Топливная блокада? Киргизия закрутила гайки для нефтяных поставок

Правительство Киргизии ввело временное ограничение на экспорт нефти и нефтепродуктов за пределы ЕАЭС. Информация об этом опубликована на официальном сайте правительства.
Согласно постановлению, датированному 7 октября 2025 года, вывоз нефти (код 2709 ТН ВЭД ЕАЭС) и нефтепродуктов (код 2710 ТН ВЭД ЕАЭС) автомобильным и железнодорожным транспортом временно приостановлен. Исключение составляют мазут и печное топливо (код 2710 ТН ВЭД ЕАЭС), произведенные на киргизских нефтеперерабатывающих предприятиях.
Постановление подписано главой кабинета министров Адылбеком Касымалиевым и вступило в силу с момента его официальной публикации. Срок действия этого временного запрета не обозначен, пишет "Интерфакс".
Одновременно с введением запрета Касымалиев провел совещание, посвященное вопросам обеспечения внутреннего рынка Киргизии нефтепродуктами. Обсуждались вопросы поставок, объемов резервов и логистики. Акцент был сделан на обеспечении стабильных поставок, предотвращении дефицита и сдерживании цен на топливо.
По результатам совещания, глава правительства отдал ряд распоряжений ответственным ведомствам для усиления контроля за ценообразованием на ГСМ и созданию необходимых запасов.
Горбуша на Камчатке имеет репутацию недостойной рыбы. Узнайте, почему так произошло и как правильно готовить горбушу, чтобы она заиграла новыми красками.