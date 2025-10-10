Новая реальность медицины: кто заплатит за здоровье неработающих

В очередной раз поднята дискуссия о вероятном изменении схемы финансирования системы обязательного медицинского страхования (ОМС) для граждан, не имеющих работы.
Предполагается, что ответственность за уплату взносов будет перенесена с бюджетов субъектов РФ непосредственно на самих граждан. Планируется, что в 2026 году регионы будут отчислять в Федеральный фонд ОМС (ФОМС) около 15 тысяч рублей за каждого неработающего жителя.
Ранее с инициативой о возложении финансового бремени на граждан выступала В. И. Матвиенко, председатель Совета Федерации, которая называла сумму в 45 тысяч рублей. Расхождение в суммах объясняется тем, что приведенная ею цифра соответствует среднему размеру взноса, который работодатели уплачивают за работающих граждан, в то время как для неработающих субъектами РФ установлены более низкие тарифы.
К категории неработающих, за которых отчисления производятся из региональных бюджетов, относятся несовершеннолетние, студенты, находящиеся в декретном отпуске женщины, пенсионеры, а также граждане трудоспособного возраста, не имеющие официального трудоустройства.
Последняя категория вызывает наибольшие разногласия. Некоторые регионы уже высказались в поддержку данной инициативы. Так, например, в бюджете Санкт-Петербурга на 2026 год на медицинское страхование неработающего населения заложено 63 млрд рублей, из которых 20,5 млрд рублей предусмотрены на трудоспособных, но не трудоустроенных граждан, пишет "Ъ".
Как избавиться от слизней в саду без ловушек и химии? Рассказываем об осеннем способе, который избавит участок от вредителей на целый год.