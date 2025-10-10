60 млрд рублей в игре: кто лидирует в борьбе за пенсионные накопления

За два года с небольшим менее миллиона граждан решили перевести свои пенсионные сбережения в программу долгосрочных сбережений (ПДС). Общее число застрахованных лиц в негосударственных пенсионных фондах (НПФ) превышает 35 миллионов.

Перевод накопительной пенсии в ПДС

Незначительные результаты объясняются сложной процедурой перевода средств и надеждой клиентов на получение выплат по накопительной пенсии. Специалисты рынка ожидают улучшение показателей благодаря снижению процентных ставок по депозитам и внедрению дополнительных льгот в рамках ПДС. За первые три квартала текущего года более полумиллиона россиян приняли решение о переводе накопительной пенсии в ПДС.

Данные по банкам

В НПФ Сбербанка заявлено о переводах на сумму более 60 миллиардов рублей почти 395 тысячами застрахованных лиц, в "Газфонд пенсионные накопления" — около 47 тысяч человек на сумму примерно 14 миллиардов рублей, а в "ВТБ Пенсионном фонде" сумма средств по заявкам к концу года оценивается в 20 миллиардов рублей, пишет "Ъ".