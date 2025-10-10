Страх и стресс на работе: почему индийские специалисты умалчивают о проблемах с ментальным здоровьем

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
2:13
Экономика

По данным отчёта Naukri, большинство индийских специалистов (почти 75 процентов) не решаются открыто говорить о своём уходе в отпуск по состоянию психического здоровья.

Офис
Фото: commons.wikimedia.org by Smallworldsocial, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Офис

Главные страхи сотрудников

Среди основных причин, по которым работники не обозначают свой отпуск как отпуск по психическому здоровью, выделяются:

  • 31% респондентов опасаются показаться некомпетентными;
  • 27% боятся осуждения со стороны коллег;
  • 21% озабочены возможностью увольнения.

Кроме того, 21% опрошенных считают, что такой отпуск может негативно сказаться на их карьерном росте.

Статистика и поведение сотрудников

Отчёт основан на ответах 19 650 соискателей труда из 80 отраслей. Интересно, что почти половина (45%) просто обозначают такую ситуацию как обычный отпуск по болезни. При этом только 28% открыто назвали бы причину, 19% предпочли бы вообще не брать отпуск, а 9% придумали бы иную отговорку.

 Работа и личная жизнь

39% сотрудников не соблюдают баланс между работой и личной жизнью, что в свою очередь влияет на их психическое здоровье. Особенно это связано с руководителями, склонными к микроменеджменту (30%), отсутствием признания (22%) и страхом ошибиться (10%).

 Необходимые меры для поддержки

Когда речь идет о вмешательстве, которое могло бы оказать наибольшее положительное влияние, 60% респондентов отмечают важность гибких рабочих условий, 22% — семинары по управлению стрессом, 10% — оплачиваемые дни психического здоровья и 9% — управленческое обучение.

 Отличия между новичками и опытными специалистами

Новички и специалисты с небольшим опытом (0-5 лет) оказываются более осторожными: только 25% из них готовы открыто говорить о дне психического здоровья, в то время как 43% назвали бы его отпуском по болезни. Однако среди опытных работников около 40% сказали, что открыто обозначат эту причину.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
