Дефицит бюджета под прицелом: что стоит за решением по самозанятым

Совет Федерации рекомендует правительству завершить эксперимент с налогом на профессиональный доход в 2026 году, на два года раньше запланированного срока.
Это предложение было зафиксировано в постановлении верхней палаты парламента после заседания с участием министра экономического развития Максима Решетникова.
Среди ключевых инициатив Совета Федерации выделяются следующие:
На данный момент в России зарегистрировано 14,3 миллиона самозанятых. Для них установлен льготный налоговый режим: ставка 4% для работы с физическими лицами и 6% при взаимодействии с компаниями.
Инна Литвиненко, кандидат экономических наук, объясняет, что инициатива Совета Федерации направлена на уменьшение дефицита бюджета, который может вырасти до 12 трлн рублей. По её словам, многие самозанятые декларируют фиксированный доход, хотя их реальные доходы значительно выше, пишет интернет-издание "Подмосковье Сегодня".
Литвиненко также упоминает, что самозанятые не имеют права нанимать работников, и на практике многие из них все же используют труд сотрудников, не уплачивая налоги.
По мнению эксперта, если инициатива будет реализована, многие самозанятые будут переведены на статус индивидуальных предпринимателей или юридических лиц. Это повысит поступления налогов и улучшит работу фискальной системы России. В результате категория самозанятых может быть ликвидирована, останутся только две формы — индивидуальное предпринимательство и юридические лица.
