Москвичи стали реже обращаться за микрозаймами для решения бытовых задач — об этом сообщили аналитики онлайн-сервиса альтернативного кредитования Moneyman, входящего в финтех-группу IDF Eurasia. Тенденция отражает не только специфику столичного рынка, но и постепенно меняющееся финансовое поведение жителей крупных городов.
По оценке Moneyman, в Москве граждане всё реже используют микрозаймы исключительно для текущих повседневных нужд, предпочитая оформлять их под конкретные цели — ремонт, покупку техники и пр. В регионах же микрокредиты часто выступают "страховкой" между зарплатами.
Аналитики отмечают, что роль таких краткосрочных займов сокращается: растут программы рассрочки, онлайн-кредиты и другие финансовые инструменты.
"Мы видим, что пользователи из крупных городов берут займы реже, но на большие суммы и чаще планируют их заранее", — отметили в пресс-службе Moneyman.
Региональные особенности сохраняются: жители небольших городов и сельской местности обращаются в МФО чаще, чем столичные жители. Это обусловлено менее развитой банками инфраструктурой кредитования и более ограниченными доходами.
По оценке отраслевых аналитиков, особенно высок спрос на микрокредиты в республиках вроде Тывы и Калмыкии, а также в некоторых регионах Сибири и Поволжья. В то же время Москва и Санкт-Петербург смещают акцент на банки, рассрочки и кредитные карты.
Сервис Moneyman уже многие годы занимает ключевые позиции в российском сегменте микрофинансовых услуг. Компания работает в полностью онлайн-формате и не требует офиса при выдаче займов.
Moneyman принадлежит к группе IDF Eurasia, объединяющей финтех-проекты в России, Казахстане и других странах. По внутренним материалам компании, она входит в число лидеров по объёму выдач и активам.
В 2025 году "Эксперт РА" подтвердило кредитный рейтинг компании на уровне BBB- со стабильным прогнозом — это усилило доверие рынка.
Рынок микрозаймов в последние годы заметно трансформируется: средняя сумма займов растёт, число обращений — падает. Это можно связать с несколькими факторами:
Среди подтверждённых фактов: доля крупных микрозаймов (от 75 тыс. руб. и выше) за последние годы сократилась — с 7,3 % до 2,1 %, по сообщениям СМИ и аналитиков.
"Для меня залог успеха и одновременно самый главный актив компании — это всегда человеческий капитал", — генеральный директор Moneyman Артём Быков, в интервью для РБК.
Оба высказывания приведены из интервью, в которых Быков обсуждал стратегию компании и положение на рынке.
"Несмотря на это сервис Moneyman показал, что может сохранять объемы выдач и оставаться в лидерах", — отметил Артём Быков, в интервью РБК.
Чтобы не столкнуться с финансовыми проблемами, эксперты советуют:
"Основной риск микрокредитования — не ставка, а импульсивное решение клиента", — подчеркнули в Ассоциации участников рынка микрофинансов.
Если бы микрофинансовый сектор внезапно прекратил работу, жители отдалённых городов и региональных центров сильно пострадали бы: для многих МФО — единственный источник быстрой финансовой помощи.
В то же время в крупных городах (Москва, СПб) такая зависимость уже ослабевает: люди переходят на банковские продукты, сервисы рассрочки и цифровые банки.
Это значит: рынок микрофинансирования постепенно движется от массовой модели к более персонализированным решениям, направленным на конкретные задачи.
|Плюсы
|Минусы
|Быстрое получение денег
|Высокие процентные ставки
|Формальности минимальны
|Небольшие сроки возврата
|Удобство онлайн
|Риск долговой зависимости
|Возможность продления
|Комиссии и штрафы
Да — крупные МФО, включая Moneyman, оформляют заявки и выдают деньги полностью онлайн.
Обычно до 20 000 руб, с ростом доверия — до 100 000.
Можно продлить займ или договориться о реструктуризации.
Методика "30-30-30" обещает ускорить метаболизм и улучшить здоровье. Разбираемся, стоит ли ей доверять и кому она подходит на самом деле.