Кредитный крючок: как Нафтогаз срочно ищет средства для импорта газа

Украинская компания "Нафтогаз" активно ищет средства на импорт дополнительных объемов газа в связи с повреждениями объектов газовой инфраструктуры. Об этом рассказал глава компании Сергей Корецкий.
По словам Корецкого, финансирование ищут как внутри страны, так и за границей. В частности, "Нафтогаз" недавно получил кредит в размере $72,2 млн в украинском "Ощадбанке". Эксперт отметил, что необходимость в дополнительных объемах газа возникла из-за атак на объекты газовой инфраструктуры. Компания работает с украинскими и международными партнерами для привлечения финансовых ресурсов, чтобы пройти отопительный сезон без сбоев.
Зеленский на утреннем брифинге обозначил импорт газа как план "Б", в случае если Украина не сможет полностью использовать свои ресурсы. Глава киевского режима также выразил обеспокоенность недостатком систем противовоздушной обороны для защиты газовой инфраструктуры, пишет ТАСС.
3 октября "Нафтогаз" сообщал о самых масштабных атаках на газодобывающую инфраструктуру, в результате которых серьезные повреждения получили объекты в Полтавской и Харьковской областях. Позже, 5 октября, компания подтвердила информацию о повреждении своих объектов. Как сообщает Минобороны России, вооруженные силы наносят удары по предприятиям военной промышленности Украины и объектам газово-энергетической инфраструктуры.
7 октября министр энергетики Светлана Гринчук сообщила, что на фоне повреждений Украина намерена увеличить объемы импорта природного газа на 30%. Согласно данным Bloomberg, после атак по энергетическим объектам в Харьковской и Полтавской областях Украина потеряла более 60% возможностей по добыче газа и ей потребуется около 1,9 млрд евро для импорта топлива, чтобы пережить зимний период.
