Экономика

Заместитель председателя Комитета Государственной думы России по защите конкуренции Сергей Лисовский предложил "АвтоВАЗу" создать более вместительную модель, чтобы улучшить текущую ситуацию на рынке.

Автоваз
Фото: wikimapia by Vyacheslav Bukharov, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Автоваз

Он раскритиковал модель Lada Vesta, отметив, что она не совсем подходит для семей и такси. Лисовский пришёл к такому выводу на основе личного опыта использования автомобиля, пишет "Царьград".

Критика депутатов и мнение экспертов

Автоэксперт Артём Бобцов с иронией отметил, что депутаты, судя по всему, не стесняются высказываться о характеристиках автомобилей, после того как сами "заставили" людей на них ездить. По его словам, ситуация с "АвтоВАЗом" напоминает известный анекдот: "ничего не поможет, место проклятое".

 Этапы успеха "АвтоВАЗа"

Бобцов выделил три успешных этапа в жизни "АвтоВАЗа": первый — сразу после запуска, второй — с появлением семейства моделей 2108 и 2109 и третий — с выходом "Весты". Все эти успехи, по его мнению, были возможны благодаря активному участию иностранных компаний в разработке и управлении заводом.

 Будущее "АвтоВАЗа"

Эксперт также отметил, что, в условиях санкций и без помощи иностранных автопроизводителей, "АвтоВАЗ" не сможет создать ничего современного самостоятельно. Он будет зависеть от государства и налогоплательщиков для своего существования.

Бобцов подчеркнул, что резкое повышение утилизационного сбора, инициированное господином Соколовым, также тянет за собой дополнительные финансовые обязательства для населения, что означает, что вся страна будет поддерживать "АвтоВАЗ", чтобы он продолжал функционировать.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
