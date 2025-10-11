Больше трески, сельди и лосося: Россия значительно увеличила рыболовные показатели

На Дальнем Востоке рыболовецкие компании выловили более 1,82 млн тонн водных биоресурсов, что на 72,1 тыс. тонн больше, чем в 2024 году, как сообщили в пресс-службе Росрыболовства.

Фото: cgvi.uscg.mil by Береговая охрана США, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Рыболовецкое судно

Дальневосточная добыча

По информации ведомства, вылов трески составил 95,1 тыс. тонн (прирост 2,1 тыс. тонн), тихоокеанской сельди – 414,8 тыс. тонн (рост 83,2 тыс. тонн), тихоокеанских лососей – 334,9 тыс. тонн (увеличение на 104,4 тыс. тонн), камбал – 57,9 тыс. тонн (плюс 1,6 тыс. тонн).

Добыча рыбы в Северном бассейне

В Северном бассейне общий объем добычи достиг 271,4 тыс. тонн. Основными объектами промысла стали треска (140,6 тыс. тонн) и пикша (47,6 тыс. тонн).

Уловы в Западном бассейне

Западный бассейн обеспечил вылов в 57,6 тыс. тонн. Улов шпрота достиг 32,3 тыс. тонн, превысив прошлогодний показатель на 0,9 тыс. тонн. Добыча балтийской салаки составила 19,2 тыс. тонн, что на 0,1 тыс. тонн больше, чем в 2024 году.

Водоёмы Азово-Черноморского бассейна

В Азово-Черноморском бассейне рыбаки добыли 34,5 тыс. тонн водных биоресурсов, что на 9,3 тыс. тонн превышает объем вылова в 2024 году. Улов хамсы составил 12,6 тыс. тонн, продемонстрировав прирост в 3,4 тыс. тонн.

Объём вылова в Волжско-Каспийском бассейне

Общий объем вылова в Волжско-Каспийском бассейне достиг 55,6 тыс. тонн, что на 0,4 тыс. тонн больше, чем в прошлом году. Добыча кильки составила 22,6 тыс. тонн (прирост 1,9 тыс. тонн), а вылов частиковых видов рыб – 10,9 тыс. тонн.

Добыча в исключительных экономических зонах и открытом океане

В исключительных экономических зонах иностранных государств, конвенционных районах и открытом океане российским рыболовецким флотом было добыто 417,5 тыс. тонн водных биоресурсов. Этот показатель на 6,4% выше, чем в предыдущем году, пишет Fishnews.