Солнечные лучи и картофельные поля: PepsiCo анонсировала обновление бренда Lay's

PepsiCo объявила о масштабном обновлении бренда Lay's, назвав его самым значительным изменением облика продукции почти за столетие существования.
"Солнечные лучи на упаковке символизируют свет, способствующий росту картофеля", — заявили в компании.
Также акцент сделан на золотистом цвете, хрустящей текстуре и приправах.
Однако Lay's не ограничивается лишь визуальными изменениями. Компания стремится использовать более экологически чистые ингредиенты, поддерживая инициативы в области здравоохранения, а также модернизирует упаковку своей продукции.
К концу 2025 года компания планирует перейти на производство всех основных продуктов Lay's в США без применения искусственных ароматизаторов и красителей.
Lay's Baked будет изготавливаться с использованием оливкового масла и содержать на 50% меньше жира, чем обычные чипсы. Версия Lay's Kettle Cooked Reduced Fat Original Sea Salt будет производиться с маслом авокадо и содержать на 40% меньше жира. PepsiCo планирует представить больше новинок в 2026 году.
Как избавиться от слизней в саду без ловушек и химии? Рассказываем об осеннем способе, который избавит участок от вредителей на целый год.