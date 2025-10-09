Дефицит бюджета под прицелом: что стоит за решением по самозанятым

2:05 Your browser does not support the audio element. Экономика

Совет Федерации рекомендует правительству завершить эксперимент с налогом на профессиональный доход в 2026 году, на два года раньше запланированного срока.

Фото: wikimapia by Vosicos635, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Парень за ноутбуком

Это предложение было зафиксировано в постановлении верхней палаты парламента после заседания с участием министра экономического развития Максима Решетникова.

Основные инициативы Совета Федерации

Среди ключевых инициатив Совета Федерации выделяются следующие:

досрочное прекращение действия режима налога для самозанятых в 2026 году;

ужесточение контроля за сокрытием или занижением налоговых обязательств;

пересмотр действующей системы налогообложения для самозанятых.

На данный момент в России зарегистрировано 14,3 миллиона самозанятых. Для них установлен льготный налоговый режим: ставка 4% для работы с физическими лицами и 6% при взаимодействии с компаниями.

Ожидания для самозанятых

Инна Литвиненко, кандидат экономических наук, объясняет, что инициатива Совета Федерации направлена на уменьшение дефицита бюджета, который может вырасти до 12 трлн рублей. По её словам, многие самозанятые декларируют фиксированный доход, хотя их реальные доходы значительно выше, пишет интернет-издание "Подмосковье Сегодня".

Литвиненко также упоминает, что самозанятые не имеют права нанимать работников, и на практике многие из них все же используют труд сотрудников, не уплачивая налоги.

Перспективы изменений

По мнению эксперта, если инициатива будет реализована, многие самозанятые будут переведены на статус индивидуальных предпринимателей или юридических лиц. Это повысит поступления налогов и улучшит работу фискальной системы России. В результате категория самозанятых может быть ликвидирована, останутся только две формы — индивидуальное предпринимательство и юридические лица.