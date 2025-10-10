Биткоин между запретом и законом: кто победит — свобода или страх перед новой пирамидой

Интерес россиян к криптовалютам растёт, хотя единых правил их обращения всё ещё нет. Миллионы граждан уже инвестируют в цифровые активы, используют их для накоплений и переводов, а государство только выстраивает контуры регулирования. На форуме "Финополис-2025" представители Банка России, Минфина и крупнейших банков обсудили, где проходит граница между финансовой свободой и безопасностью.
Сегодня биткоин воспринимают не только как спекулятивный инструмент, но и как способ чувствовать себя вне традиционной банковской системы. После ужесточения процедур идентификации клиентов (KYC) во всём мире вырос интерес к инструментам, где пользователь сам распоряжается средствами.
"В биткоине неизменным остаётся одно — причины его популярности. Это спрос на свободу", — отметил в интервью РБК глава наблюдательного совета Московской биржи Сергей Швецов.
По словам эксперта, рост курса делает биткоин привлекательным для рискованных инвесторов, но для многих главное — независимость: возможность владеть активом, который никто не может заблокировать. Однако Швецов уточнил, что для международных расчётов биткоин не подходит — транзакции слишком дорогие и нестабильные. Всё большую популярность, по его словам, набирают стейблкоины, привязанные к фиатным валютам (факт подтверждён исследованием Chainalysis-2025).
Банк России традиционно придерживается сдержанной позиции. Регулятор опасается, что активное обращение криптовалют может увеличить риск отмывания денег, финансирования нелегальных операций и спекуляций.
"Крипта должна быть доступна ограниченному классу инвесторов. Нужно сократить финансовые и социальные потери общества", — заявил на "Финополисе-2025" первый заместитель председателя Банка России Владимир Чистюхин.
Он пояснил, что все операции с цифровыми активами должны проводиться через лицензированных посредников, а участники — проходить полную идентификацию. Нарушение этих требований, подчеркнул он, должно рассматриваться как незаконная деятельность.
Важноуточнить:ЦБ не называл 2026 год официальной датой легализации торгов криптовалютами. Сейчас обсуждается запуск экспериментального правового режима (ЭПР), который даст ограниченному кругу инвесторов возможность легально работать с цифровыми активами в течение трёх лет.
В Минфине считают, что государство должно учитывать реальность: миллионы россиян уже пользуются криптовалютой. Запрещать бессмысленно — нужно выстроить прозрачные правила и защитить инвесторов.
"Если граждане уже используют криптовалюту, нам нужна своя инфраструктура, чтобы защитить людей и установить честные правила", — пояснил на форуме "Финополис-2025" заместитель министра финансов Иван Чебесков.
Чебесков подчеркнул, что регулирование позволит обеспечить налогообложение, технологический эффект и контроль за денежными потоками. Те, кто не захочет работать в легальном поле, будут нести ответственность.
Участники дискуссии предложили четыре базовых сценария: от приравнивания биткоина к биржевому товару до создания специальных криптозон.
|Подход
|Суть идеи
|Автор
|Статус
|Биржевой товар
|Биткоин обращается как золото, без НДС
|Сергей Швецов
|обсуждается, не закреплено законом
|Криптозона
|Отдельная территория для легальной криптоторговли
|Владимир Верхошинский
|обсуждается
|Экспериментальный правовой режим (ЭПР)
|Тестовая площадка с ограниченным кругом участников
|Александр Ведяхин
|поддержано ЦБ
|Полное регулирование
|Создание криптобирж, брокеров и обменников в РФ
|Иван Чебесков
|концепция в разработке
"Есть хороший инструмент — ЭПР. Можно начать с него, не создавая отдельных зон", — отметил в интервью РБК первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин.
"Регулирование должно быть шире, чем для суперквалов. Начнём с квалифицированных инвесторов и постепенно расширим круг", — подчеркнул на "Финополисе-2025" Александр Ведяхин.
Самый острый вопрос — кто сможет легально покупать и хранить криптовалюту. ЦБ предлагает допускать только "суперквалифицированных" инвесторов (активы свыше 100 млн рублей). Банки и Минфин настаивают, что этого недостаточно.
"Россияне уже вовсю торгуют криптой. Пусть делают это легально, под присмотром", — добавил в интервью РБК главный управляющий директор Альфа-банка Владимир Верхошинский.
Председатель Банка России Эльвира Набиуллина также признала, что полный запрет не решит проблему:
"Мы готовы рассмотреть, чтобы инвестирование было доступно более широкому кругу инвесторов, но с тестированием знаний о рисках", — сказала она на "Финополисе-2025".
Если Россия создаст прозрачное регулирование и инфраструктуру для крипты, страна может стать региональным центром цифровых финансов. Но если контроль окажется чрезмерным, часть инвестиций уйдёт за рубеж. Баланс между безопасностью и свободой — главный вызов для регулятора.
