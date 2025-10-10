Венгрия намерена оказать поддержку Сербии в обеспечении топливом после того, как американские санкции затронули ведущий нефтеперерабатывающий завод страны, находящийся под контролем "Газпрома", пишет EADaily.
Об этом заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто, подчеркнув, что, несмотря на помощь, полностью компенсировать дефицит не удастся. Ситуация, по его словам, наглядно демонстрирует риски зависимости от единственного маршрута поставок через Хорватию.
Сийярто сообщил, что сербские партнёры могут рассчитывать на увеличение поставок от MOL, учитывая ключевую роль компании в обеспечении Сербии нефтью и топливом. Он акцентировал внимание на постоянном контакте и всесторонней поддержке Сербии со стороны Венгрии.
Министр отметил, что даже увеличенные поставки не смогут полностью покрыть дефицит, вызванный остановкой поставок нефти через хорватскую территорию. Он подчеркнул, что зависимость от единственного нефтепровода из Хорватии создает потенциальные проблемы для обеспечения энергетической безопасности страны.
Напомним, что срок действия исключения из санкций США в отношении сербской компании NIS, принадлежащей "Газпрому", истек, после чего хорватская Jonaf заявила о приостановке действия контракта на транспортировку нефти, что является критически важным для Сербии.
Ранее власти ЕС призывали Венгрию отказаться от российской нефти и увеличить поставки через Хорватию. В ответ на это Сийярто указал на недостаточные мощности и резкое повышение тарифов на транспортировку со стороны хорватского оператора.
Методика "30-30-30" обещает ускорить метаболизм и улучшить здоровье. Разбираемся, стоит ли ей доверять и кому она подходит на самом деле.