ИИ-помощники в Сбере устроили дебаты — и сами решают, когда покупать акции

Сбер активно внедряет искусственный интеллект в брокерскую сферу. Благодаря новым цифровым инструментам команда банка сумела радикально сократить время на исследования и тестирование продуктов. Если раньше анализ занимал до трёх недель, то теперь результаты получают уже через сутки. Об этом рассказала глава брокерского бизнеса Сбербанка Аиша Кубезова на форуме "Финополис-2025".

"Мы действительно активно используем ИИ-агентов в тех процессах, которые могут либо сократить нам расходы, либо улучшить качество", — сказала глава брокерского бизнеса Сбербанка Аиша Кубезова.

По её словам, в подразделении брокерского бизнеса работает 55 команд, каждая из которых создаёт и тестирует новые продукты. До внедрения искусственного интеллекта процесс исследования занимал недели: проводились интервью с клиентами, анализировались гипотезы, обрабатывались массивы данных. Теперь же команда создала специального ИИ-помощника, способного моделировать клиентские сценарии на основе сотни проведённых интервью.

Как работает система ИИ-профилей

ИИ-помощник формирует цифровые профили клиентов — модели, отражающие их мотивацию, предпочтения и реакции. Эти профили позволяют предсказать, как та или иная аудитория воспримет новый продукт, ещё до его запуска. Таким образом, Сбер получает возможность проводить тесты практически в режиме реального времени.

"На основании сотни интервью мы создали ИИ-профили клиентов. И теперь, вместо того, чтобы тратить на исследование от двух до трёх недель, команда тратит на это один день", — отметила Кубезова.

Кроме ускорения работы, искусственный интеллект позволил увеличить объём аналитики. По словам Кубезовой, количество проведённых интервью выросло вдвое, а количество проверенных гипотез — втрое. Это значит, что банк получает больше данных для оценки рисков и эффективности своих брокерских решений.

Сравнение: раньше и сейчас

Параметр До внедрения ИИ После внедрения ИИ Средняя длительность исследования 2-3 недели 1 сутки Количество интервью 100% +100% Проверка гипотез Базовый уровень +300% Уровень автоматизации Низкий Высокий А что если ИИ заменит аналитика Вопрос автоматизации аналитической работы волнует многих брокеров. Однако, по мнению экспертов, ИИ не заменит специалистов полностью. Он становится инструментом, помогающим анализировать огромные массивы информации и принимать решения быстрее. Человек по-прежнему отвечает за стратегию и интерпретацию результатов. Три факта об ИИ в финансах Первый брокерский ИИ-помощник Сбера был запущен для анализа клиентских запросов ещё в 2023 году. Мультиагентные системы применяются в инвестиционных банках США и Японии для прогнозирования движения акций. По оценке аналитиков, использование ИИ может увеличить прибыль брокеров до 20% за счёт оптимизации расходов. Исторический контекст Использование технологий искусственного интеллекта в банковском секторе началось в 2010-х годах, когда появились первые роботы-консультанты. Сбер одним из первых в России внедрил интеллектуальные системы для анализа транзакций и противодействия мошенничеству. Постепенно ИИ проник и в брокерскую сферу, где теперь помогает принимать решения на основе данных, а не интуиции. Часто задаваемые вопросы (FAQ) Как ИИ-профили помогают инвесторам?

Они позволяют анализировать реакцию различных типов клиентов и предлагать продукты, максимально соответствующие их стратегиям и рискам. Будет ли ИИ принимать решения вместо клиента?

Нет. Система лишь формирует рекомендации, а окончательное решение всегда остаётся за пользователем. Мифы и правда Миф: ИИ полностью исключает ошибки в инвестициях.

Правда: Он снижает риски, но не может гарантировать стопроцентную точность прогнозов. Миф: Машина заменит аналитиков.

Правда: ИИ выполняет рутинные задачи, оставляя специалистам время на стратегию и анализ.