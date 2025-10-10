Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Бесплатная медицина — только для своих: как новые правила разделили пациентов на наших и чужих
Осенняя тяга к сладкому вышла из-под контроля? Есть простой способ остановить её
Выкорчевать нельзя оставить: где поставить запятую, чтобы виноград снова плодоносил
Секрет ресторанной подачи: как из обычного перца сделать блюдо для праздничного стола
Детям — комфорт, родителям — спокойствие: РЖД расширил сервис и ввел купе только для семей
Собака для императора: как гены древних воинов делают кане-корсо лучшим защитником в мире
Цвет страсти уступает меланхолии: новый сезон диктует ногтям свои правила и ломает культ классики
Каратэ, которое воспитывает характер: как тренировки превращают детей в уверенных лидеров
Кино или курсы блогеров: почему Мария Шукшина беспокоится за будущее российского кино

Новая реальность медицины: кто заплатит за здоровье неработающих

1:56
Экономика

В очередной раз поднята дискуссия о вероятном изменении схемы финансирования системы обязательного медицинского страхования (ОМС) для граждан, не имеющих работы.

Мужчина на приеме у врача
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Мужчина на приеме у врача

Предполагается, что ответственность за уплату взносов будет перенесена с бюджетов субъектов РФ непосредственно на самих граждан. Планируется, что в 2026 году регионы будут отчислять в Федеральный фонд ОМС (ФОМС) около 15 тысяч рублей за каждого неработающего жителя.

Предложение о перераспределении финансовой нагрузки

Ранее с инициативой о возложении финансового бремени на граждан выступала В. И. Матвиенко, председатель Совета Федерации, которая называла сумму в 45 тысяч рублей. Расхождение в суммах объясняется тем, что приведенная ею цифра соответствует среднему размеру взноса, который работодатели уплачивают за работающих граждан, в то время как для неработающих субъектами РФ установлены более низкие тарифы.

Категории неработающего населения и позиция регионов

К категории неработающих, за которых отчисления производятся из региональных бюджетов, относятся несовершеннолетние, студенты, находящиеся в декретном отпуске женщины, пенсионеры, а также граждане трудоспособного возраста, не имеющие официального трудоустройства.

Последняя категория вызывает наибольшие разногласия. Некоторые регионы уже высказались в поддержку данной инициативы. Так, например, в бюджете Санкт-Петербурга на 2026 год на медицинское страхование неработающего населения заложено 63 млрд рублей, из которых 20,5 млрд рублей предусмотрены на трудоспособных, но не трудоустроенных граждан, пишет "Ъ".

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Редактор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Сейчас читают
Мир до нас знал больше: технологии древних цивилизаций, которые не поддаются современной логике
Наука и техника
Мир до нас знал больше: технологии древних цивилизаций, которые не поддаются современной логике
Туннель, о котором молчала история: под Колизеем нашли ход, куда римляне не смели спускаться
Наука и техника
Туннель, о котором молчала история: под Колизеем нашли ход, куда римляне не смели спускаться
Бархатцы — золото осени: цветы, которые работают лучше любого удобрения и превращают землю в чернозём
Садоводство, цветоводство
Бархатцы — золото осени: цветы, которые работают лучше любого удобрения и превращают землю в чернозём
Популярное
Осенняя атака на слизней: одно простое средство навсегда решит проблему с вредителями в саду

Как избавиться от слизней в саду без ловушек и химии? Рассказываем об осеннем способе, который избавит участок от вредителей на целый год.

Осенняя атака на слизней: одно простое средство навсегда решит проблему с вредителями в саду
Крем, что влюбляет с первой ложки: мягкий, сливочный и до неприличия вкусный
Крем, что влюбляет с первой ложки: мягкий, сливочный и до неприличия вкусный
На высоте, где замерзает небо: птицы, летающие выше вертолётов и засыпающие в полёте
Космос готовит сюрприз: четыре звездных потока в одну ночь — не пропустите главное шоу октября
Россия готовит наступление в зоне СВО: блэкаут разрушит боеспособность ВСУ Любовь Степушова Ракеты, сбивающие надежды: сбудутся ли ожидания по Томагавкам для Украины Андрей Николаев Тысячи лет загадки: учёные раскрыли смысл таинственных знаков на фресках пирамид в Мексике Игорь Буккер
Мир до нас знал больше: технологии древних цивилизаций, которые не поддаются современной логике
Она пахнет ананасом, живёт в болоте и стоит, как золото: редчайшая ягода, которую природа прячет от людей
Печь не нужно — яблоки сами превращаются в десерт: воздушные оладьи, которые заменят пирог
Печь не нужно — яблоки сами превращаются в десерт: воздушные оладьи, которые заменят пирог
Последние материалы
Бесплатная медицина — только для своих: как новые правила разделили пациентов на наших и чужих
Осенняя тяга к сладкому вышла из-под контроля? Есть простой способ остановить её
Выкорчевать нельзя оставить: где поставить запятую, чтобы виноград снова плодоносил
Секрет ресторанной подачи: как из обычного перца сделать блюдо для праздничного стола
Детям — комфорт, родителям — спокойствие: РЖД расширил сервис и ввел купе только для семей
Собака для императора: как гены древних воинов делают кане-корсо лучшим защитником в мире
Цвет страсти уступает меланхолии: новый сезон диктует ногтям свои правила и ломает культ классики
Каратэ, которое воспитывает характер: как тренировки превращают детей в уверенных лидеров
Кино или курсы блогеров: почему Мария Шукшина беспокоится за будущее российского кино
Прокол судьбы или шанс проявить характер: как домкрат спасает репутацию водителя
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.