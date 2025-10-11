Как часть Нового шёлкового пути: открыта высокоскоростная железная магистраль между Сербией и Венгрией

Экономика

Состоялось официальное открытие участка высокоскоростной железнодорожной магистрали Суботица — Белград, входящей в железнодорожную линию Белград — Будапешт, проходящую по территории Сербии.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ семья ждет поезд

Технические характеристики

Благодаря новой железнодорожной линии, протяженность которой составляет около 200 километров, расстояние между Нови-Садом и Суботицей преодолевается всего за 41 минуту, а время в пути от Белграда до Суботицы сократилось до 70 минут. В процессе строительства было возведено четыре моста, два виадука, 27 эстакад, 15 подземных переходов, а также три перехода для диких животных, что является инновационным решением для Сербии.

Стратегическое значение для железнодорожной линии Будапешт-Белград

Эта железнодорожная линия имеет ключевое значение как часть "Нового шелкового пути", соединяющего Европу и Азию. Это не только важный логистический узел, но и флагманский проект экономического сотрудничества между Китаем и странами Западных Балкан.

Инвестиции в этот проект имеют стратегическое значение и для Венгрии. Сотрудничество между Венгрией, Сербией и Китаем в рамках развития центральноевропейского транспортного коридора играет важную роль в регионе. Высокоскоростная железная дорога позволит значительно сократить время в пути между венгерской и сербской столицами, что будет способствовать увеличению объемов грузоперевозок, повышению мобильности населения и, как следствие, росту конкурентоспособности стран и их экономического влияния.

Министр строительства и транспорта Венгрии Янош Лазар сообщил, что венгерский участок планируется завершить в январе.