Криптозима близко? Биткоин пережил сокрушительный обвал после слов Трампа

Согласно информации с торговых площадок, в ночь с пятницы на субботу стоимость биткоина упала до отметки в 110,9 тысяч долларов.
Это произошло после заявления президента Соединенных Штатов Дональда Трампа о планах ввести 100-процентные тарифы на китайские товары.
На криптовалютной бирже Binance, лидирующей по объему торгов, к 0.37 по московскому времени, биткоин торговался по цене 110,9 тысяч долларов.
До этого Дональд Трамп сообщил о намерении США с 1 ноября, или даже раньше, ввести пошлины в размере 100% на китайскую продукцию, в дополнение к уже существующим тарифам, выплачиваемым Пекином, пишет РИА Новости.
