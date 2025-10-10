Солнечные лучи и картофельные поля: PepsiCo анонсировала обновление бренда Lay's

Экономика

PepsiCo объявила о масштабном обновлении бренда Lay's, назвав его самым значительным изменением облика продукции почти за столетие существования.

Фото: commons.wikimedia.org by Somian, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Чипсы

"Солнечные лучи на упаковке символизируют свет, способствующий росту картофеля", — заявили в компании.

Также акцент сделан на золотистом цвете, хрустящей текстуре и приправах.

Однако Lay's не ограничивается лишь визуальными изменениями. Компания стремится использовать более экологически чистые ингредиенты, поддерживая инициативы в области здравоохранения, а также модернизирует упаковку своей продукции.

К концу 2025 года компания планирует перейти на производство всех основных продуктов Lay's в США без применения искусственных ароматизаторов и красителей.

Lay's Baked будет изготавливаться с использованием оливкового масла и содержать на 50% меньше жира, чем обычные чипсы. Версия Lay's Kettle Cooked Reduced Fat Original Sea Salt будет производиться с маслом авокадо и содержать на 40% меньше жира. PepsiCo планирует представить больше новинок в 2026 году.