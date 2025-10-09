Heimatliebe больше нет: ещё один немецкий бренд стал жертвой перемен

Когда говорят о немецкой экономике, вспоминают точность, надёжность и устойчивость. Но последние годы показывают, что даже бренды с хорошей репутацией и стабильным спросом не застрахованы от финансовых штормов. Очередным примером стал Heimatliebe — известная марка одежды, чья судьба отражает глубокие изменения, происходящие на европейском рынке моды. Об этом рассказал нам EADaily.
Суд в Дортмунде признал владельца бренда Heimatliebe, компанию Store Concept GmbH & Co. KG, банкротом. Для покупателей эта новость стала неожиданностью: ещё недавно одежда марки занимала прочное место в сотнях немецких бутиков и мультибрендовых магазинов. Теперь перед примерно четырьмя сотнями торговых точек стоит сложная задача — распродать остатки и найти замену любимому поставщику.
По данным издания Bild, бренду предстоит покрыть убытки, связанные с потерей товара и логистикой. Но куда серьёзнее может оказаться другое последствие — утрата доверия постоянных клиентов, многие из которых считали Heimatliebe символом качественной, но доступной немецкой одежды.
Heimatliebe долго удерживался в "золотой середине": не массмаркет, но и не люкс. Именно эта позиция, по мнению экспертов, оказалась слабым звеном. После пандемии покупатель изменился: люди либо перешли на недорогие онлайн-марки, либо стали выбирать премиальные вещи с длительным сроком службы. Средний сегмент, где работал Heimatliebe, сжался до минимума.
К проблемам добавились и внешние факторы: подорожание энергоресурсов, рост заработных плат, давление налогов и конкуренция с интернет-гигантами вроде Zalando и Amazon. Многие покупатели окончательно ушли в онлайн, где цены ниже и выбор шире.
Случай Heimatliebe — не единичный. Согласно данным Федерального статистического управления Германии, только за первые шесть месяцев текущего года в суды поступило около 12 000 заявлений о банкротстве. Это на 12,2 % больше, чем за тот же период годом ранее. Общая сумма требований кредиторов превысила 28 млрд евро.
Промышленность, торговля и сфера услуг также фиксируют рост неплатёжеспособности. Эксперты называют происходящее "волной структурных банкротств" — когда рушатся не слабые, а системные компании, на которых держались целые отрасли.
Многие аналитики полагают, что немецкий рынок стоит на пороге перезапуска. Страна, известная инженерной точностью, может применить те же принципы к фэшн-производству. Уже сейчас растёт интерес к slow fashion - одежде, созданной с упором на долговечность, экологичность и локальное производство.
Малые мастерские и ремесленные бренды становятся новой силой, противопоставляя себя безликим масс-моделям. Возможно, именно они возродят репутацию немецкой моды — но уже на других принципах.
|Плюсы
|Минусы
|Освобождение рынка для молодых брендов
|Потеря рабочих мест и закрытие фабрик
|Перестройка цепочек поставок
|Рост цен на одежду в рознице
|Повышение спроса на устойчивую моду
|Снижение доверия инвесторов к отрасли
Миф: Банкротство — это конец бренда.
Правда: Часто это способ начать заново, очистившись от долгов и сменив стратегию.
Миф: Онлайн-магазины убивают офлайн-розницу.
Правда: Они меняют формат торговли, но успешные бренды умеют совмещать оба канала.
Heimatliebe переводится с немецкого как "любовь к родине" — бренд делал ставку на локальные мотивы и патриотичный дизайн.
В ассортименте компании была специальная линия одежды, выполненная из переработанного хлопка и льна.
