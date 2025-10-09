Слишком сладко — точно подозрительно: как условия банка выдают его проблемы

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Экономика

Владимир Брагин, директор по анализу финансовых рынков и макроэкономике УК "Альфа Капитал", разъяснил, как выбирать банк.

Кредит
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Кредит

В интервью MoneyTimes он предупреждает, что если банк предлагает слишком привлекательные условия, это должно насторожить. Эксперт поясняет, что такие предложения могут свидетельствовать о финансовых трудностях у банка, который пытается привлечь средства для решения своих проблем.

Брагин также отмечает, что условия обслуживания клиентов могут скрывать подводные камни. Если условия слишком хороши, это вызывает вопросы, а если слишком плохи — это может означать лишние комиссии и отсутствие выгоды для клиента. Он рекомендует искать "золотую середину" в условиях обслуживания.

По его мнению, банковская сфера сейчас под серьёзным контролем, и кредитным учреждениям из первой десятки можно смело доверять.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
