Хуже кабалы? Как целевое обучение оставит больницы пустыми

Введение целевого обучения для студентов медицинских вузов не решит проблему дефицита медицинских кадров, считает доктор экономических наук, профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов.
Он отметил, что эта инициатива напоминает систему распределения советских времен, когда бесплатное образование компенсировалось обязательной отработкой.
Сафонов подчеркнул, что, несмотря на кажущуюся бесплатность, обучение в медицинских вузах остается дорогостоящим, и студенты, вероятно, будут вынуждены заключать договоры о целевом обучении. Однако значительное число студентов обучается на платной основе, что снижает эффективность этой меры. Ключевым фактором является уровень заработной платы в государственных медицинских учреждениях. Для привлечения молодых специалистов необходимо повышать оклады в регионах.
Профессор также отметил, что молодые специалисты, как и молодые учителя, часто компенсируют низкие доходы работой по совместительству в частных структурах. Такая тенденция может привести к тому, что выпускники после обязательной отработки будут уходить в частную медицину, где зарплаты значительно выше. Кроме того, остается открытым вопрос о качестве работы и ответственности молодых специалистов в период отработки, как сообщает сайт Москва 24.
Госдума приняла в первом чтении законопроект о целевом обучении студентов медицинских и фармакологических факультетов, предусматривающий обязательное заключение договоров при поступлении на бюджетные места. Однако врачи выразили опасения относительно ущемления конституционных прав и формального подхода к работе.
