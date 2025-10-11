Криптозима близко? Биткоин пережил сокрушительный обвал после слов Трампа

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Экономика

Согласно информации с торговых площадок, в ночь с пятницы на субботу стоимость биткоина упала до отметки в 110,9 тысяч долларов.

Биткоин
Фото: unsplash.com by Erling Løken Andersen is licensed under Free to use under the Unsplash License
Биткоин

Это произошло после заявления президента Соединенных Штатов Дональда Трампа о планах ввести 100-процентные тарифы на китайские товары.

На криптовалютной бирже Binance, лидирующей по объему торгов, к 0.37 по московскому времени, биткоин торговался по цене 110,9 тысяч долларов.

До этого Дональд Трамп сообщил о намерении США с 1 ноября, или даже раньше, ввести пошлины в размере 100% на китайскую продукцию, в дополнение к уже существующим тарифам, выплачиваемым Пекином, пишет РИА Новости.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
