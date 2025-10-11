Жизнь без наличных: какие плюсы у безналичной покупки жилья

В России может быть введён запрет на покупку недвижимости за наличные, если стоимость жилья превышает 1 миллион рублей.
Ведущий юрист ЕЮС Юрий Аванесов рассказал, что подобные запреты уже действуют в ряде стран, и Россия может пойти тем же путем. Проект находится на стадии обсуждения и может быть утвержден довольно быстро.
Аванесов выделил несколько причин, почему безналичные переводы предпочтительнее:
1. Безопасность: Безналичные переводы безопаснее, чем физическое перемещение больших сумм.
2. Упрощение доказательства: Легче доказать факт передачи денег.
3. Избежание мошенничества: Исключается риск получения фальшивых банкнот.
Юрист подчеркнул, что безналичный расчет не только удобнее, но и обеспечивает прозрачность и фиксацию операций между сторонами. Это важно для защиты прав участников сделки, пишет "Прайм"..
Методика "30-30-30" обещает ускорить метаболизм и улучшить здоровье. Разбираемся, стоит ли ей доверять и кому она подходит на самом деле.