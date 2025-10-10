Полвека на заводах — ни дня в стаже: новый реестр может спасти миллионы советских трудовых биографий

Тысячи россиян, начавших карьеру ещё в советские годы, сегодня сталкиваются с неожиданной проблемой — их ранний труд не учитывается при назначении пенсии. Причина проста: в архивных записях тех лет фамилии часто заменялись табельными номерами.
Чтобы исправить ситуацию, в Госдуме предложили создать единый архивный реестр, который позволит восстановить и подтвердить советский стаж автоматически.
Многие заводы и фабрики в советское время вели учёт вручную — фамилии сотрудников нередко заменялись номерами. Через десятилетия, когда эти данные понадобились для расчёта пенсий, выяснилось, что подтвердить трудовой стаж невозможно.
"Люди, которые в юности шли работать на заводы, часто сразу после армии, теперь обнаруживают, что их первые месяцы или даже годы труда выпадают из страхового стажа", — отметил в интервью ТАСС председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов.
По словам парламентария, в ведомостях, сохранившихся в архивах, указаны только табельные номера, без фамилий, поэтому Пенсионный фонд не может установить, кому принадлежит конкретный номер.
"Разве кто-то мог предположить, что через полвека форма документа станет препятствием для получения честно заработанной пенсии?", — заявил Гаврилов в беседе с ТАСС.
Даже трудовая книжка, которая традиционно считается главным доказательством стажа, не всегда принимается к зачёту без дополнительных подтверждений.
"Тогда начинается тяжба: ищутся личные карточки Т-2, приказы о приёме и увольнении, штатные расписания, которые могли давно потеряться. А если архив предприятия ликвидирован, человеку предлагают добывать свидетельские показания", — пояснил депутат в интервью.
Фактически граждане вынуждены самостоятельно доказывать очевидное — что они действительно работали на государственных заводах и фабриках.
С середины 1990-х годов Россия перешла к новой пенсионной системе. Федеральный закон о персонифицированном учёте (№ 27-ФЗ) был принят 1 апреля 1996 года, и именно с этого момента началось формирование индивидуальных лицевых счетов граждан.
Данные о трудовом стаже стали храниться централизованно, а не только в бумажных трудовых книжках.
"Записи в трудовых книжках до 1997 года необходимо включать в стаж без избыточных оговорок. А ведомости с табельными номерами нужно сопоставлять с приказами и личными карточками", — сказал Гаврилов в комментарии РБК, уточнив, что подобную работу должна вести сама система, а не отдельный пенсионер.
Ранее существовал специальный порядок уточнения советского стажа до 2002 года (по постановлению ПФР № 246п), но он утратил силу в 2019 году, и сегодня процедура подтверждения осуществляется в индивидуальном порядке.
Предлагаемый механизм предполагает создание единой цифровой базы, где будут собраны данные о советских предприятиях, приказах, табельных номерах и ведомостях, сохранившихся в архивах.
|Элемент системы
|Что содержит
|Зачем нужен
|Архивный реестр
|Оцифрованные ведомости, приказы, табельные журналы
|Автоматическое подтверждение стажа
|Портал Госуслуг / ПФР
|Раздел для онлайн-запросов граждан
|Быстрая проверка сведений
|Региональные архивы
|Электронные копии документов предприятий
|Восстановление утраченных данных
|Местные администрации и профсоюзы
|Механизм обмена информацией
|Помощь в поиске подтверждений
"Необходимо наладить механизм информационного обмена через местные администрации, профсоюзы и архивные службы, чтобы подтверждение стажа происходило автоматически, без поиска свидетелей", — заявил депутат в интервью ТАСС.
Помимо этого, парламентарий предложил использовать членские билеты КПСС, ВЛКСМ и профсоюзов как дополнительные документы для подтверждения советского стажа.
"Такие материалы тоже являются частью биографии человека и могут помочь установить его место работы", — пояснил Гаврилов в беседе с журналистами "Парламентской газеты".
Он подчеркнул, что речь идёт не только о юридических тонкостях, но и о моральной стороне вопроса:
"Миллионы людей в молодости отдавали силы заводам и фабрикам, а теперь слышат: ваш труд будто не существовал. Исправить это — значит вернуть уважение к труду", — сказал парламентарий в интервью ТАСС.
|Ошибка
|Последствие
|Альтернатива
|Отсутствие цифрового архива
|Потеря подтверждения советского стажа
|Создание единого госреестра архивных данных
|Самостоятельный поиск документов
|Задержка пенсии, судебные споры
|Автоматическая сверка по реестру
|Формальный подход к трудовым книжкам
|Отказ в включении стажа
|Признание записей до 1997 года без дополнительных условий
Если единый реестр будет создан, процесс подтверждения советского стажа станет автоматическим. Пенсионерам больше не придётся искать свидетелей или обращаться в архивы: система сама сопоставит данные ведомостей и приказов.
Кроме того, база может использоваться для восстановления других сведений — участия в стройках, наград или ведомственных премий. Это позволит сохранить целостную трудовую историю поколений, на которых держалась экономика страны.
|Плюсы
|Минусы
|Восстановление утраченного советского стажа
|Требуются значительные расходы на оцифровку архивов
|Сокращение бюрократии при назначении пенсий
|Возможны ошибки при сверке данных
|Рост доверия к пенсионной системе
|Не все архивы сохранились физически
|Моральная компенсация поколению рабочих
|Реализация проекта займёт несколько лет
Миф: советский стаж полностью утрачен.
Правда: документы сохранились в архивах, но требуют цифровой обработки.
Миф: трудовая книжка до 1997 года не имеет силы.
Правда: она остаётся главным подтверждением стажа, особенно до введения лицевых счетов.
Миф: восстановить утерянные данные невозможно.
Правда: при наличии архивных ведомостей и цифровой базы это реально сделать.
Как избавиться от слизней в саду без ловушек и химии? Рассказываем об осеннем способе, который избавит участок от вредителей на целый год.