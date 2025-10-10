Новая реальность медицины: кто заплатит за здоровье неработающих

В очередной раз поднята дискуссия о вероятном изменении схемы финансирования системы обязательного медицинского страхования (ОМС) для граждан, не имеющих работы.

Предполагается, что ответственность за уплату взносов будет перенесена с бюджетов субъектов РФ непосредственно на самих граждан. Планируется, что в 2026 году регионы будут отчислять в Федеральный фонд ОМС (ФОМС) около 15 тысяч рублей за каждого неработающего жителя.

Предложение о перераспределении финансовой нагрузки

Ранее с инициативой о возложении финансового бремени на граждан выступала В. И. Матвиенко, председатель Совета Федерации, которая называла сумму в 45 тысяч рублей. Расхождение в суммах объясняется тем, что приведенная ею цифра соответствует среднему размеру взноса, который работодатели уплачивают за работающих граждан, в то время как для неработающих субъектами РФ установлены более низкие тарифы.

Категории неработающего населения и позиция регионов

К категории неработающих, за которых отчисления производятся из региональных бюджетов, относятся несовершеннолетние, студенты, находящиеся в декретном отпуске женщины, пенсионеры, а также граждане трудоспособного возраста, не имеющие официального трудоустройства.

Последняя категория вызывает наибольшие разногласия. Некоторые регионы уже высказались в поддержку данной инициативы. Так, например, в бюджете Санкт-Петербурга на 2026 год на медицинское страхование неработающего населения заложено 63 млрд рублей, из которых 20,5 млрд рублей предусмотрены на трудоспособных, но не трудоустроенных граждан, пишет "Ъ".