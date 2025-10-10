WB Банк делает ход конём? Новые депозиты для бизнеса

WB Банк объявил о запуске депозитов для юридических и индивидуальных предпринимателей с доходностью до 15,3% годовых.
Об этом сообщил председатель правления "Вайлдберриз Банка" и глава финтеха РВБ Георгий Горшков на форуме "Финополис 2025".
Горшков отметил, что WB Банк делает акцент на создании удобных и выгодных сервисов для сегмента электронной коммерции. По его словам, согласно опросу "RWB Исследования", проведенному среди продавцов, депозиты вошли в топ-5 наиболее востребованных банковских продуктов.
Запуск этого сервиса является важным шагом в создании комплексных финансовых решений WB Банка для бизнеса. В банке также подчеркнули, что срочные депозиты можно оформлять на 7 или 30 дней.
Кроме того, WB Банк предлагает депозит "Овернайт" на 1 банковский день со ставкой 14,3%.
По словам Горшкова, в будущем в WB Банке планируется запуск выгодных депозитов для физических лиц, пишут "Ведомости".
Как избавиться от слизней в саду без ловушек и химии? Рассказываем об осеннем способе, который избавит участок от вредителей на целый год.