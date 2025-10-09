Heimatliebe больше нет: ещё один немецкий бренд стал жертвой перемен

4:22 Your browser does not support the audio element. Экономика

Когда говорят о немецкой экономике, вспоминают точность, надёжность и устойчивость. Но последние годы показывают, что даже бренды с хорошей репутацией и стабильным спросом не застрахованы от финансовых штормов. Очередным примером стал Heimatliebe — известная марка одежды, чья судьба отражает глубокие изменения, происходящие на европейском рынке моды. Об этом рассказал нам EADaily.

Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use Зактие магазина

Банкротство, которого не ожидали

Суд в Дортмунде признал владельца бренда Heimatliebe, компанию Store Concept GmbH & Co. KG, банкротом. Для покупателей эта новость стала неожиданностью: ещё недавно одежда марки занимала прочное место в сотнях немецких бутиков и мультибрендовых магазинов. Теперь перед примерно четырьмя сотнями торговых точек стоит сложная задача — распродать остатки и найти замену любимому поставщику.

По данным издания Bild, бренду предстоит покрыть убытки, связанные с потерей товара и логистикой. Но куда серьёзнее может оказаться другое последствие — утрата доверия постоянных клиентов, многие из которых считали Heimatliebe символом качественной, но доступной немецкой одежды.

Почему рухнул устойчивый бренд

Heimatliebe долго удерживался в "золотой середине": не массмаркет, но и не люкс. Именно эта позиция, по мнению экспертов, оказалась слабым звеном. После пандемии покупатель изменился: люди либо перешли на недорогие онлайн-марки, либо стали выбирать премиальные вещи с длительным сроком службы. Средний сегмент, где работал Heimatliebe, сжался до минимума.

К проблемам добавились и внешние факторы: подорожание энергоресурсов, рост заработных плат, давление налогов и конкуренция с интернет-гигантами вроде Zalando и Amazon. Многие покупатели окончательно ушли в онлайн, где цены ниже и выбор шире.

Признаки системного кризиса

Случай Heimatliebe — не единичный. Согласно данным Федерального статистического управления Германии, только за первые шесть месяцев текущего года в суды поступило около 12 000 заявлений о банкротстве. Это на 12,2 % больше, чем за тот же период годом ранее. Общая сумма требований кредиторов превысила 28 млрд евро.

Промышленность, торговля и сфера услуг также фиксируют рост неплатёжеспособности. Эксперты называют происходящее "волной структурных банкротств" — когда рушатся не слабые, а системные компании, на которых держались целые отрасли.

А что если немецкая мода переосмыслит себя

Многие аналитики полагают, что немецкий рынок стоит на пороге перезапуска. Страна, известная инженерной точностью, может применить те же принципы к фэшн-производству. Уже сейчас растёт интерес к slow fashion - одежде, созданной с упором на долговечность, экологичность и локальное производство.

Малые мастерские и ремесленные бренды становятся новой силой, противопоставляя себя безликим масс-моделям. Возможно, именно они возродят репутацию немецкой моды — но уже на других принципах.

Плюсы и минусы текущей ситуации

Плюсы Минусы Освобождение рынка для молодых брендов Потеря рабочих мест и закрытие фабрик Перестройка цепочек поставок Рост цен на одежду в рознице Повышение спроса на устойчивую моду Снижение доверия инвесторов к отрасли Мифы и правда о модных банкротствах Миф: Банкротство — это конец бренда.

Правда: Часто это способ начать заново, очистившись от долгов и сменив стратегию.

Миф: Онлайн-магазины убивают офлайн-розницу.

Правда: Они меняют формат торговли, но успешные бренды умеют совмещать оба канала. 2 интересных факта Heimatliebe переводится с немецкого как "любовь к родине" — бренд делал ставку на локальные мотивы и патриотичный дизайн. В ассортименте компании была специальная линия одежды, выполненная из переработанного хлопка и льна.