Апокалипсис от Илона Маска? Что происходит с падающими спутниками Starlink

Согласно подсчётам астрофизика Джонатана Макдауэлла (Гарвард-Смитсоновский центр астрофизики), каждые сутки в атмосфере Земли сгорает от одного до двух спутников Starlink, и число таких явлений будет только расти.

Спутник на орбите

Ведь в орбитальной "армии" SpaceX уже более 8500 спутников, а в ближайшие годы планируется довести их количество до 40 000.

Как спутники превращаются в падающие звёзды

Современные телекоммуникационные спутники работают на низких околоземных орбитах (от 300 до 2000 км). Там они обеспечивают быстрый интернет и минимальную задержку сигнала, но при этом испытывают незаметное для глаза атмосферное сопротивление.

Процесс напоминает медленное торможение: за годы орбита опускается, сопротивление растёт, а затем наступает момент, когда спутник входит в термосферу — на высоте около 100 км.

Дальше вступает в игру физика плазмы: трение о воздух при скоростях свыше 27 000 км/ч создаёт температуру в тысячи градусов, и аппарат вспыхивает, как метеор.

Срок жизни — всего семь лет

Каждый спутник Starlink живёт в среднем 5-7 лет. Это не ошибка проектирования, а часть стратегии: низкая орбита делает обслуживание невозможным, зато позволяет спутнику самостоятельно сгореть после отработки ресурса — без создания орбитального мусора.

И всё же уравнение не идеально. Некоторые аппараты выходят из строя раньше времени — по статистике, около 3 % теряются из-за неисправностей. Так, в июле 2024 года Falcon 9 не вывела на нужную орбиту 20 спутников, и они вскоре "вошли" в атмосферу, создав эффектное световое шоу над Атлантикой.

Как выглядит сгорание: зрелище и наука

Для наблюдателя с Земли горящий спутник выглядит как длинная движущаяся полоса света, медленнее метеора, но ярче самолётного следа.

Астрономы различают эти явления по скорости:

Явление Средняя скорость Длительность наблюдения Характеристика Метеор 70 000-250 000 км/ч 1-2 сек Быстрый яркий всполох Космический мусор (спутник) 25 000-30 000 км/ч 5-10 сек Медленный, фрагментированный след Самолёт ~800 км/ч Минуты Мигающие огни

Атмосфера полностью разрушает до 90-100 % массы спутников Starlink. По данным SpaceX, новое поколение аппаратов изготавливается из материалов, которые гарантированно сгорают без остатка — алюминиевых сплавов и углеродных панелей. Вероятность, что фрагменты достигнут поверхности Земли, практически нулевая.

"Эффект звёздного мусора"

Сгорание спутников — естественный финал их жизненного цикла. Однако астрономы всё чаще говорят о парадоксе космической эры: чем доступнее космос, тем плотнее становится его орбитальное "воздушное пространство".

Сегодня вокруг Земли движется более 12 000 активных и неактивных спутников. Примерно 30 000 фрагментов отслеживаются радарами NASA и ESA. Остальные — миллионы мелких частиц — невидимы, но опасны.

"Мы на пороге эффекта Кесслера, — предупреждает Джонатан Макдауэлл, — когда столкновения спутников будут вызывать цепную реакцию, создавая всё больше мусора, который затем уничтожает новые аппараты".

Сгорание в атмосфере, как у Starlink, — пока самый безопасный сценарий утилизации, но только если он контролируемый. Массовые сбросы аппаратов (например, после солнечных бурь) могут привести к одновременному входу десятков объектов — и, как следствие, световым шоу планетарного масштаба.

От "Спутника-1” до "звёздных поездов”

Когда СССР запустил "Спутник-1” в 1957 году, он был единственным объектом на орбите.

Сегодня, спустя менее чем век, орбита стала напоминать глобальный мегаполис с миллионами движущихся объектов.

Старожилы-астрономы вспоминают:

В 1980-х небо "чистое” — случайное свечение считали метеором.

В 2000-х появились вспышки от спутников Iridium - "Иридиумы” отражали солнечный свет и вызывали ажиотаж среди наблюдателей.

В 2020-х цепочки Starlink стали настоящим культурным феноменом: "поезда спутников” стали видимыми невооружённым глазом, а в 2025 году их уже слишком много, чтобы сосчитать.

Таким образом, человечество за одно поколение превратило орбиту из пустоты в инфраструктуру связи, и теперь расплачивается "падающими звёздами”, созданными собственными руками.

Экология космоса: польза и риски

Сгорание спутников — не экологическая катастрофа, но и не нейтральный процесс.

Исследования NASA показывают, что при разрушении в атмосфере алюминиевых корпусов образуются оксиды алюминия, которые могут влиять на химический баланс стратосферы. Пока масштабы малы, но при увеличении количества спутников в пять раз этот эффект может стать заметным.

С другой стороны, низкая орбита (LEO) - сознательный выбор инженеров: аппараты не остаются "мусором" десятилетиями, как старые геостационарные спутники, а исчезают естественным образом за считанные годы.

Как отличить горящий спутник от метеора

Скорость - спутник движется медленнее, оставляя след 5-10 секунд. Траектория - чаще горизонтальная, плавная, без вспышки в конце. Время суток - чаще всего виден через 1-3 часа после заката или до рассвета, когда спутник освещён Солнцем, а наблюдатель — в тени. Регистрация - используйте приложения вроде Heavens-Above или N2YO, чтобы определить, что именно вы видите. Безопасность - падение спутников Starlink не представляет опасности: они полностью сгорают на высоте десятков километров.

FAQ

Почему спутники Starlink сгорают?

Они расположены на низких орбитах, где остатки атмосферы замедляют движение. Через 5-7 лет спутник теряет скорость и естественным образом входит в атмосферу.

Опасно ли это для Земли?

Нет. 90-100 % массы сгорает полностью, а оставшиеся фрагменты — микрочастицы, не представляющие угрозы.

Можно ли увидеть такое невооружённым глазом?

Да, особенно ночью после заката. Сгорающий спутник выглядит как яркая медленно движущаяся полоса света.

Это загрязняет атмосферу?

Минимально. Но при росте количества спутников учёные изучают возможное влияние оксидов алюминия.

Почему спутников становится всё больше?

Из-за развития систем глобального интернета. Starlink и другие компании создают сети для связи в любой точке мира.

Что делать, если видишь "огненный дождь"?

Просто наслаждаться зрелищем. Это не катастрофа, а часть новой реальности — вселенской "интернет-метеорологии”.