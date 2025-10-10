Украинский режим отказался от негласных соглашений с Москвой, касающихся прекращения атак на энергетическую инфраструктуру, пишет EADaily.
Целью этого шага было нанесение ударов по российским НПЗ, что, по замыслу киевских стратегов, должно было спровоцировать топливный кризис в России и даже привести к массовым протестам. Однако, текущая ситуация показывает, что Украина столкнулась с газовым дефицитом на своей территории, как сообщает Telegram-канал "Легитимный".
Ранее существовали неформальные договоренности о "энергетическом и топливно-газовом перемирии". Однако киевский режим решил выйти из этих соглашений и начать "инфраструктурную войну 3.0", нанося удары по нефтеперерабатывающим заводам и нефтепроводам.
Быстрые и масштабные удары по России вызовут массовое недовольство и протесты. Таким образом, Киев рассчитывал увеличить западное финансирование.
"Результат вышел не тот, на который надеялись. Цели по уничтожению объектов выполнили всего на 5%. Зато русские в ответ нас почти оставили без своего газа и скоро оставят без света и топлива", — отмечает Telegram-канал.
На Украине сложилась критическая ситуация, о которой предпочитают умалчивать. Зеленский. По данным "Легитимного", утверждается, что если Россия устроит "черную зиму" на Украине, то это станет поводом для обвинений в геноциде и требований новых кредитов и поставок оружия от западных партнеров.
"Снова прикроются гражданскими, как было в феврале 2022 года, когда мирных граждан специально оставили по домам, чтобы тот стал живым щитом и "красивой кровавой картинкой" для западной прессы. Тогда это сработало. В этот раз может не сработать", — считают в "Легитимном".
Узнайте о потрясающих способностях птиц, которые живут на высоте, где человек не может дышать без кислородной маски. Кто летает выше Эвереста и спит в небе?