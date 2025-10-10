Запретная зона: когда работодатель не имеет права тревожить вас в отпуске

Отзыв из отпуска без согласия работника является нарушением трудового законодательства. О законности вызова сотрудника на работу во время отпуска рассказал заместитель декана юридического факультета Академии труда и социальных отношений Владимир Панкратов.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Девушка с телефоном в самолете

Ситуации, требующие прерывания отпуска

Работодатель может только попросить сотрудника прервать отпуск и вернуться к своим обязанностям. Это может быть вызвано такими обстоятельствами, как несчастный случай, пожар, катастрофа или неожиданная проверка оборудования. Если работник согласен, начинается оформление процедуры, по результатам которой он возвращается на своё рабочее место. Неиспользованная часть отпуска предоставляется ему в другое удобное время или переносится на следующий год, пишет NewsInfo.

Последствия отказа работника

Если работник отказывается выходить из отпуска, а работодатель все равно оформляет приказ о его вызове, это может привести к санкциями и разбирательствам. Панкратов предупреждает, что если работник четко говорит "нет", то его отпуск прекращен быть не может. Если работодатель настаивает, вносит изменения в табель учета рабочего времени или график отпусков, это является серьезным нарушением.

Как сохранить хорошие отношения с работодателем

Важно не только отстоять свои права, но и не испортить отношения с руководством. Все зависит от формы отказа работника. Если это сделано вежливо и аккуратно, проблемы возникнуть не должно.

В экстренных ситуациях и у работника могут быть свои причины, например, приобретённые путёвки. Специалист считает, что обе стороны должны понять друг друга.