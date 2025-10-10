Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Хотите стальную хватку и нервы из титана? Пилон — ваш лучший друг и самый честный тренер
Цветёт красиво, пахнет бедой: почему боярышник опасен для дачного участка
Александр Збруев в больнице: что на самом деле происходит с артистом — комментарий жены
Восток говорит языком карри: что попробовать, чтобы прикоснуться к философии вкуса
Монстры, которые всё ещё ползут по Земле: самые огромные змеи планеты, способные проглотить телёнка
Идеальная поверхность для бега существует — но это точно не беговая дорожка
На грани сна и безумия: что бывает, когда человек начинает управлять своими сновидениями
Земфира* в центре внимания: как рок-исполнительница сохранила права на песни в России
Без перчаток, без усилий, без химии: секрет чистейшей духовки из соцсетей дошёл до России

Ниже 10% никогда? Раскрыты тайные пружины ключевой ставки

0:52
Экономика

Экономист Александр Разуваев заявил, что до конца года изменений в ключевой ставке ожидать не стоит. 

Ипотека 2026: осторожный оптимизм
Фото: Generated by AI (DALL\u00b7E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Ипотека 2026: осторожный оптимизм

Он также утверждает, что ключевая ставка никогда не опустится ниже 10%.

Инфляция и будущее снижение ставки

Эксперт отметил, что в этом году ключевая ставка останется неизменной из-за роста инфляции. Однако в будущем Банк России может снизить ставку на 1-2%, так как обычно не делает резких перемен, пишет издание "Постньюс".

Финансовая осторожность

Экономист также добавил, что даже при возможном снижении ключевой ставки, людям всё равно стоит продолжать жить на свои деньги. Несмотря на то, что ипотеки станут более доступными, увеличение НДС и ослабление рубля значительно не улучшат экономическую ситуацию в стране.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
Один глоток — и вы в Стамбуле: простой суп, который звучит как восточная поэзия
Еда и рецепты
Один глоток — и вы в Стамбуле: простой суп, который звучит как восточная поэзия
Она пахнет ананасом, живёт в болоте и стоит, как золото: редчайшая ягода, которую природа прячет от людей
Садоводство, цветоводство
Она пахнет ананасом, живёт в болоте и стоит, как золото: редчайшая ягода, которую природа прячет от людей
Мир до нас знал больше: технологии древних цивилизаций, которые не поддаются современной логике
Наука и техника
Мир до нас знал больше: технологии древних цивилизаций, которые не поддаются современной логике
Популярное
Осенняя атака на слизней: одно простое средство навсегда решит проблему с вредителями в саду

Как избавиться от слизней в саду без ловушек и химии? Рассказываем об осеннем способе, который избавит участок от вредителей на целый год.

Осенняя атака на слизней: одно простое средство навсегда решит проблему с вредителями в саду
Крем, что влюбляет с первой ложки: мягкий, сливочный и до неприличия вкусный
Крем, что влюбляет с первой ложки: мягкий, сливочный и до неприличия вкусный
Мир без страданий стал ловушкой: эксперимент, в котором испытуемые забыли, зачем жить
Океан вернул долг спустя 300 лет: под песком нашли клад, ставший могилой для тысячи моряков
Двухколёсный автомобиль: как один русский граф почти изменил транспортную историю Сергей Милешкин Трамп против России: как президент готовил почву для начала СВО на Украине Любовь Степушова Между прибылью и Родиной: почему АЗС и ритейл не входят в Крым Александр Шторм
На высоте, где замерзает небо: птицы, летающие выше вертолётов и засыпающие в полёте
Новый фитнес-тренд набирает обороты: как правило 30-30-30 меняет тело и привычки
Мир до нас знал больше: технологии древних цивилизаций, которые не поддаются современной логике
Мир до нас знал больше: технологии древних цивилизаций, которые не поддаются современной логике
Последние материалы
На грани сна и безумия: что бывает, когда человек начинает управлять своими сновидениями
Земфира* в центре внимания: как рок-исполнительница сохранила права на песни в России
Без перчаток, без усилий, без химии: секрет чистейшей духовки из соцсетей дошёл до России
Она пережила динозавров и дождалась людей: монстр Амазонки, который не знает страха
Звёздный конфликт: почему Гузеева и Кудрявцева устроили публичную перепалку
Тайна успеха фильма Охотник: как режиссёр предложил заблудиться в горах
Осень отменяется: где в России всё ещё можно купаться осенью и не прощаться с летом
Сухая кожа головы? Секрет выбора шампуня, который восстановит баланс и вернёт здоровье волосам
Рис как в ресторане: как обжарка и специи превращают обычный гарнир в шедевр
Дмитрий Дибров вышел в свет после развода: кто сопровождал телеведущего на вечернем мероприятии
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.