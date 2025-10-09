Долларовая лихорадка заканчивается? Золото меняет баланс сил на мировом рынке

Экономика

Исторически сложилось, что золото играло ключевую роль в золотовалютных резервах государств, вплоть до распада Бреттон-Вудской системы. Однако, начиная с 1980-х годов, с расширением мировой торговли и увеличением золотовалютных резервов, доля золота в резервах стран-экспортеров начала стремительно сокращаться, достигнув минимальной отметки в 5% в начале 2000-х годов.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Капля воды на золоте

Инвестиции в гособлигации США

Япония, Китай, Россия и Саудовская Аравия активно инвестировали в государственные облигации США, что требовало приобретения долларов. В начале 2010-х годов доля нерезидентов среди инвесторов в казначейские бумаги превысила 40%. Но затем ситуация изменилась.

Государственный долг США с 2008 года увеличился почти в пять раз, и нерезиденты не успевают за этим ростом. Кроме того, возникли вопросы о надежности таких инвестиций. Попытка конфискации российских активов вызвала сомнения в целесообразности приобретения государственных облигаций западных стран. В этих условиях страны-экспортеры стали искать альтернативные, неприкосновенные активы, и выбор пал на золото.

Влияние курса доллара на цену золота

Цена золота обычно выражается в долларах, что создает определенную зависимость: укрепление доллара обычно негативно сказывается на сырьевых рынках, включая золото, и наоборот. Например, индекс сырья достиг своего пика в мае 2008 года, когда курс доллара был на минимальном уровне.

Текущая ситуация и перспективы

В начале 2025 года индекс доллара (DXY) составлял 110, но сейчас он находится на уровне 98. Несмотря на недавнюю стабилизацию, нисходящий тренд на валютном рынке способствовал росту цены золота.

Что касается будущего, то динамика финансовых рынков непредсказуема. Однако, если фундаментальные факторы, определявшие рост золота в последние годы, сохранятся, то потенциал для дальнейшего роста остается. Субъективно, цена в $5 тыс. за унцию кажется вполне достижимой, пишет ТАСС.

Несмотря на значительный рост, доля золота в общем объеме финансовых активов остается относительно небольшой. Тем не менее, дальнейший рост может привести к увеличению инвестиционной привлекательности золота и частичному перетоку средств из других сегментов финансового рынка. Кроме того, увеличение доли золота в валютных резервах может ускорить снижение доли доллара, хотя этот процесс уже идет в течение последнего десятилетия. В целом, инвесторы вспомнили о золоте как об инвестиционном инструменте.