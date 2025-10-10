Дефициту бюджета дали оценку: как это отразится на жизни россиян

В январе-сентябре 2025 года дефицит федерального бюджета России составил 3,787 триллиона рублей, что соответствует 1,7% валового внутреннего продукта (ВВП). Это информация представлена на сайте Минфина РФ.
Согласно отчету, дефицит за указанный период на 4,365 триллиона рублей превышает показатель аналогичного периода прошлого года. В январе-августе 2024 года дефицит бюджета составлял 578 миллиардов рублей или 0,3% ВВП.
По оценкам, к концу 2025 года уровень дефицита бюджета может достигнуть 5,7 триллиона рублей, что составит 2,6% ВВП, согласно поправкам к бюджету на текущий год.
В целом, ожидается, что дефицит федерального бюджета в 2025 году будет на уровне 2,6% ВВП, а структурный первичный баланс составит 1,3% ВВП. Превышение целевых параметров структурного первичного баланса связано с замедлением роста ненефтегазовых доходов на фоне охлаждения инфляции и внутреннего спроса, пишет РИА Новости.
