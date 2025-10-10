Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Идеальная поверхность для бега существует — но это точно не беговая дорожка
На грани сна и безумия: что бывает, когда человек начинает управлять своими сновидениями
Земфира* в центре внимания: как рок-исполнительница сохранила права на песни в России
Без перчаток, без усилий, без химии: секрет чистейшей духовки из соцсетей дошёл до России
Она пережила динозавров и дождалась людей: монстр Амазонки, который не знает страха
Звёздный конфликт: почему Гузеева и Кудрявцева устроили публичную перепалку
Осень отменяется: где в России всё ещё можно купаться осенью и не прощаться с летом
Сухая кожа головы? Секрет выбора шампуня, который восстановит баланс и вернёт здоровье волосам
Рис как в ресторане: как обжарка и специи превращают обычный гарнир в шедевр

Запретная зона: когда работодатель не имеет права тревожить вас в отпуске

1:48
Экономика

Отзыв из отпуска без согласия работника является нарушением трудового законодательства. О законности вызова сотрудника на работу во время отпуска рассказал заместитель декана юридического факультета Академии труда и социальных отношений Владимир Панкратов.

Девушка с телефоном в самолете
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Девушка с телефоном в самолете

Ситуации, требующие прерывания отпуска

Работодатель может только попросить сотрудника прервать отпуск и вернуться к своим обязанностям. Это может быть вызвано такими обстоятельствами, как несчастный случай, пожар, катастрофа или неожиданная проверка оборудования. Если работник согласен, начинается оформление процедуры, по результатам которой он возвращается на своё рабочее место. Неиспользованная часть отпуска предоставляется ему в другое удобное время или переносится на следующий год, пишет NewsInfo.

Последствия отказа работника

Если работник отказывается выходить из отпуска, а работодатель все равно оформляет приказ о его вызове, это может привести к санкциями и разбирательствам. Панкратов предупреждает, что если работник четко говорит "нет", то его отпуск прекращен быть не может. Если работодатель настаивает, вносит изменения в табель учета рабочего времени или график отпусков, это является серьезным нарушением.

Как сохранить хорошие отношения с работодателем

Важно не только отстоять свои права, но и не испортить отношения с руководством. Все зависит от формы отказа работника. Если это сделано вежливо и аккуратно, проблемы возникнуть не должно.

В экстренных ситуациях и у работника могут быть свои причины, например, приобретённые путёвки. Специалист считает, что обе стороны должны понять друг друга.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
Многолетники редкой красоты: цветут без ухода и украшают сад до самых первых морозов
Садоводство, цветоводство
Многолетники редкой красоты: цветут без ухода и украшают сад до самых первых морозов
На высоте, где замерзает небо: птицы, летающие выше вертолётов и засыпающие в полёте
Домашние животные
На высоте, где замерзает небо: птицы, летающие выше вертолётов и засыпающие в полёте
Морская маска, под которой нет истины: тайна ложных косаток, сбивших эволюцию с курса
Домашние животные
Морская маска, под которой нет истины: тайна ложных косаток, сбивших эволюцию с курса
Популярное
Осенняя атака на слизней: одно простое средство навсегда решит проблему с вредителями в саду

Как избавиться от слизней в саду без ловушек и химии? Рассказываем об осеннем способе, который избавит участок от вредителей на целый год.

Осенняя атака на слизней: одно простое средство навсегда решит проблему с вредителями в саду
Крем, что влюбляет с первой ложки: мягкий, сливочный и до неприличия вкусный
Крем, что влюбляет с первой ложки: мягкий, сливочный и до неприличия вкусный
Мир без страданий стал ловушкой: эксперимент, в котором испытуемые забыли, зачем жить
Океан вернул долг спустя 300 лет: под песком нашли клад, ставший могилой для тысячи моряков
Двухколёсный автомобиль: как один русский граф почти изменил транспортную историю Сергей Милешкин Трамп против России: как президент готовил почву для начала СВО на Украине Любовь Степушова Между прибылью и Родиной: почему АЗС и ритейл не входят в Крым Александр Шторм
На высоте, где замерзает небо: птицы, летающие выше вертолётов и засыпающие в полёте
Новый фитнес-тренд набирает обороты: как правило 30-30-30 меняет тело и привычки
Мир до нас знал больше: технологии древних цивилизаций, которые не поддаются современной логике
Мир до нас знал больше: технологии древних цивилизаций, которые не поддаются современной логике
Последние материалы
На грани сна и безумия: что бывает, когда человек начинает управлять своими сновидениями
Земфира* в центре внимания: как рок-исполнительница сохранила права на песни в России
Без перчаток, без усилий, без химии: секрет чистейшей духовки из соцсетей дошёл до России
Она пережила динозавров и дождалась людей: монстр Амазонки, который не знает страха
Звёздный конфликт: почему Гузеева и Кудрявцева устроили публичную перепалку
Тайна успеха фильма Охотник: как режиссёр предложил заблудиться в горах
Осень отменяется: где в России всё ещё можно купаться осенью и не прощаться с летом
Сухая кожа головы? Секрет выбора шампуня, который восстановит баланс и вернёт здоровье волосам
Рис как в ресторане: как обжарка и специи превращают обычный гарнир в шедевр
Дмитрий Дибров вышел в свет после развода: кто сопровождал телеведущего на вечернем мероприятии
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.