Платить за коммуналку станет проще: объявлен новый срок оплаты

1:32
Экономика

Зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Аксёненко сообщил о переносе даты, до которой необходимо оплачивать коммунальные услуги.

долги за ЖКХ
Фото: freepik.com by wayhomestudio is licensed under Free More info
долги за ЖКХ

Новая дата оплаты

С 1 марта 2026 года крайний срок оплаты за услуги ЖКХ будет перенесён с 10-го числа каждого месяца на 15-е число, как рассказал Аксёненко.

Цель изменений

По словам зампреда, основная цель этого изменения — обеспечение удобства для потребителей. Многие граждане получают зарплату как раз в период с 10-го по 15-е число. При сроке оплаты 10-го числа, многие сталкиваются с начислением пени до получения зарплаты, передаёт "Царьград" со ссылкой на Известия.

Положительный эффект на задолженности

Эксперты полагают, что изменение должно помочь решить "проблему несоответствия сроков выплат и оплаты ЖКУ". Ожидается, что количество задолженностей снизится, в том числе среди добросовестных плательщиков, которые не успевали вовремя заплатить.

О правомерности вывешивания списков должников

Ранее прозвучало заявление о том, что вывешивание списков должников по ЖКХ с указанием полных персональных данных без согласия нарушает закон. Зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов отметил, что управляющей компании будет грозить штраф от 300 до 700 тыс. рублей за подобную практику.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
