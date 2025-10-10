Вернуть деньги клиенту за сутки: возможно ли это в банковской системе

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Экономика

Борис Чернышов, представляющий ЛДПР в Госдуме, обратился к главе Центробанка Эльвире Набиуллиной с предложением ввести лимит времени на возврат денег клиентам на их банковские карты.

Согласно обращению, которое есть в распоряжении РИА Новости, предлагается установить максимальный срок в 24 часа с момента совершения покупки.

Предложение об ограничении сроков возврата

В официальном обращении содержится просьба о рассмотрении возможности установления для всех банков, занимающихся эквайрингом, крайнего срока для возврата денежных средств на карту потребителя при аннулировании договоров купли-продажи или оказания платных услуг. Этот срок не должен превышать 24 часа после того, как банк-эквайер получит соответствующее распоряжение от магазина или поставщика услуг.

Актуальность проблемы и предлагаемое решение

В настоящее время финансовые организации технически способны мгновенно списывать средства с карты клиента при оплате. Однако, когда дело доходит до возврата денег при отмене покупки или отказа от услуги, процесс занимает значительно больше времени — до 10 дней. Чернышов подчеркивает необходимость сокращения этого срока для улучшения клиентского сервиса, пишет РИА Новости.

