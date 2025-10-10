Золото падает, рубль вздрагивает: раскрыты истинные причины валютных колебаний

По словам Владислава Силаева, ведущего трейдера "Альфа-Капитал", колебания курса российской валюты в завершение недели были связаны с заявлениями представителей Центробанка и Министерства иностранных дел.
К исходу недели наблюдается незначительное ослабление доллара: его стоимость составляет 81,4 рубля, что на 0,2% меньше предыдущего показателя. Евро также снизился на 20 копеек, и на 10 октября его официальный курс установлен на уровне 94,7 рубля (против 94,9 рубля в четверг). Стоимость китайского юаня теперь составляет 11,33 рубля. Об этом сообщает сайт aif. ru.
"Национальную валюту поддерживают ожидания инвесторов в плане приостановки снижения ключевой ставки до конца года", — отмечает Силаев
Однако, в рамках второго дня форума "Финополис-2025", глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила о сохранении потенциала для дальнейшего снижения ставки.
Параллельно с этим в Министерстве иностранных дел отметили отсутствие роста рисков в отношениях с Соединенными Штатами. Данный фактор также способен сгладить влияние геополитической обстановки, остающейся одним из ключевых факторов, определяющих курс рубля.
На фоне этих событий эксперт отметил снижение цен на золото с достигнутых ранее рекордных уровней. На утро пятницы цена за тройскую унцию составляет 3 962,9 доллара.
