Две зарплаты — одна жизнь: почему четверть ставропольцев нашли себе вторую жизнь после работы

Почти каждый четвёртый житель Ставропольского края, имеющий постоянную работу, дополнительно зарабатывает на стороне. Исследование, проведённое сервисом SuperJob, показало, что 25% работающих ставропольцев имеют подработку. Ещё 53% признались, что пока не нашли дополнительный источник дохода, но не прочь это сделать. Только 22% участников опроса заявили, что их устраивает текущий уровень зарплаты, и они не ищут дополнительных способов заработка. Также об этом мы узнаём в newstracker.ru.

Кто и зачем подрабатывает

Чаще других к подработке прибегают мужчины, а также жители городов в возрасте от 35 до 45 лет. Любопытно, что чем выше уровень дохода, тем чаще люди ищут возможность дополнительного заработка. Среди тех, кто получает до 50 тысяч рублей в месяц, подрабатывают лишь 17%, тогда как среди граждан с доходом свыше 100 тысяч рублей — уже почти четверть. Это объясняется тем, что активные и амбициозные специалисты не ограничиваются одной зарплатой, а стремятся увеличить общий доход и диверсифицировать источники прибыли.

Удалённые работники чаще имеют дополнительные проекты, чем офисные сотрудники. На фрилансеров и дистанционных специалистов приходится 28% всех подрабатывающих, в то время как среди офисных — только 22%. Здесь всё просто: свободный график и отсутствие строгого контроля позволяют совмещать несколько направлений деятельности, а иногда — выполнять заказы даже в течение рабочего дня.

Сколько времени занимают подработки

Опрос показал, что большинство ставропольцев стараются не перегружать себя дополнительными обязанностями. Шесть из десяти респондентов тратят на подработку не более десяти часов в неделю. Примерно четверть жителей региона работают дополнительно от десяти до двадцати часов, а ещё 14% уделяют ей более двадцати часов в неделю.

Интересно, что удалёнщики, несмотря на большее количество подработок, проводят за ними меньше времени, чем офисные работники. Среди дистанционных сотрудников 68% тратят не более десяти часов, а среди офисных таких — 58%. Это связано с более гибким подходом к планированию времени и использованием цифровых инструментов, которые позволяют автоматизировать часть задач.

Сколько приносят дополнительные заработки

Подработка становится всё более весомой частью бюджета жителей Ставрополья. Треть опрошенных (34%) признались, что дополнительный доход составляет менее 10% их общего заработка. Ещё 38% сообщили, что доля подработки в их доходе — от 10 до 30%. Для 17% жителей региона подработка обеспечивает до половины всей прибыли, а у 11% — даже больше 50%. Это особенно характерно для тех, кто занят в сфере фриланса, онлайн-услуг или предпринимательства.

Удалённые сотрудники, как правило, получают от подработки больший процент дохода, чем те, кто работает в офисе. Для них дополнительные заказы нередко становятся не просто способом подзаработать, а полноценной второй профессией.

Как найти подработку: советы шаг за шагом

Определите свои навыки. Даже если основная работа далека от IT или дизайна, можно подрабатывать репетитором, администратором соцсетей, курьером или водителем. Изучите специализированные платформы: SuperJob, HeadHunter, Avito, YouDo и Workzilla. Оцените время и силы, которые готовы тратить, чтобы не выгореть. Начинайте с коротких проектов или сезонных подработок. Постепенно нарабатывайте репутацию и отзывы — это поможет найти более выгодные заказы.

А что если подработка станет основной работой?

Многие ставропольцы признаются, что успешная подработка со временем превращается в бизнес или постоянный источник дохода. Это особенно часто происходит у фрилансеров, преподавателей, дизайнеров и мастеров сферы услуг. Такой переход требует уверенности и финансовой подушки, но может дать больше свободы и удовлетворения от труда.

Плюсы и минусы подработки

Плюсы Минусы Дополнительный доход Увеличенная нагрузка Возможность развить новые навыки Риск выгорания Расширение профессиональных связей Отсутствие стабильности Гибкость графика Не всегда есть гарантии оплаты Часто задаваемые вопросы Какую подработку можно найти без опыта?

Подойдут курьерские службы, клининг, работа промоутером или консультантом. Онлайн — это перепродажа товаров, копирайтинг, простые задания на фриланс-биржах. Нужно ли платить налоги с подработки?

Да, особенно если доход превышает 30-50 тысяч рублей в месяц. Лучший вариант — зарегистрироваться как самозанятый. Мифы и правда Миф: подработка нужна только тем, кто мало зарабатывает.

Правда: многие обеспеченные люди подрабатывают ради самореализации или накоплений. Миф: совмещать две работы невозможно.

Правда: с гибким графиком и самоорганизацией это вполне реально. Интересный факт Женщины чаще выбирают подработку в сфере услуг, мужчины — в строительстве и IT.