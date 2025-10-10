День яйца: в каких странах десяток стоит копейки, а где — целое состояние

10 октября мировое сообщество отмечает Всемирный день яйца.

Фото: commons.wikipedia.org by 16:9clue Яйца

Средняя стоимость десятка яиц в мире сегодня составляет около 191,3 рубля.

Пятёрка стран с низкой стоимостью яиц

Наиболее низкая стоимость десятка яиц зафиксирована в Индии, составляя всего 63,9 рубля. За ней следуют Иран (76,1 рубля), Бангладеш (78,2 рубля) и Пакистан (79,5 рубля). Россия входит в пятерку стран с самыми низкими ценами на данный продукт, где в августе средняя цена равнялась 82,1 рубля, согласно данным Росстата.

Дешевле ста рублей десяток яиц можно приобрести также в Белоруссии и Ливии (по 88 рублей), Азербайджане (99,2 рубля) и Вьетнаме (99,9 рубля). В остальных странах стоимость превышает эту отметку.

Где предлагают драконовские цены

Самые высокие цены на яйца наблюдаются в Швейцарии, где за десяток придется заплатить 514 рублей. Значительно дороже, чем в большинстве стран, они стоят также в Исландии (455 рублей) и Новой Зеландии (427,5 рубля). В Люксембурге десяток обойдется в 348 рублей, а в Дании — в 344 рубля.

Среди стран "Большой двадцатки", помимо Индии и России, самые доступные цены на десяток яиц в Индонезии (105 рублей) и Китае (107 рублей). В Японии, Бразилии и Турции цены значительно выше — около 150 рублей. В диапазоне от 150 до 200 рублей они обойдутся в ЮАР, Мексике, Саудовской Аравии, Аргентине и Южной Корее.

Самые высокие цены на десяток яиц среди стран "Большой двадцатки" зафиксированы в Австралии (311 рублей), а также в США и Франции (по 299 рублей).