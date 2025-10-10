Ниже 10% никогда? Раскрыты тайные пружины ключевой ставки

Экономист Александр Разуваев заявил, что до конца года изменений в ключевой ставке ожидать не стоит.

Ипотека 2026: осторожный оптимизм

Он также утверждает, что ключевая ставка никогда не опустится ниже 10%.

Инфляция и будущее снижение ставки

Эксперт отметил, что в этом году ключевая ставка останется неизменной из-за роста инфляции. Однако в будущем Банк России может снизить ставку на 1-2%, так как обычно не делает резких перемен, пишет издание "Постньюс".

Финансовая осторожность

Экономист также добавил, что даже при возможном снижении ключевой ставки, людям всё равно стоит продолжать жить на свои деньги. Несмотря на то, что ипотеки станут более доступными, увеличение НДС и ослабление рубля значительно не улучшат экономическую ситуацию в стране.