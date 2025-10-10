Золото падает, рубль вздрагивает: раскрыты истинные причины валютных колебаний

По словам Владислава Силаева, ведущего трейдера "Альфа-Капитал", колебания курса российской валюты в завершение недели были связаны с заявлениями представителей Центробанка и Министерства иностранных дел.

Небольшое ослабление доллара

К исходу недели наблюдается незначительное ослабление доллара: его стоимость составляет 81,4 рубля, что на 0,2% меньше предыдущего показателя. Евро также снизился на 20 копеек, и на 10 октября его официальный курс установлен на уровне 94,7 рубля (против 94,9 рубля в четверг). Стоимость китайского юаня теперь составляет 11,33 рубля. Об этом сообщает сайт aif. ru.

Поддержка рубля

"Национальную валюту поддерживают ожидания инвесторов в плане приостановки снижения ключевой ставки до конца года", — отмечает Силаев

Однако, в рамках второго дня форума "Финополис-2025", глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила о сохранении потенциала для дальнейшего снижения ставки.

Геополитические факторы

Параллельно с этим в Министерстве иностранных дел отметили отсутствие роста рисков в отношениях с Соединенными Штатами. Данный фактор также способен сгладить влияние геополитической обстановки, остающейся одним из ключевых факторов, определяющих курс рубля.

Цены на золото

На фоне этих событий эксперт отметил снижение цен на золото с достигнутых ранее рекордных уровней. На утро пятницы цена за тройскую унцию составляет 3 962,9 доллара.