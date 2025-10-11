Жизнь без наличных: какие плюсы у безналичной покупки жилья

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Экономика

В России может быть введён запрет на покупку недвижимости за наличные, если стоимость жилья превышает 1 миллион рублей.

Рука с ключами от квартиры
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Рука с ключами от квартиры

Ведущий юрист ЕЮС Юрий Аванесов рассказал, что подобные запреты уже действуют в ряде стран, и Россия может пойти тем же путем. Проект находится на стадии обсуждения и может быть утвержден довольно быстро.

 Преимущества безналичных расчетов

Аванесов выделил несколько причин, почему безналичные переводы предпочтительнее:

1. Безопасность: Безналичные переводы безопаснее, чем физическое перемещение больших сумм.
2. Упрощение доказательства: Легче доказать факт передачи денег.
3. Избежание мошенничества: Исключается риск получения фальшивых банкнот.

Прозрачность сделок

Юрист подчеркнул, что безналичный расчет не только удобнее, но и обеспечивает прозрачность и фиксацию операций между сторонами. Это важно для защиты прав участников сделки, пишет "Прайм"..

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
