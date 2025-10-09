Хуже кабалы? Как целевое обучение оставит больницы пустыми

2:02 Your browser does not support the audio element. Экономика

Введение целевого обучения для студентов медицинских вузов не решит проблему дефицита медицинских кадров, считает доктор экономических наук, профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Врач со стетоскопом и планшетом

Он отметил, что эта инициатива напоминает систему распределения советских времен, когда бесплатное образование компенсировалось обязательной отработкой.

Финансовый аспект обучения и стимулы для молодых специалистов

Сафонов подчеркнул, что, несмотря на кажущуюся бесплатность, обучение в медицинских вузах остается дорогостоящим, и студенты, вероятно, будут вынуждены заключать договоры о целевом обучении. Однако значительное число студентов обучается на платной основе, что снижает эффективность этой меры. Ключевым фактором является уровень заработной платы в государственных медицинских учреждениях. Для привлечения молодых специалистов необходимо повышать оклады в регионах.

Проблема мотивации и утечка кадров

Профессор также отметил, что молодые специалисты, как и молодые учителя, часто компенсируют низкие доходы работой по совместительству в частных структурах. Такая тенденция может привести к тому, что выпускники после обязательной отработки будут уходить в частную медицину, где зарплаты значительно выше. Кроме того, остается открытым вопрос о качестве работы и ответственности молодых специалистов в период отработки, как сообщает сайт Москва 24.

Законопроект о целевом обучении: мнения врачей

Госдума приняла в первом чтении законопроект о целевом обучении студентов медицинских и фармакологических факультетов, предусматривающий обязательное заключение договоров при поступлении на бюджетные места. Однако врачи выразили опасения относительно ущемления конституционных прав и формального подхода к работе.