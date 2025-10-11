Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Как укротить хроническую боль: нейробиологи нашли способ регулировать болевые сигналы в мозге
Глаза не прощают ошибок: как интернет-очкарики платят за удобство головной болью
Обычные огурцы нервно курят в тени: что умеют китайские, о чём не говорят соседи
Китайский авторитейл на перепутье: когда старые правила больше не работают
Каждая ступень — произведение искусства: лестница, ради которой едут со всего мира
Сладкие томаты на следующий год: 6 надёжных сортов и 4 рискованных, но очень вкусных
Пока ещё не зима, а сервисы уже перегружены: траты на обслуживание выросли до рекорда
Секрет чешских оладий: почему туристы забывают о ресторанах ради уличной еды
Копеечное средство и теплица будто под замком: дачники в шоке от простоты способа

Больше трески, сельди и лосося: Россия значительно увеличила рыболовные показатели

3:06
Экономика

На Дальнем Востоке рыболовецкие компании выловили более 1,82 млн тонн водных биоресурсов, что на 72,1 тыс. тонн больше, чем в 2024 году, как сообщили в пресс-службе Росрыболовства.

Рыболовецкое судно
Фото: cgvi.uscg.mil by Береговая охрана США, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Рыболовецкое судно

Дальневосточная добыча

По информации ведомства, вылов трески составил 95,1 тыс. тонн (прирост 2,1 тыс. тонн), тихоокеанской сельди – 414,8 тыс. тонн (рост 83,2 тыс. тонн), тихоокеанских лососей – 334,9 тыс. тонн (увеличение на 104,4 тыс. тонн), камбал – 57,9 тыс. тонн (плюс 1,6 тыс. тонн).

Добыча рыбы в Северном бассейне

В Северном бассейне общий объем добычи достиг 271,4 тыс. тонн. Основными объектами промысла стали треска (140,6 тыс. тонн) и пикша (47,6 тыс. тонн).

Уловы в Западном бассейне

Западный бассейн обеспечил вылов в 57,6 тыс. тонн. Улов шпрота достиг 32,3 тыс. тонн, превысив прошлогодний показатель на 0,9 тыс. тонн. Добыча балтийской салаки составила 19,2 тыс. тонн, что на 0,1 тыс. тонн больше, чем в 2024 году.

Водоёмы Азово-Черноморского бассейна

В Азово-Черноморском бассейне рыбаки добыли 34,5 тыс. тонн водных биоресурсов, что на 9,3 тыс. тонн превышает объем вылова в 2024 году. Улов хамсы составил 12,6 тыс. тонн, продемонстрировав прирост в 3,4 тыс. тонн.

Объём вылова в Волжско-Каспийском бассейне

Общий объем вылова в Волжско-Каспийском бассейне достиг 55,6 тыс. тонн, что на 0,4 тыс. тонн больше, чем в прошлом году. Добыча кильки составила 22,6 тыс. тонн (прирост 1,9 тыс. тонн), а вылов частиковых видов рыб – 10,9 тыс. тонн.

Добыча в исключительных экономических зонах и открытом океане

В исключительных экономических зонах иностранных государств, конвенционных районах и открытом океане российским рыболовецким флотом было добыто 417,5 тыс. тонн водных биоресурсов. Этот показатель на 6,4% выше, чем в предыдущем году, пишет Fishnews.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
Она пахнет ананасом, живёт в болоте и стоит, как золото: редчайшая ягода, которую природа прячет от людей
Садоводство, цветоводство
Она пахнет ананасом, живёт в болоте и стоит, как золото: редчайшая ягода, которую природа прячет от людей
Осенняя атака на слизней: одно простое средство навсегда решит проблему с вредителями в саду
Садоводство, цветоводство
Осенняя атака на слизней: одно простое средство навсегда решит проблему с вредителями в саду
Собака для императора: как гены древних воинов делают кане-корсо лучшим защитником в мире
Домашние животные
Собака для императора: как гены древних воинов делают кане-корсо лучшим защитником в мире
Популярное
Новый фитнес-тренд набирает обороты: как правило 30-30-30 меняет тело и привычки

Методика "30-30-30" обещает ускорить метаболизм и улучшить здоровье. Разбираемся, стоит ли ей доверять и кому она подходит на самом деле.

Новый фитнес-тренд набирает обороты: как правило 30-30-30 меняет тело и привычки
Один раствор — и болезни бегут: осенняя процедура, которая делает деревья неуязвимыми
Один раствор — и болезни бегут: осенняя процедура, которая делает деревья неуязвимыми
Собака для императора: как гены древних воинов делают кане-корсо лучшим защитником в мире
Гиганты рек, которые не помещались в лодки: пять чудовищ, реально пойманных человеком
Двухколёсный автомобиль: как один русский граф почти изменил транспортную историю Сергей Милешкин Трамп против России: как президент готовил почву для начала СВО на Украине Любовь Степушова Между прибылью и Родиной: почему АЗС и ритейл не входят в Крым Александр Шторм
Перехват века: в небе над Китаем случилось то, чего США боялись 20 лет
Земля хранит тайну, к которой никто не готов: находка на глубине 15 километров потрясла исследователей
Запад сделал ход, который перечеркнёт все надежды России на мир
Запад сделал ход, который перечеркнёт все надежды России на мир
Последние материалы
Каждая ступень — произведение искусства: лестница, ради которой едут со всего мира
Больше трески, сельди и лосося: Россия значительно увеличила рыболовные показатели
Сладкие томаты на следующий год: 6 надёжных сортов и 4 рискованных, но очень вкусных
Пока ещё не зима, а сервисы уже перегружены: траты на обслуживание выросли до рекорда
Секрет чешских оладий: почему туристы забывают о ресторанах ради уличной еды
Копеечное средство и теплица будто под замком: дачники в шоке от простоты способа
Пять минут лежания, минус три сантиметра в талии: упражнение, которое заменило спортзал
Молчание в небе первый сигнал экологической катастрофы: птицы больше не летают — перелёты отменяются
Откройте секрет идеального аромата для дома — который точно впечатлит ваших гостей
Исчезновение невидимых: как эти крошечные существа влияют на климат Земли
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.