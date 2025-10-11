Финансовый парадокс: москвичи стали меньше полагаться на микрозаймы

По итогам девяти месяцев 2025 года москвичи стали реже брать микрозаймы на повседневные нужды, чем жители других регионов. На долю таких запросов в Москве пришлась всего 28,3%.

Фото: freepik.com by yanalya, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Онлайн-шопинг

Региональные отличия

Исследование онлайн-сервиса альтернативного кредитования Moneyman показало, что на Москву оказали влияние другие регионы с аналогичными запросами. После столицы идут Чукотский автономный округ (29,2%), Магаданская область (30,1%), Ненецкий автономный округ (30,6%) и Камчатский край (31,2%).

Топ-5 регионов с наибольшей долей запросов

В числе регионов с наибольшей долей запросов на займы для покрытия повседневных расходов по итогам января-сентября 2025 года оказались:

1. Калмыкия — 44,2%,

2. Тыва — 43,7%,

3. Удмуртия — 43,1%,

4. Тюменская область — 42,4%,

5. Алтай — 41,5%.

Средние суммы займов

Интересно, что средняя запрашиваемая сумма в топ-5 регионах с минимальной долей запросов на займы оказалась на 27,6% выше, чем в регионах с наибольшими запросами. Средняя сумма составила 16,89 тыс. рублей против 13,23 тыс. рублей. Это говорит о том, что в регионах с меньшим числом микрозаймов люди мало обращаются за заемными средствами, но при этом запрашивают их в больших объемах, пишет ТАСС.