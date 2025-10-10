Крушение в логистике: почему компании покидают рынок прямо сейчас

1:40 Your browser does not support the audio element. Экономика

Сектор автомобильных грузоперевозок в России переживает период стагнации.

Фото: eigene Bilder by Томас Грэмс, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Очередь грузовиков

По информации "Ведомостей", ссылающихся на аналитика M. A. Research Людмилу Симонову, возможно, что до конца 2025 года рынок покинут до 16% действующих компаний-перевозчиков. С начала текущего года их количество уже уменьшилось на 20%.

Факторы, способствующие этому

Основной фактор, вынуждающий предприятия уходить с рынка, — это убыточность. Организации сталкиваются с разрывом между растущими затратами, включающими топливо, оплату труда, обслуживание техники и лизинговые платежи, и медленным увеличением расценок на перевозки.

Тарифы выросли

По словам финансового директора ПЭК Романа Ромашевского, только за октябрь тарифы увеличились на 13%, достигнув в среднем 75 рублей за километр. Аналитики предсказывают дальнейший подъем цен в связи с нехваткой свободных транспортных средств.

Объёмы приобретения грузовиков увеличились

В первой половине 2025 года объем приобретения грузовых автомобилей в финансовый лизинг составил 11,9 тысячи единиц, что в 1,6 раза ниже по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В то же время, перевозчики вернули лизингодателям свыше 42 тысяч единиц техники. Согласно информации "Автостата", продажи новых магистральных тягачей за первые девять месяцев сократились в три раза.