федеральная социальная доплата. Проверить размер своей надбавки можно в личном кабинете на портале "Госуслуг” или через сайт Социального фонда России", — сообщил депутат.
По его словам, перерасчёт выполняется без заявлений — все данные поступают в СФР через электронные системы. Это позволяет начислять надбавки автоматически и без задержек.
|Категория
|Изменение
|Размер повышения
|Пенсионеры старше 80 лет
|Удвоение фиксированной части страховой пенсии
|+8 907,70 ₽
|Инвалиды I группы
|Удвоение фиксированной части + надбавка за уход
|+8 907,70 ₽ + 1 314 ₽
|Жители северных регионов
|Применение районного коэффициента
|+15-90 %
|Пенсионеры с низким доходом
|Федеральная социальная доплата
|До уровня ПМП (~15 000 ₽)
Нет, всё происходит автоматически — данные поступают в СФР из ЕГИССО.
Повышенные суммы будут начислены вместе с ноябрьской пенсией.
Информация доступна в личном кабинете СФР или на "Госуслугах".
