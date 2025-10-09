Узбекистан строит АЭС вместе с Россией — почему этот проект может изменить всю энергокарту региона

Узбекистан вступает в новую энергетическую эпоху. Страна, где солнечные дни длятся почти круглый год, готовится к запуску первого в своей истории атомного проекта. До конца 2025 года российская госкорпорация "Росатом" завершит разработку проектной документации для атомной электростанции малой мощности (АСММ) и передаст её на рассмотрение заказчику. Этот проект обещает стать не просто энергетическим, а стратегическим шагом к укреплению энергетической независимости региона.
В Джизакской области, среди степей и холмов, начались подготовительные работы на площадке будущей атомной станции. Здесь ведутся инженерные изыскания, создаются строительные и монтажные базы, а на территории уже работают первые машины.
"Сегодня у нас начинается новый этап в реализации проекта создания атомной генерации в Узбекистане", — заявил генеральный директор Алексей Лихачев.
По словам главы "Росатома", проект предусматривает высокую степень локализации — значительная часть работ выполняется узбекскими подрядчиками. Это означает, что страна получит не только источник чистой энергии, но и новые рабочие места, компетенции и технологический опыт.
"Росатом построит станцию, срок службы которой составит минимум 60 лет, и будет оказывать всю необходимую поддержку при её эксплуатации", — отметил Лихачев.
Атомная станция малой мощности, которую построят в Джизакской области, будет состоять из шести реакторов по 55 мегаватт каждый. Общая мощность объекта превысит 300 мегаватт — этого достаточно, чтобы обеспечить электроэнергией несколько крупных городов.
Проектом занимается АО "Атомстройэкспорт" — инжиниринговое подразделение "Росатома". Генеральным подрядчиком выступает компания, имеющая богатый опыт в строительстве АЭС за рубежом — от Турции до Египта. К строительству привлекут и местные компании, включая Enter Engineering, уже зарекомендовавшую себя на инфраструктурных проектах республики.
АСММ — это компактное и технологичное решение, подходящее для стран с растущим энергопотреблением, но без избыточных ресурсов для строительства крупных станций. Такие объекты проще интегрировать в энергосистему, а их эксплуатация требует меньше персонала.
Ещё в 2025 году президенты России и Узбекистана договорились о создании не только АСММ, но и двухблочной станции большой мощности. Такой гибридный подход позволит объединить преимущества обоих форматов: компактность модульных установок и стабильность крупной генерации.
Для Узбекистана это шанс войти в число стран с полноценным атомным циклом — от проектирования до эксплуатации. А для России — укрепить своё лидерство в поставках малых атомных технологий на мировой рынок.
|Плюсы
|Минусы
|Долговременное энергоснабжение (60+ лет)
|Сложность инфраструктурных подготовок
|Минимальные выбросы CO₂
|Высокая стоимость начального этапа
|Создание рабочих мест
|Необходимость долгого обучения персонала
|Повышение энергетической независимости
|Зависимость от внешнего оборудования
|Развитие локального производства
|Требования к высокой безопасности
Миф: Атомная станция загрязнит окружающую среду.
Правда: АЭС не выбрасывает парниковых газов и работает в замкнутом цикле.
Миф: Малые реакторы менее безопасны.
Правда: Наоборот — они изначально разработаны с расчётом на повышенные стандарты безопасности.
Миф: Электроэнергия с АСММ будет слишком дорогой.
Правда: После выхода на полную мощность себестоимость снижается и становится конкурентной с газовой генерацией.
Идея атомной энергетики в Узбекистане не нова. Ещё в советские годы здесь проводились исследования в Институте ядерной физики АН УзССР. Но лишь в XXI веке страна вернулась к концепции мирного атома, делая ставку на сотрудничество с Россией. В мае 2024 года был подписан контракт на строительство первой станции, а уже через год — принято решение о развитии комбинированного формата атомных мощностей.
Реакторы типа АСММ разрабатываются на основе технологий, применяемых в российском проекте "РИТМ-200", установленном на ледоколах нового поколения.
Срок службы оборудования рассчитан на 60 лет без капитальной замены активной зоны.
После ввода станции Узбекистан сможет экспортировать излишки электроэнергии в соседние страны Центральной Азии.
Узнайте о потрясающих способностях птиц, которые живут на высоте, где человек не может дышать без кислородной маски. Кто летает выше Эвереста и спит в небе? Какие секреты помогают им выживать?