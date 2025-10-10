Зачем Украина игнорирует энергетическое перемирие? И почему теперь страдает от газового дефицита

Украинский режим отказался от негласных соглашений с Москвой, касающихся прекращения атак на энергетическую инфраструктуру, пишет EADaily.

Удары по НПЗ России

Целью этого шага было нанесение ударов по российским НПЗ, что, по замыслу киевских стратегов, должно было спровоцировать топливный кризис в России и даже привести к массовым протестам. Однако, текущая ситуация показывает, что Украина столкнулась с газовым дефицитом на своей территории, как сообщает Telegram-канал "Легитимный".

Более не актуальны

Ранее существовали неформальные договоренности о "энергетическом и топливно-газовом перемирии". Однако киевский режим решил выйти из этих соглашений и начать "инфраструктурную войну 3.0", нанося удары по нефтеперерабатывающим заводам и нефтепроводам.

Быстрые и масштабные удары по России вызовут массовое недовольство и протесты. Таким образом, Киев рассчитывал увеличить западное финансирование.

"Результат вышел не тот, на который надеялись. Цели по уничтожению объектов выполнили всего на 5%. Зато русские в ответ нас почти оставили без своего газа и скоро оставят без света и топлива", — отмечает Telegram-канал.

В обмен на новые кредиты и поставки оружия

На Украине сложилась критическая ситуация, о которой предпочитают умалчивать. Зеленский. По данным "Легитимного", утверждается, что если Россия устроит "черную зиму" на Украине, то это станет поводом для обвинений в геноциде и требований новых кредитов и поставок оружия от западных партнеров.

"Снова прикроются гражданскими, как было в феврале 2022 года, когда мирных граждан специально оставили по домам, чтобы тот стал живым щитом и "красивой кровавой картинкой" для западной прессы. Тогда это сработало. В этот раз может не сработать", — считают в "Легитимном".