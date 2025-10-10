Полвека на заводах — ни дня в стаже: новый реестр может спасти миллионы советских трудовых биографий

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
7:46
Экономика

Тысячи россиян, начавших карьеру ещё в советские годы, сегодня сталкиваются с неожиданной проблемой — их ранний труд не учитывается при назначении пенсии. Причина проста: в архивных записях тех лет фамилии часто заменялись табельными номерами.

Советские рабочие на заводе
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Советские рабочие на заводе

Чтобы исправить ситуацию, в Госдуме предложили создать единый архивный реестр, который позволит восстановить и подтвердить советский стаж автоматически.

Почему советский стаж теряется

Многие заводы и фабрики в советское время вели учёт вручную — фамилии сотрудников нередко заменялись номерами. Через десятилетия, когда эти данные понадобились для расчёта пенсий, выяснилось, что подтвердить трудовой стаж невозможно.

"Люди, которые в юности шли работать на заводы, часто сразу после армии, теперь обнаруживают, что их первые месяцы или даже годы труда выпадают из страхового стажа", — отметил в интервью ТАСС председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов.

По словам парламентария, в ведомостях, сохранившихся в архивах, указаны только табельные номера, без фамилий, поэтому Пенсионный фонд не может установить, кому принадлежит конкретный номер.

"Разве кто-то мог предположить, что через полвека форма документа станет препятствием для получения честно заработанной пенсии?", — заявил Гаврилов в беседе с ТАСС.

Когда трудовая книжка не помогает

Даже трудовая книжка, которая традиционно считается главным доказательством стажа, не всегда принимается к зачёту без дополнительных подтверждений.

"Тогда начинается тяжба: ищутся личные карточки Т-2, приказы о приёме и увольнении, штатные расписания, которые могли давно потеряться. А если архив предприятия ликвидирован, человеку предлагают добывать свидетельские показания", — пояснил депутат в интервью.

Фактически граждане вынуждены самостоятельно доказывать очевидное — что они действительно работали на государственных заводах и фабриках.

Почему 1996 год стал водоразделом

С середины 1990-х годов Россия перешла к новой пенсионной системе. Федеральный закон о персонифицированном учёте (№ 27-ФЗ) был принят 1 апреля 1996 года, и именно с этого момента началось формирование индивидуальных лицевых счетов граждан.
Данные о трудовом стаже стали храниться централизованно, а не только в бумажных трудовых книжках.

"Записи в трудовых книжках до 1997 года необходимо включать в стаж без избыточных оговорок. А ведомости с табельными номерами нужно сопоставлять с приказами и личными карточками", — сказал Гаврилов в комментарии РБК, уточнив, что подобную работу должна вести сама система, а не отдельный пенсионер.

Ранее существовал специальный порядок уточнения советского стажа до 2002 года (по постановлению ПФР № 246п), но он утратил силу в 2019 году, и сегодня процедура подтверждения осуществляется в индивидуальном порядке.

Как должен работать новый архивный реестр

Предлагаемый механизм предполагает создание единой цифровой базы, где будут собраны данные о советских предприятиях, приказах, табельных номерах и ведомостях, сохранившихся в архивах.

Элемент системы Что содержит Зачем нужен
Архивный реестр Оцифрованные ведомости, приказы, табельные журналы Автоматическое подтверждение стажа
Портал Госуслуг / ПФР Раздел для онлайн-запросов граждан Быстрая проверка сведений
Региональные архивы Электронные копии документов предприятий Восстановление утраченных данных
Местные администрации и профсоюзы Механизм обмена информацией Помощь в поиске подтверждений

"Необходимо наладить механизм информационного обмена через местные администрации, профсоюзы и архивные службы, чтобы подтверждение стажа происходило автоматически, без поиска свидетелей", — заявил депутат в интервью ТАСС.

Помимо этого, парламентарий предложил использовать членские билеты КПСС, ВЛКСМ и профсоюзов как дополнительные документы для подтверждения советского стажа.

"Такие материалы тоже являются частью биографии человека и могут помочь установить его место работы", — пояснил Гаврилов в беседе с журналистами "Парламентской газеты".

Он подчеркнул, что речь идёт не только о юридических тонкостях, но и о моральной стороне вопроса:

"Миллионы людей в молодости отдавали силы заводам и фабрикам, а теперь слышат: ваш труд будто не существовал. Исправить это — значит вернуть уважение к труду", — сказал парламентарий в интервью ТАСС.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка Последствие Альтернатива
Отсутствие цифрового архива Потеря подтверждения советского стажа Создание единого госреестра архивных данных
Самостоятельный поиск документов Задержка пенсии, судебные споры Автоматическая сверка по реестру
Формальный подход к трудовым книжкам Отказ в включении стажа Признание записей до 1997 года без дополнительных условий

А что если реестр заработает

Если единый реестр будет создан, процесс подтверждения советского стажа станет автоматическим. Пенсионерам больше не придётся искать свидетелей или обращаться в архивы: система сама сопоставит данные ведомостей и приказов.

Кроме того, база может использоваться для восстановления других сведений — участия в стройках, наград или ведомственных премий. Это позволит сохранить целостную трудовую историю поколений, на которых держалась экономика страны.

Плюсы и минусы инициативы

Плюсы Минусы
Восстановление утраченного советского стажа Требуются значительные расходы на оцифровку архивов
Сокращение бюрократии при назначении пенсий Возможны ошибки при сверке данных
Рост доверия к пенсионной системе Не все архивы сохранились физически
Моральная компенсация поколению рабочих Реализация проекта займёт несколько лет

Мифы и правда

Миф: советский стаж полностью утрачен.
Правда: документы сохранились в архивах, но требуют цифровой обработки.

Миф: трудовая книжка до 1997 года не имеет силы.
Правда: она остаётся главным подтверждением стажа, особенно до введения лицевых счетов.

Миф: восстановить утерянные данные невозможно.
Правда: при наличии архивных ведомостей и цифровой базы это реально сделать.

Исторический контекст

  • 1920-е: начало ведения табельных журналов на промышленных предприятиях.
  • 1970-е: внедрение учёта по номерам без указания фамилий.
  • 1996 год: принят закон "О персонифицированном учёте" (№ 27-ФЗ).
  • 2025 год: Госдума предложила создать единый цифровой архив советского стажа.

Три интересных факта

  • В СССР действовало более 40 000 крупных заводов, у каждого — собственная система учёта.
  • На ряде предприятий табельный номер мог заменять фамилию даже в приказах.
Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
