Меньше долгов, больше уверенности: Москва показала редкий пример финансовой трезвости

7:34
Экономика

Москвичи стали реже обращаться за микрозаймами для решения бытовых задач — об этом сообщили аналитики онлайн-сервиса альтернативного кредитования Moneyman, входящего в финтех-группу IDF Eurasia. Тенденция отражает не только специфику столичного рынка, но и постепенно меняющееся финансовое поведение жителей крупных городов.

Кредит
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Кредит

Займы и привычки: куда движется рынок

По оценке Moneyman, в Москве граждане всё реже используют микрозаймы исключительно для текущих повседневных нужд, предпочитая оформлять их под конкретные цели — ремонт, покупку техники и пр. В регионах же микрокредиты часто выступают "страховкой" между зарплатами.

Аналитики отмечают, что роль таких краткосрочных займов сокращается: растут программы рассрочки, онлайн-кредиты и другие финансовые инструменты.

"Мы видим, что пользователи из крупных городов берут займы реже, но на большие суммы и чаще планируют их заранее", — отметили в пресс-службе Moneyman.

Региональные различия

Региональные особенности сохраняются: жители небольших городов и сельской местности обращаются в МФО чаще, чем столичные жители. Это обусловлено менее развитой банками инфраструктурой кредитования и более ограниченными доходами.

По оценке отраслевых аналитиков, особенно высок спрос на микрокредиты в республиках вроде Тывы и Калмыкии, а также в некоторых регионах Сибири и Поволжья. В то же время Москва и Санкт-Петербург смещают акцент на банки, рассрочки и кредитные карты.

Moneyman и его роль в финтех

Сервис Moneyman уже многие годы занимает ключевые позиции в российском сегменте микрофинансовых услуг. Компания работает в полностью онлайн-формате и не требует офиса при выдаче займов.

Moneyman принадлежит к группе IDF Eurasia, объединяющей финтех-проекты в России, Казахстане и других странах. По внутренним материалам компании, она входит в число лидеров по объёму выдач и активам.

В 2025 году "Эксперт РА" подтвердило кредитный рейтинг компании на уровне BBB- со стабильным прогнозом — это усилило доверие рынка.

Почему растут суммы, а число займов падает

Рынок микрозаймов в последние годы заметно трансформируется: средняя сумма займов растёт, число обращений — падает. Это можно связать с несколькими факторами:

  • Улучшением финансовой грамотности граждан — они планируют расходы и ищут более дешёвые инструменты.
  • Активным развитием финтех-сервисов и рассрочек, заменяющих классические микрозаймы.
  • Жёстким регулированием Центробанка, которое ограничивает ставки и ужесточает требования к МФО.

Среди подтверждённых фактов: доля крупных микрозаймов (от 75 тыс. руб. и выше) за последние годы сократилась — с 7,3 % до 2,1 %, по сообщениям СМИ и аналитиков.

Мнение руководства

"Для меня залог успеха и одновременно самый главный актив компании — это всегда человеческий капитал", — генеральный директор Moneyman Артём Быков, в интервью для РБК.

Оба высказывания приведены из интервью, в которых Быков обсуждал стратегию компании и положение на рынке.

"Несмотря на это сервис Moneyman показал, что может сохранять объемы выдач и оставаться в лидерах", — отметил Артём Быков, в интервью РБК.

Что важно знать заёмщику

Чтобы не столкнуться с финансовыми проблемами, эксперты советуют:

  • Проверять наличие компании в государственном реестре МФО на сайте ЦБ РФ.
  • Внимательно читать договор — особенно раздел о процентах, штрафах и продлении.
  • Не гасить один займ другим — это часто ведёт к долговой спирали.
  • Использовать независимые рейтинги надёжности (например, через "Банки.ру" или "Сравни.ру").

"Основной риск микрокредитования — не ставка, а импульсивное решение клиента", — подчеркнули в Ассоциации участников рынка микрофинансов.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: оформлять сразу несколько займов.
    Последствие: снижение платежеспособности.
    Альтернатива: консолидировать долг через банк или реструктурировать.
  • Ошибка: не учитывать дополнительную нагрузку процентов.
    Последствие: чрезмерные переплаты.
    Альтернатива: выбирать банковские карты с льготным периодом или сервисы рассрочки.
  • Ошибка: брать займ в эмоциональном порыве.
    Последствие: ненужные траты и стресс.
    Альтернатива: использовать финансовые приложения и аналитические трекеры, чтобы оценить реальные потребности.

А что если бы МФО исчезли

Если бы микрофинансовый сектор внезапно прекратил работу, жители отдалённых городов и региональных центров сильно пострадали бы: для многих МФО — единственный источник быстрой финансовой помощи.

В то же время в крупных городах (Москва, СПб) такая зависимость уже ослабевает: люди переходят на банковские продукты, сервисы рассрочки и цифровые банки.

Это значит: рынок микрофинансирования постепенно движется от массовой модели к более персонализированным решениям, направленным на конкретные задачи.

Плюсы и минусы микрозаймов

Плюсы Минусы
Быстрое получение денег Высокие процентные ставки
Формальности минимальны Небольшие сроки возврата
Удобство онлайн Риск долговой зависимости
Возможность продления Комиссии и штрафы

Часто задаваемые вопросы

Можно ли взять займ без визита в офис

Да — крупные МФО, включая Moneyman, оформляют заявки и выдают деньги полностью онлайн.

Сколько дают впервые

Обычно до 20 000 руб, с ростом доверия — до 100 000.

Что делать, если не получается вернуть вовремя

Можно продлить займ или договориться о реструктуризации.

Мифы и правда

  • Миф: микрозаймы дают всем подряд.
    Правда: МФО проверяют кредитную историю и доходы.
  • Миф: онлайн-займы небезопасны.
    Правда: лицензированные компании используют шифрование и защищённые каналы.
  • Миф: микрозаймы непременно ведут к банкротству.
    Правда: при грамотной модели использования — это инструмент временной поддержки, а не долговая ловушка.

Три интересных факта

  • Moneyman - одна из первых российских МФО, полностью работающих онлайн (с 2012 года).
  • IDF Eurasia объединяет финтех-проекты в России и Казахстане (и других странах) в виде холдинговой структуры.
  • 2025 году Moneyman подтвердил рейтинг BBB- от "Эксперт РА" со стабильным прогнозом.

Исторический контекст

  • Закон "О микрофинансовой деятельности" вступил в силу в 2011 году, легализовав рынок МФО.
  • В 2016 году Центробанк РФ ввёл обязательное лицензирование микрофинансовых организаций.
  • В 2023 году введены ограничения на максимальную ставку и предельные переплаты — регуляторы стараются сбалансировать защиту заёмщиков и здоровую конкуренцию.
Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
