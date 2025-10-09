Узбекистан строит АЭС вместе с Россией — почему этот проект может изменить всю энергокарту региона

Узбекистан вступает в новую энергетическую эпоху. Страна, где солнечные дни длятся почти круглый год, готовится к запуску первого в своей истории атомного проекта. До конца 2025 года российская госкорпорация "Росатом" завершит разработку проектной документации для атомной электростанции малой мощности (АСММ) и передаст её на рассмотрение заказчику. Этот проект обещает стать не просто энергетическим, а стратегическим шагом к укреплению энергетической независимости региона.

Новая страница в истории энергетики Узбекистана

В Джизакской области, среди степей и холмов, начались подготовительные работы на площадке будущей атомной станции. Здесь ведутся инженерные изыскания, создаются строительные и монтажные базы, а на территории уже работают первые машины.

"Сегодня у нас начинается новый этап в реализации проекта создания атомной генерации в Узбекистане", — заявил генеральный директор Алексей Лихачев.

По словам главы "Росатома", проект предусматривает высокую степень локализации — значительная часть работ выполняется узбекскими подрядчиками. Это означает, что страна получит не только источник чистой энергии, но и новые рабочие места, компетенции и технологический опыт.

"Росатом построит станцию, срок службы которой составит минимум 60 лет, и будет оказывать всю необходимую поддержку при её эксплуатации", — отметил Лихачев.

Как будет устроена первая узбекская АЭС

Атомная станция малой мощности, которую построят в Джизакской области, будет состоять из шести реакторов по 55 мегаватт каждый. Общая мощность объекта превысит 300 мегаватт — этого достаточно, чтобы обеспечить электроэнергией несколько крупных городов.

Проектом занимается АО "Атомстройэкспорт" — инжиниринговое подразделение "Росатома". Генеральным подрядчиком выступает компания, имеющая богатый опыт в строительстве АЭС за рубежом — от Турции до Египта. К строительству привлекут и местные компании, включая Enter Engineering, уже зарекомендовавшую себя на инфраструктурных проектах республики.

АСММ — это компактное и технологичное решение, подходящее для стран с растущим энергопотреблением, но без избыточных ресурсов для строительства крупных станций. Такие объекты проще интегрировать в энергосистему, а их эксплуатация требует меньше персонала.

А что если проект переформатируют

Ещё в 2025 году президенты России и Узбекистана договорились о создании не только АСММ, но и двухблочной станции большой мощности. Такой гибридный подход позволит объединить преимущества обоих форматов: компактность модульных установок и стабильность крупной генерации.

Для Узбекистана это шанс войти в число стран с полноценным атомным циклом — от проектирования до эксплуатации. А для России — укрепить своё лидерство в поставках малых атомных технологий на мировой рынок.

Плюсы и минусы проекта

Плюсы Минусы Долговременное энергоснабжение (60+ лет) Сложность инфраструктурных подготовок Минимальные выбросы CO₂ Высокая стоимость начального этапа Создание рабочих мест Необходимость долгого обучения персонала Повышение энергетической независимости Зависимость от внешнего оборудования Развитие локального производства Требования к высокой безопасности Мифы и правда Миф: Атомная станция загрязнит окружающую среду.

Правда: АЭС не выбрасывает парниковых газов и работает в замкнутом цикле.

Миф: Малые реакторы менее безопасны.

Правда: Наоборот — они изначально разработаны с расчётом на повышенные стандарты безопасности.

Миф: Электроэнергия с АСММ будет слишком дорогой.

Правда: После выхода на полную мощность себестоимость снижается и становится конкурентной с газовой генерацией. Исторический контекст Идея атомной энергетики в Узбекистане не нова. Ещё в советские годы здесь проводились исследования в Институте ядерной физики АН УзССР. Но лишь в XXI веке страна вернулась к концепции мирного атома, делая ставку на сотрудничество с Россией. В мае 2024 года был подписан контракт на строительство первой станции, а уже через год — принято решение о развитии комбинированного формата атомных мощностей. 3 интересных факта о проекте Реакторы типа АСММ разрабатываются на основе технологий, применяемых в российском проекте "РИТМ-200", установленном на ледоколах нового поколения. Срок службы оборудования рассчитан на 60 лет без капитальной замены активной зоны. После ввода станции Узбекистан сможет экспортировать излишки электроэнергии в соседние страны Центральной Азии.