Топливная блокада? Киргизия закрутила гайки для нефтяных поставок

Правительство Киргизии ввело временное ограничение на экспорт нефти и нефтепродуктов за пределы ЕАЭС. Информация об этом опубликована на официальном сайте правительства.

Фото: commons.wikimedia.org by Ural-66, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ Вагон-цистерна для нефти и светлых нефтепродуктов f005

Детали запрета

Согласно постановлению, датированному 7 октября 2025 года, вывоз нефти (код 2709 ТН ВЭД ЕАЭС) и нефтепродуктов (код 2710 ТН ВЭД ЕАЭС) автомобильным и железнодорожным транспортом временно приостановлен. Исключение составляют мазут и печное топливо (код 2710 ТН ВЭД ЕАЭС), произведенные на киргизских нефтеперерабатывающих предприятиях.

Подписание и сроки

Постановление подписано главой кабинета министров Адылбеком Касымалиевым и вступило в силу с момента его официальной публикации. Срок действия этого временного запрета не обозначен, пишет "Интерфакс".

Совещание по нефтепродуктам

Одновременно с введением запрета Касымалиев провел совещание, посвященное вопросам обеспечения внутреннего рынка Киргизии нефтепродуктами. Обсуждались вопросы поставок, объемов резервов и логистики. Акцент был сделан на обеспечении стабильных поставок, предотвращении дефицита и сдерживании цен на топливо.

Поручения Правительства

По результатам совещания, глава правительства отдал ряд распоряжений ответственным ведомствам для усиления контроля за ценообразованием на ГСМ и созданию необходимых запасов.