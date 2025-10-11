Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Он волк, но наш: семья из Югры доказала, что даже опасные породы могут быть домашними
Ящики против лопаты: способ, который сохраняет луковицы тюльпанов, и превращает клумбу в идеал
Новичок за рулём — добыча для перекупов: как не дать себя обмануть при выборе первой машины
Как пахнет молекула: найден ключ к управлению обонянием
Пора забыть о варке: 8 минут обжарки спасут брокколи от безвкусицы и вернут ей витамины
После 60 тело можно перезапустить: доказанные упражнения, усиливающие плотность костей и устойчивость
Гигиена, которая обманывает: почему привычная мочалка работает против вашей кожи
Грязное белье больше не проблема: как сохранить свежесть вещей в путешествии
Формальность вместо жизни: как галочка в карте стоила человеку последнего вздоха

Как часть Нового шёлкового пути: открыта высокоскоростная железная магистраль между Сербией и Венгрией

1:52
Экономика

Состоялось официальное открытие участка высокоскоростной железнодорожной магистрали Суботица — Белград, входящей в железнодорожную линию Белград — Будапешт, проходящую по территории Сербии. 

семья ждет поезд
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
семья ждет поезд

Технические характеристики

Благодаря новой железнодорожной линии, протяженность которой составляет около 200 километров, расстояние между Нови-Садом и Суботицей преодолевается всего за 41 минуту, а время в пути от Белграда до Суботицы сократилось до 70 минут. В процессе строительства было возведено четыре моста, два виадука, 27 эстакад, 15 подземных переходов, а также три перехода для диких животных, что является инновационным решением для Сербии.

Стратегическое значение для железнодорожной линии Будапешт-Белград

Эта железнодорожная линия имеет ключевое значение как часть "Нового шелкового пути", соединяющего Европу и Азию. Это не только важный логистический узел, но и флагманский проект экономического сотрудничества между Китаем и странами Западных Балкан.

Инвестиции в этот проект имеют стратегическое значение и для Венгрии. Сотрудничество между Венгрией, Сербией и Китаем в рамках развития центральноевропейского транспортного коридора играет важную роль в регионе. Высокоскоростная железная дорога позволит значительно сократить время в пути между венгерской и сербской столицами, что будет способствовать увеличению объемов грузоперевозок, повышению мобильности населения и, как следствие, росту конкурентоспособности стран и их экономического влияния.

Министр строительства и транспорта Венгрии Янош Лазар сообщил, что венгерский участок планируется завершить в январе. 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
Перехват века: в небе над Китаем случилось то, чего США боялись 20 лет
Военные новости
Перехват века: в небе над Китаем случилось то, чего США боялись 20 лет
Она пахнет ананасом, живёт в болоте и стоит, как золото: редчайшая ягода, которую природа прячет от людей
Садоводство, цветоводство
Она пахнет ананасом, живёт в болоте и стоит, как золото: редчайшая ягода, которую природа прячет от людей
Осенняя атака на слизней: одно простое средство навсегда решит проблему с вредителями в саду
Садоводство, цветоводство
Осенняя атака на слизней: одно простое средство навсегда решит проблему с вредителями в саду
Популярное
Новый фитнес-тренд набирает обороты: как правило 30-30-30 меняет тело и привычки

Методика "30-30-30" обещает ускорить метаболизм и улучшить здоровье. Разбираемся, стоит ли ей доверять и кому она подходит на самом деле.

Новый фитнес-тренд набирает обороты: как правило 30-30-30 меняет тело и привычки
Собака для императора: как гены древних воинов делают кане-корсо лучшим защитником в мире
Собака для императора: как гены древних воинов делают кане-корсо лучшим защитником в мире
Один раствор — и болезни бегут: осенняя процедура, которая делает деревья неуязвимыми
Земля хранит тайну, к которой никто не готов: находка на глубине 15 километров потрясла исследователей
Двухколёсный автомобиль: как один русский граф почти изменил транспортную историю Сергей Милешкин Трамп против России: как президент готовил почву для начала СВО на Украине Любовь Степушова Между прибылью и Родиной: почему АЗС и ритейл не входят в Крым Александр Шторм
Запад сделал ход, который перечеркнёт все надежды России на мир
Гиганты рек, которые не помещались в лодки: пять чудовищ, реально пойманных человеком
Перехват века: в небе над Китаем случилось то, чего США боялись 20 лет
Перехват века: в небе над Китаем случилось то, чего США боялись 20 лет
Последние материалы
Он волк, но наш: семья из Югры доказала, что даже опасные породы могут быть домашними
Ящики против лопаты: способ, который сохраняет луковицы тюльпанов, и превращает клумбу в идеал
Новичок за рулём — добыча для перекупов: как не дать себя обмануть при выборе первой машины
Как пахнет молекула: найден ключ к управлению обонянием
Пора забыть о варке: 8 минут обжарки спасут брокколи от безвкусицы и вернут ей витамины
После 60 тело можно перезапустить: доказанные упражнения, усиливающие плотность костей и устойчивость
Как часть Нового шёлкового пути: открыта высокоскоростная железная магистраль между Сербией и Венгрией
Гигиена, которая обманывает: почему привычная мочалка работает против вашей кожи
Грязное белье больше не проблема: как сохранить свежесть вещей в путешествии
Формальность вместо жизни: как галочка в карте стоила человеку последнего вздоха
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.