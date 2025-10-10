WB Банк делает ход конём? Новые депозиты для бизнеса

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Экономика

WB Банк объявил о запуске депозитов для юридических и индивидуальных предпринимателей с доходностью до 15,3% годовых.

Подписание договора
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Подписание договора

Об этом сообщил председатель правления "Вайлдберриз Банка" и глава финтеха РВБ Георгий Горшков на форуме "Финополис 2025".

Фокус на e-commerce

Горшков отметил, что WB Банк делает акцент на создании удобных и выгодных сервисов для сегмента электронной коммерции. По его словам, согласно опросу "RWB Исследования", проведенному среди продавцов, депозиты вошли в топ-5 наиболее востребованных банковских продуктов.

Новые возможности для бизнеса

Запуск этого сервиса является важным шагом в создании комплексных финансовых решений WB Банка для бизнеса. В банке также подчеркнули, что срочные депозиты можно оформлять на 7 или 30 дней.

Депозит "Овернайт"

Кроме того, WB Банк предлагает депозит "Овернайт" на 1 банковский день со ставкой 14,3%.

Будущее для физических лиц

По словам Горшкова, в будущем в WB Банке планируется запуск выгодных депозитов для физических лиц, пишут "Ведомости".

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
