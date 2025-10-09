Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Хуже кабалы? Как целевое обучение оставит больницы пустыми

2:02
Экономика

Введение целевого обучения для студентов медицинских вузов не решит проблему дефицита медицинских кадров, считает доктор экономических наук, профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов.

Врач со стетоскопом и планшетом
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Врач со стетоскопом и планшетом

Он отметил, что эта инициатива напоминает систему распределения советских времен, когда бесплатное образование компенсировалось обязательной отработкой.

Финансовый аспект обучения и стимулы для молодых специалистов

Сафонов подчеркнул, что, несмотря на кажущуюся бесплатность, обучение в медицинских вузах остается дорогостоящим, и студенты, вероятно, будут вынуждены заключать договоры о целевом обучении. Однако значительное число студентов обучается на платной основе, что снижает эффективность этой меры. Ключевым фактором является уровень заработной платы в государственных медицинских учреждениях. Для привлечения молодых специалистов необходимо повышать оклады в регионах.

Проблема мотивации и утечка кадров

Профессор также отметил, что молодые специалисты, как и молодые учителя, часто компенсируют низкие доходы работой по совместительству в частных структурах. Такая тенденция может привести к тому, что выпускники после обязательной отработки будут уходить в частную медицину, где зарплаты значительно выше. Кроме того, остается открытым вопрос о качестве работы и ответственности молодых специалистов в период отработки, как сообщает сайт Москва 24.

Законопроект о целевом обучении: мнения врачей

Госдума приняла в первом чтении законопроект о целевом обучении студентов медицинских и фармакологических факультетов, предусматривающий обязательное заключение договоров при поступлении на бюджетные места. Однако врачи выразили опасения относительно ущемления конституционных прав и формального подхода к работе.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
