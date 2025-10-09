Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Поцелуй, который не навредит: есть лишь одно место, где животное можно тронуть губами
Очередной скандал в семье Чумакова: почему поведение певца на видео жены вызвало волну критики
Чёрный как ночь, уверенный как танк: китайский кроссовер, который перестал играть в дешёвый стиль
Когда космос щёлкает: как зонд NASA поймал магнитные переключения у Земли
Аромат на весь дом и те самые сырные нити: этот секретный способ запекания риса покорит ваших гостей
Россия опустеет через 10 лет: учёные назвали главную причину катастрофы
От подъёма к спаду: как рабочая неделя управляет нашей энергией без нашего ведома
Пальцы исчезли, уверенность осталась: зачем Волочкова фотошопит свои снимки, если ей нечего скрывать
Ножницы как символ обновления: зачем мы интуитивно меняем внешность после кризисов

Долларовая лихорадка заканчивается? Золото меняет баланс сил на мировом рынке

2:57
Экономика

Исторически сложилось, что золото играло ключевую роль в золотовалютных резервах государств, вплоть до распада Бреттон-Вудской системы. Однако, начиная с 1980-х годов, с расширением мировой торговли и увеличением золотовалютных резервов, доля золота в резервах стран-экспортеров начала стремительно сокращаться, достигнув минимальной отметки в 5% в начале 2000-х годов.

Капля воды на золоте
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Капля воды на золоте

Инвестиции в гособлигации США

Япония, Китай, Россия и Саудовская Аравия активно инвестировали в государственные облигации США, что требовало приобретения долларов. В начале 2010-х годов доля нерезидентов среди инвесторов в казначейские бумаги превысила 40%. Но затем ситуация изменилась.

Государственный долг США с 2008 года увеличился почти в пять раз, и нерезиденты не успевают за этим ростом. Кроме того, возникли вопросы о надежности таких инвестиций. Попытка конфискации российских активов вызвала сомнения в целесообразности приобретения государственных облигаций западных стран. В этих условиях страны-экспортеры стали искать альтернативные, неприкосновенные активы, и выбор пал на золото.

Влияние курса доллара на цену золота

Цена золота обычно выражается в долларах, что создает определенную зависимость: укрепление доллара обычно негативно сказывается на сырьевых рынках, включая золото, и наоборот. Например, индекс сырья достиг своего пика в мае 2008 года, когда курс доллара был на минимальном уровне.

Текущая ситуация и перспективы

В начале 2025 года индекс доллара (DXY) составлял 110, но сейчас он находится на уровне 98. Несмотря на недавнюю стабилизацию, нисходящий тренд на валютном рынке способствовал росту цены золота.

Что касается будущего, то динамика финансовых рынков непредсказуема. Однако, если фундаментальные факторы, определявшие рост золота в последние годы, сохранятся, то потенциал для дальнейшего роста остается. Субъективно, цена в $5 тыс. за унцию кажется вполне достижимой, пишет ТАСС.

Несмотря на значительный рост, доля золота в общем объеме финансовых активов остается относительно небольшой. Тем не менее, дальнейший рост может привести к увеличению инвестиционной привлекательности золота и частичному перетоку средств из других сегментов финансового рынка. Кроме того, увеличение доли золота в валютных резервах может ускорить снижение доли доллара, хотя этот процесс уже идет в течение последнего десятилетия. В целом, инвесторы вспомнили о золоте как об инвестиционном инструменте.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
Она пахнет ананасом, живёт в болоте и стоит, как золото: редчайшая ягода, которую природа прячет от людей
Садоводство, цветоводство
Она пахнет ананасом, живёт в болоте и стоит, как золото: редчайшая ягода, которую природа прячет от людей
Один глоток — и вы в Стамбуле: простой суп, который звучит как восточная поэзия
Еда и рецепты
Один глоток — и вы в Стамбуле: простой суп, который звучит как восточная поэзия
Осенняя атака на слизней: одно простое средство навсегда решит проблему с вредителями в саду
Садоводство, цветоводство
Осенняя атака на слизней: одно простое средство навсегда решит проблему с вредителями в саду
Популярное
На высоте, где замерзает небо: птицы, летающие выше вертолётов и засыпающие в полёте

Узнайте о потрясающих способностях птиц, которые живут на высоте, где человек не может дышать без кислородной маски. Кто летает выше Эвереста и спит в небе?

На высоте, где замерзает небо: птицы, летающие выше вертолётов и засыпающие в полёте
Осенняя атака на слизней: одно простое средство навсегда решит проблему с вредителями в саду
Осенняя атака на слизней: одно простое средство навсегда решит проблему с вредителями в саду
Космос готовит сюрприз: четыре звездных потока в одну ночь — не пропустите главное шоу октября
Мир до нас знал больше: технологии древних цивилизаций, которые не поддаются современной логике
Россия готовит наступление в зоне СВО: блэкаут разрушит боеспособность ВСУ Любовь Степушова Ракеты, сбивающие надежды: сбудутся ли ожидания по Томагавкам для Украины Андрей Николаев Тысячи лет загадки: учёные раскрыли смысл таинственных знаков на фресках пирамид в Мексике Игорь Буккер
Они думали, что Россия не заметит: британцы попались в украинском селе
Она пахнет ананасом, живёт в болоте и стоит, как золото: редчайшая ягода, которую природа прячет от людей
Печь не нужно — яблоки сами превращаются в десерт: воздушные оладьи, которые заменят пирог
Печь не нужно — яблоки сами превращаются в десерт: воздушные оладьи, которые заменят пирог
Последние материалы
Когда космос щёлкает: как зонд NASA поймал магнитные переключения у Земли
Китай ужесточает экспорт РЗМ: как новые правила изменят рынок
Аромат на весь дом и те самые сырные нити: этот секретный способ запекания риса покорит ваших гостей
Долларовая лихорадка заканчивается? Золото меняет баланс сил на мировом рынке
Россия опустеет через 10 лет: учёные назвали главную причину катастрофы
От подъёма к спаду: как рабочая неделя управляет нашей энергией без нашего ведома
Пальцы исчезли, уверенность осталась: зачем Волочкова фотошопит свои снимки, если ей нечего скрывать
Ближний Восток затаил дыхание: механизм мира в Газе
Ножницы как символ обновления: зачем мы интуитивно меняем внешность после кризисов
Запад сделал ход, который перечеркнёт все надежды России на мир
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.