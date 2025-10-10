Две зарплаты — одна жизнь: почему четверть ставропольцев нашли себе вторую жизнь после работы

Почти каждый четвёртый житель Ставропольского края, имеющий постоянную работу, дополнительно зарабатывает на стороне. Исследование, проведённое сервисом SuperJob, показало, что 25% работающих ставропольцев имеют подработку. Ещё 53% признались, что пока не нашли дополнительный источник дохода, но не прочь это сделать. Только 22% участников опроса заявили, что их устраивает текущий уровень зарплаты, и они не ищут дополнительных способов заработка. Также об этом мы узнаём в newstracker.ru.
Чаще других к подработке прибегают мужчины, а также жители городов в возрасте от 35 до 45 лет. Любопытно, что чем выше уровень дохода, тем чаще люди ищут возможность дополнительного заработка. Среди тех, кто получает до 50 тысяч рублей в месяц, подрабатывают лишь 17%, тогда как среди граждан с доходом свыше 100 тысяч рублей — уже почти четверть. Это объясняется тем, что активные и амбициозные специалисты не ограничиваются одной зарплатой, а стремятся увеличить общий доход и диверсифицировать источники прибыли.
Удалённые работники чаще имеют дополнительные проекты, чем офисные сотрудники. На фрилансеров и дистанционных специалистов приходится 28% всех подрабатывающих, в то время как среди офисных — только 22%. Здесь всё просто: свободный график и отсутствие строгого контроля позволяют совмещать несколько направлений деятельности, а иногда — выполнять заказы даже в течение рабочего дня.
Опрос показал, что большинство ставропольцев стараются не перегружать себя дополнительными обязанностями. Шесть из десяти респондентов тратят на подработку не более десяти часов в неделю. Примерно четверть жителей региона работают дополнительно от десяти до двадцати часов, а ещё 14% уделяют ей более двадцати часов в неделю.
Интересно, что удалёнщики, несмотря на большее количество подработок, проводят за ними меньше времени, чем офисные работники. Среди дистанционных сотрудников 68% тратят не более десяти часов, а среди офисных таких — 58%. Это связано с более гибким подходом к планированию времени и использованием цифровых инструментов, которые позволяют автоматизировать часть задач.
Подработка становится всё более весомой частью бюджета жителей Ставрополья. Треть опрошенных (34%) признались, что дополнительный доход составляет менее 10% их общего заработка. Ещё 38% сообщили, что доля подработки в их доходе — от 10 до 30%. Для 17% жителей региона подработка обеспечивает до половины всей прибыли, а у 11% — даже больше 50%. Это особенно характерно для тех, кто занят в сфере фриланса, онлайн-услуг или предпринимательства.
Удалённые сотрудники, как правило, получают от подработки больший процент дохода, чем те, кто работает в офисе. Для них дополнительные заказы нередко становятся не просто способом подзаработать, а полноценной второй профессией.
Определите свои навыки. Даже если основная работа далека от IT или дизайна, можно подрабатывать репетитором, администратором соцсетей, курьером или водителем.
Изучите специализированные платформы: SuperJob, HeadHunter, Avito, YouDo и Workzilla.
Оцените время и силы, которые готовы тратить, чтобы не выгореть.
Начинайте с коротких проектов или сезонных подработок.
Постепенно нарабатывайте репутацию и отзывы — это поможет найти более выгодные заказы.
Многие ставропольцы признаются, что успешная подработка со временем превращается в бизнес или постоянный источник дохода. Это особенно часто происходит у фрилансеров, преподавателей, дизайнеров и мастеров сферы услуг. Такой переход требует уверенности и финансовой подушки, но может дать больше свободы и удовлетворения от труда.
|Плюсы
|Минусы
|Дополнительный доход
|Увеличенная нагрузка
|Возможность развить новые навыки
|Риск выгорания
|Расширение профессиональных связей
|Отсутствие стабильности
|Гибкость графика
|Не всегда есть гарантии оплаты
Какую подработку можно найти без опыта?
Подойдут курьерские службы, клининг, работа промоутером или консультантом. Онлайн — это перепродажа товаров, копирайтинг, простые задания на фриланс-биржах.
Нужно ли платить налоги с подработки?
Да, особенно если доход превышает 30-50 тысяч рублей в месяц. Лучший вариант — зарегистрироваться как самозанятый.
Миф: подработка нужна только тем, кто мало зарабатывает.
Правда: многие обеспеченные люди подрабатывают ради самореализации или накоплений.
Миф: совмещать две работы невозможно.
Правда: с гибким графиком и самоорганизацией это вполне реально.
Женщины чаще выбирают подработку в сфере услуг, мужчины — в строительстве и IT.
