Нефть под ногами, цены в космосе: тюменцы возмущены бензиновой лихорадкой

2:12 Your browser does not support the audio element. Экономика

Тюмень охватила бензиновая лихорадка. Обсуждения растущих цен на топливо доминируют повсюду: от автостоянок до онлайн-чатов и такси.

Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use Автозаправка

Водители с разной степенью беспокойства воспринимают ситуацию, от шуток до серьезных размышлений о целесообразности ежедневных поездок.

Жители Тюмени задаются вопросом, почему топливо дорожает именно в регионе, где нефть находится практически под ногами, а цены выше, чем в соседних областях, пишет nashgorod.ru.

Н-1: рост цен и раздражение

На АЗС Н-1 день начинается с пересчёта расходов, поскольку цены на табло меняются стремительно. Водители сравнивают текущие цены со старыми фотографиями, выражают недовольство или хранят молчание.

Водители в Тюмени обеспокоены скачком цен на бензин в октябре.

ТПК: ограничения для юрлиц и замешательство

На АЗС ТПК царит напряженная атмосфера. Объявление "Обслуживаются только юридические лица" вызывает возмущение и недоумение у клиентов.

"Это как понимать? Мне теперь фирму регистрировать, чтобы бак заправить? Мы же не мешками топливо берём!" — возмущённо вопрошает Игорь, водитель "Лады".

Газпромнефть: очереди, недоверие и вопросы

На АЗС "Газпромнефть" образовалась огромная очередь. Водители делятся своим мнением о ситуации, снимают ценники и хотят успеть заправить полный бак, пока ситуация не ухудшилась.

Почему бензин снова дорожает

Экономист Валентин Рудаков объясняет рост цен комплексом причин, включая приоритет экспорта, перебои в работе НПЗ и психологический фактор. По его словам, водители теряют веру в стабильность из-за продолжительного роста цен. Рудаков отмечает, что в западных регионах России топливо дорожает медленнее из-за другой системы поставок и переработки.

Эксперт предупреждает о возможных колебаниях цен и перебоях в ближайшие месяцы, рекомендуя планировать бюджет с учетом этой нестабильности.