Топ-3 бара мира: кто они и как Leone обошёл именитых конкурентов

Экономика

Гонконгский бар Leone стал первым заведением в Азии, удостоенным титула "Лучший бар мира 2025".

Это знаменательное событие было объявлено в прямом эфире во время торжественной церемонии, проходившей в Гонконге.

Итальянский след в истории лидера

Открытый уроженцем Рима, барменом Лоренцо Антинори, Leone известен своими классическими коктейлями с итальянским акцентом, атмосферой поп-культуры и любовью к футболу. Триумфу на мировой арене предшествовало двойное лидерство в рейтинге "50 лучших баров Азии" в 2024 и 2025 годах.

На второй позиции

Второе место в мировом рейтинге занял мексиканский Handshake Speakeasy, расположенный в Мехико. Прославившийся своей театральной атмосферой, напоминающей эпоху "Великого Гэтсби", и инновационным подходом к коктейлям с кулинарным уклоном, Handshake Speakeasy вновь подтвердил свой статус лучшего бара в Северной Америке.

В тройке лидеров

Замыкает тройку лидеров "50 лучших баров мира" бар Sips из Барселоны, занявший третье место после того, как в прошлом году был признан лучшим баром в мире.

