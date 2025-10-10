Биткоин между запретом и законом: кто победит — свобода или страх перед новой пирамидой

Интерес россиян к криптовалютам растёт, хотя единых правил их обращения всё ещё нет. Миллионы граждан уже инвестируют в цифровые активы, используют их для накоплений и переводов, а государство только выстраивает контуры регулирования. На форуме "Финополис-2025" представители Банка России, Минфина и крупнейших банков обсудили, где проходит граница между финансовой свободой и безопасностью.

Почему биткоин стал символом независимости

Сегодня биткоин воспринимают не только как спекулятивный инструмент, но и как способ чувствовать себя вне традиционной банковской системы. После ужесточения процедур идентификации клиентов (KYC) во всём мире вырос интерес к инструментам, где пользователь сам распоряжается средствами.

"В биткоине неизменным остаётся одно — причины его популярности. Это спрос на свободу", — отметил в интервью РБК глава наблюдательного совета Московской биржи Сергей Швецов.

По словам эксперта, рост курса делает биткоин привлекательным для рискованных инвесторов, но для многих главное — независимость: возможность владеть активом, который никто не может заблокировать. Однако Швецов уточнил, что для международных расчётов биткоин не подходит — транзакции слишком дорогие и нестабильные. Всё большую популярность, по его словам, набирают стейблкоины, привязанные к фиатным валютам (факт подтверждён исследованием Chainalysis-2025).

Центробанк: осторожность прежде всего

Банк России традиционно придерживается сдержанной позиции. Регулятор опасается, что активное обращение криптовалют может увеличить риск отмывания денег, финансирования нелегальных операций и спекуляций.

"Крипта должна быть доступна ограниченному классу инвесторов. Нужно сократить финансовые и социальные потери общества", — заявил на "Финополисе-2025" первый заместитель председателя Банка России Владимир Чистюхин.

Он пояснил, что все операции с цифровыми активами должны проводиться через лицензированных посредников, а участники — проходить полную идентификацию. Нарушение этих требований, подчеркнул он, должно рассматриваться как незаконная деятельность.

Важноуточнить:ЦБ не называл 2026 год официальной датой легализации торгов криптовалютами. Сейчас обсуждается запуск экспериментального правового режима (ЭПР), который даст ограниченному кругу инвесторов возможность легально работать с цифровыми активами в течение трёх лет.

Минфин и банки: регулирование — не запрет

В Минфине считают, что государство должно учитывать реальность: миллионы россиян уже пользуются криптовалютой. Запрещать бессмысленно — нужно выстроить прозрачные правила и защитить инвесторов.

"Если граждане уже используют криптовалюту, нам нужна своя инфраструктура, чтобы защитить людей и установить честные правила", — пояснил на форуме "Финополис-2025" заместитель министра финансов Иван Чебесков.

Чебесков подчеркнул, что регулирование позволит обеспечить налогообложение, технологический эффект и контроль за денежными потоками. Те, кто не захочет работать в легальном поле, будут нести ответственность.

Разные подходы к регулированию

Участники дискуссии предложили четыре базовых сценария: от приравнивания биткоина к биржевому товару до создания специальных криптозон.

Подход Суть идеи Автор Статус Биржевой товар Биткоин обращается как золото, без НДС Сергей Швецов обсуждается, не закреплено законом Криптозона Отдельная территория для легальной криптоторговли Владимир Верхошинский обсуждается Экспериментальный правовой режим (ЭПР) Тестовая площадка с ограниченным кругом участников Александр Ведяхин поддержано ЦБ Полное регулирование Создание криптобирж, брокеров и обменников в РФ Иван Чебесков концепция в разработке

"Есть хороший инструмент — ЭПР. Можно начать с него, не создавая отдельных зон", — отметил в интервью РБК первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин.

Кто получит доступ

"Регулирование должно быть шире, чем для суперквалов. Начнём с квалифицированных инвесторов и постепенно расширим круг", — подчеркнул на "Финополисе-2025" Александр Ведяхин.

Самый острый вопрос — кто сможет легально покупать и хранить криптовалюту. ЦБ предлагает допускать только "суперквалифицированных" инвесторов (активы свыше 100 млн рублей). Банки и Минфин настаивают, что этого недостаточно.

"Россияне уже вовсю торгуют криптой. Пусть делают это легально, под присмотром", — добавил в интервью РБК главный управляющий директор Альфа-банка Владимир Верхошинский.

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина также признала, что полный запрет не решит проблему:

"Мы готовы рассмотреть, чтобы инвестирование было доступно более широкому кругу инвесторов, но с тестированием знаний о рисках", — сказала она на "Финополисе-2025".

Пошаговые советы инвестору

Пользуйтесь только лицензированными биржами и посредниками.

Храните криптовалюту в аппаратных кошельках с двухфакторной защитой.

Не вкладывайте более 5-10 % от портфеля — волатильность остаётся высокой.

Проверяйте источник информации перед покупкой.

Следите за изменениями законодательства — проект ЭПР может стартовать уже в 2025 году.

Мифы и правда

Миф: Россия полностью запретит крипту.

Правда: ЦБ и Минфин обсуждают легализацию в рамках лицензирования.

Правда: центробанк неоднократно подчёркивал, что национальная валюта — основа обращения.

Правда: из-за волатильности большинство инвесторов теряет деньги на спекуляциях.

А что если…

Если Россия создаст прозрачное регулирование и инфраструктуру для крипты, страна может стать региональным центром цифровых финансов. Но если контроль окажется чрезмерным, часть инвестиций уйдёт за рубеж. Баланс между безопасностью и свободой — главный вызов для регулятора.

Исторический контекст

2009 г.: запуск биткоина.

запуск биткоина. 2014 г.: начало обсуждения запрета криптовалют в России.

начало обсуждения запрета криптовалют в России. 2020 г.: принят закон "О цифровых финансовых активах".

принят закон "О цифровых финансовых активах". 2025 г.: подготовка концепции регулирования и запуск ЭПР.

2 интересных факта

Россия входит в топ-5 стран по числу владельцев криптовалюты (по данным Chainalysis).

В Казахстане, ОАЭ и Гонконге действуют криптозоны с льготным налогообложением.