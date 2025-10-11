Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Экономика

Согласно информации, опубликованной Министерством сельского хозяйства, экспортная пошлина на российскую пшеницу в период с 15 по 21 октября уменьшится до 318,6 рубля за тонну. Это снижение по сравнению с действующей в настоящее время ставкой в 493,4 рубля за тонну.

Кукуруза
Нулевая пошлина на кукурузу

В то же время, пошлина на экспорт кукурузы будет аннулирована. До этого она составляла 348,9 рубля за тонну. Нулевая экспортная пошлина на ячмень останется без изменений.

Расчет экспортной пошлины на пшеницу произведен исходя из индикативной цены, равной 225,4 доллара США за тонну. Для ячменя этот показатель составляет 196,5 доллара за тонну, а для кукурузы — 216,4 доллара за тонну.

Гибкие экспортные пошлины

Напомним, что гибкие экспортные пошлины на зерновые культуры, включая пшеницу, ячмень и кукурузу, были введены в действие в 2021 году. Они являются частью механизма зернового демпфера и рассчитываются как 70% от разницы между индикативной и базовой ценами. Индикативная цена определяется на основе данных экспортных контрактов, зарегистрированных на Московской бирже. Базовые цены для исчисления экспортных пошлин на ячмень и кукурузу с 25 июля 2025 года установлены на уровне 17 875 рублей, а для пшеницы с 1 июля 2024 года — 18 000 рублей, пишет "Агроэксперт".

Пшеница, ячмень, кукуруза: новый расклад экспортных пошлин — что нужно знать
